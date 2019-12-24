​Большие подвижки для сургутян, которые хотят участвовать в управлении городом

Не так давно писал о том, что нужно сделать для более активного вовлечения горожан в управление городом. Ранее те же предложения направлял главе города. Рад, что часть из них уже реализована. Администрация, молодцы, хорошая работа! Теперь получить важную информацию жителям будет проще.

Например:

1. Появился календарь публичных слушаний.

2. Появился раздел «Важные документы для горожан».

3. На интерактивной карте Сургута появились проекты межевания микрорайонов – теперь каждый может узнать, кому принадлежит тот или иной участок.

4. Департамент архитектуры и градостроительства обещал учесть замечания в части доступности размещаемой информации.

Теперь самое главное – жители должны начать активно пользоваться новыми сервисами!

Администрации же пожелаю в новом году не останавливаться на достигнутом и продолжить работу по запуску портала «Активный горожанин»!