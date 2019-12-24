​Это не Росгвардия

В селе Новотроицкое в Татарстане произошел неприятнейший инцидент. Сотрудники МВД проводили «репетицию» разгона митингующих на территории местной школы. При этом роль бунтовщиков играли ученики, которых накануне специально попросили прийти на уроки в спортивной одежде. Происходящее запечатлела жительница республики Екатерина Пантелеева и выложила видео в сеть.

На это последовала целая череда забавных реакций.

Сначала к Пантелеевой пришли полицейские. Время для визита они выбрали самое подходящее — ночное. Информация об этом появилась в твиттере председателя профсоюза «Альянс учителей» Раушана Валиуллина: «К Екатерине Пантелеевой, к девушке, которая первой опубликовала в соцсетях видео с учениями полиции в школьном дворе, прямо сейчас, после 23 часов, домой приехали сотрудники полиции. Требуют объяснений: откуда видео взяла, кто просил опубликовать?»

Потом силовики ничтоже сумняшеся решили от произошедшего откреститься: в региональном управлении МВД стали отрицать причастность к тренировкам: «Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют. Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии», — цитирует сообщение пресс-службы «Комсомольская правда».

При этом на опубликованном видео отлично видно, что свои приемы с щитами и дубинками силовики отрабатывают именно на подростках. Делают они это относительно деликатно, но скручивают все-таки взаправду.

Потом пресс-служба МВД Татарстана сообщила, что да, учения были, но старшеклассников проинструктировали о правилах безопасности. «Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — цитирует ТАСС.

А через сутки глава МВД РФ Владимир Колокольцев, как пишут СМИ — «жестко отреагировал» на организацию учений с участием школьников: «Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил он на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

На фоне этой цепочки реакций сама ситуация кажется не такой уж отвратной. Ну да, представители силовиков знатно сглупили, решив потренироваться на девятиклассниках. Я даже могу смоделировать, как это происходило: сидели в кабинете большие-малые начальники при погонах и чесали голову: «Надо учения проводить, а не на ком. Друг с другом стенка на стенку и так всегда тренируемся, нужно что-то новенькое… Хмм... а, может, в школу какую-нибудь обратимся? Пускай предоставят нам с десяток старшеклассников».

То есть как бы окей, факт учений-то налицо, никто особо не пострадал (свезло). Но зачем были вот эти выкрутасы и прятанье голов в песок? Зачем вот эти выпады: «… намеренное желание в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии»?

Вопрос, конечно, скорее риторический.

У меня еще один есть: по какой причине министра МВД Татарстана «предупредили о неполном служебном соответствии», а всех организаторов уволили? Почему не наоборот? У работников МВД вертикаль власти несговорчивая: дали приказ — иди и делай, либо подавай рапорт. Так отчего ж шапки летят с низов?