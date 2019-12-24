​«Бывшие» Сургута и Югры – 2. Куда подевались известные экс-депутаты городской и окружной думы

СИА-ПРЕСС продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о том, как сложилась судьба ранее известных, но ныне «пропавших с радаров» жителей Сургута и Югры. В первом выпуске мы рассказали о крупных чиновниках, а в этом вспомним фамилии депутатов из парламентов разных уровней.

Из тех, кто на слуху, можно вспомнить легендарного газовика Юрия Важенина, который был депутатом думы Сургута и Югры, а ныне представляет округ в Совете Федерации, а также Алексея Савенкова, зампреда сургутского парламента с 2006 по 2011 годы – сейчас он работает замглавы Сургутского района.

Сергей Бондаренко

Бывший председатель думы Сургута (пятый созыв, с 2011 по 2016 годы) Сергей Бондаренко исчез из городской повестки дня перед самыми парламентскими выборами 2016 года, где он баллотировался и планировал во второй раз занять пост спикера. Внезапно обнаружилось, что у него поддельный диплом о высшем образовании, и политик стремительно исчез из города. Сейчас он вернулся, вступил в ЛДПР, и ныне является замруководителя совета депутатов партии Жириновского в трех думах Тюменской области, а также работает помощником депутата Госдумы Евгения Маркова. По слухам, планирует участвовать в выборах 2021 года от новой для себя партии.

Юрий Кузьменко

Спикер первой обновленной думы Сургута (четвертый созыв, с 2006 по 2011 годы, именно тогда у парламента появилось свое здание и аппарат работников) Юрий Кузьменко после ухода из парламента занимался бизнесом по продаже автомобилей. Как рассказывают, сейчас он не занимается делами, а живет спокойной жизнью неработающего пенсионера в Сургуте. В 2020 году ему исполнится 70 лет.

Валерий Татарчук

Депутат думы третьего созыва, до недавних пор заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» Валерий Татарчук так же остался в Сургуте, сейчас он сохраняет пост советника Владимира Богданова.

Игорь Иванов

Депутат Тюменской областной думы и бывший гендиректор «Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов, как говорят, живет на два города – Сургут и Тюмень. Официально он на пенсии, и как минимум до 2021 года будет продолжать парламентскую деятельность в думе «матрешки».

Игорь Афанасьев

Еще один депутат-газовик Игорь Афанасьев из «Газпром переработки» покинул думу Сургута после четвертого созыва. В 2014 году его пригласили в «большой» Газпром, там он год работал замначальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, затем, сохраняя пост в центре, стал еще и гендиректором «Газпром переработка Благовещенск», но эту должность он покинул в 2019 году.

Дмитрий Мизгулин

Бывший депутат думы Югры и банкир Дмитрий Мизгулин пошел по творческому пути. Он ушел из регионального парламента и из «Ханты-Мансийского банка Открытие» в 2016 году. К тому моменту он уже давно был почетным консулом Чешской республики во всей тюменской «матрешке», с 2008 года возглавил Федерацию лыжных гонок Югры, с 2011 года – стал главой Союза писателей России в Югре и секретарем правления национального Союза писателей, и с 2014 года стал вице-президентом Федерации лыжных гонок России. Все эти должности он сохраняет сейчас. А еще он – поэт, песни на его стихи вы можете послушать на официальном сайте.

Василий Сондыков

Бывший председатель думы Югры Василий Сондыков после ухода с поста спикера в 2011 году (на этой должности он работал десять лет) сначала сохранил депутатский статус, а в 2015 году стал представителем округа в Совете Федерации. Ненадолго – в 2016 году его сменил Юрий Важенин. С тех пор из активной публичной политики Сондыков пропал. В январе 2020 года ему исполнится 75 лет.

Владислав Новиков-Лавров

Бывший депутат думы четвертого созыва и руководитель «Сибирьгазбанка» (который позже трансформировался в «Газпромбанк») Владислав Новиков-Лавров, по некоторым данным, живет в Москве. Судя по открытым источника, он владеет и руководит компанией по управлению имуществом, а также имеет доли в других бизнесах – в сфере недвижимости и торговле аппаратурой.

Сергей Буланча

Депутат первых трех дум Сургута, а также видный менеджер телекоммуникационной сферы Сергей Буланча построил успешную карьеру в «Мегафоне». В нашем городе он возглавлял компанию «Сургуттел», затем перешел в Федеральное агентство связи, где был заместителем руководителя, после был замгендиректора компании «Синтерра», и в 2012 году пришел в «Мегафон», где получил должность сначала директора по работе с государственными клиентами, а затем возглавил сектор развития бизнеса в госсегменте и специальным проектам.

Дмитрий Огульчанский

Политтехнолог и депутат думы Сургута второго созыва Дмитрий Огульчанский после ухода из парламента сначала переехал в Тюмень, где, в частности, управлял компанией, владеющей ресурсом «Вслух.ру», а затем перебрался в Москву. Говорят, что он ненадолго вернулся в Сургут, чтобы возглавить избирательную кампанию заммэра Романа Маркова, который претендовал на пост главы в 2010 году, но тогда ничего не срослось – Марков остался заместителем, а зеленый свет на выдвижение в мэры получил Дмитрий Попов. Огульчанский, судя по открытым источникам, является совладельцем довольно масштабной производственной компании в Москве.

Уважаемые читатели! Вы можете вспомнить известных сургутян, которые сейчас пропали из новостей, и по вашим предложениям мы сформируем новые выпуски «бывших». Пишите свои пожелания в комментариях.