Председатель думы Сургута Надежда Красноярова в беседе с журналистами выразила свое мнение о перспективе появления в городе научно-технологического центра. СИА-ПРЕСС публикует расшифровку ее слов:

«Научно-технологический центр в Сургуте? Почему нет? Не надо бояться. Когда у нас образовывался университет, тоже было много скепсиса: «в Сургуте будет университет? Смех на палочке – вам просто деньги девать некуда». А в этом году ВУЗ отмечает 20-летие.

У нас появились научные лаборатории, профессорский состав пополняется кадрами из других городов, а выпускники пользуются спросом. Университет заполнен, ему требуются новые площади. По одному из вариантов НТЦ предполагается использовать мощности нашего университета с дополнительными лабораториями и исследовательскими институтами.

В то же время, у нас исчерпываются ресурсы, они переходят в категорию сложнодобываемых. Чтобы их взять, нужно повысить знания. Лет 20 назад мы выходили из таких ситуаций за счет импорта зарубежных технологий и оборудования – оно было современней. В какой ситуации сейчас находится импорт? Ни оборудования, ни технологий мы не завезем – санкции.

И что будем делать? Ждать дядю Сэма, который сам придет к нам и поможет? Глубоко в этом сомневаюсь. Нам нужно развиваться самостоятельно, разрабатывать новые технологии и поддерживать науку.

Замечательно, если в Сургуте появится НТЦ. Конечно, мы навряд ли станем таким научным центром, как Москва, Санкт-Петербург или Сколково, но у нас будет свое лицо.

В бюджете на следующие три года уже заложено 60 миллионов рублей на проектные работы. Несмотря на дефицит средств, депутаты согласились – идея ведь хорошая. Пусть Сургут развивается».