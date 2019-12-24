Депутаты думы Сургутского района рассмотрели проект бюджета на 2020 год

В 2020 году Сургутский район потратит на свои нужды свыше 13 миллиардов рублей. Об этом стало известно на заседании депутатов районной думы в ходе рассмотрения проекта районного бюджета на будущий год.

Так, к примеру, доля расходов на социальную сферу (образование, культура, спорт, социальная политика и др.) составит в следующем году 62 процента, а именно больше 8 миллиардов рублей.

Также деньги будут выделены на сферы ЖКХ, строительства и др.

Отметим, что при формировании бюджета учитывалось мнение жителей районных муниципалитетов, посредством проведения онлайн-опроса на официальном сайте Сургутского района, благодаря чему удалось выделить приоритетные направления.

Подчеркнем, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории района, к 75-летию Победы получат дополнительную социальную поддержку.

Такое решение принято депутатами на заседании Думы уходящего 2019 года. С 1 января 2020 года 83 ветерана, в их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов войны получат единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться из бюджета Сургутского района.

«В следующем году мы отметим 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Хочется порадовать наших ветеранов не только вниманием, но и конкретной материальной помощью», — отметил председатель районной Думы Анатолий Сименяк».

ЖКХ, Капитальный ремонт объектов и аварийное жилье

Всего в 2020 году Сургутским районом планируется выделить на развитие жилищно-коммунального хозяйства 879 миллионов рублей. В первую очередь эти деньги будут направлены на реконструкцию котельных в поселении Лямино, Сытомино, Высокий Мыс. Данные объекты в этих поселках будут переводится на работу на снижено углеводородном газе. Также, в планах находится разработка проекта по обновлению котельных в поселках Солнечный и Барсово.

На капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства в 2020 году будет выделено 70 миллионов рублей, а на совершенствование ЖКХ — 86 миллионов. Так, в поселении Белый Яр произойдут ремонтные работы в центральном тепловом пункте №6, будет произведена в реконструкция дорожного моста, а также пройдут работы по модернизации инженерных сетей поселения. Капитальный ремонт затронет и объекты социальной сферы. Долгожданные работы произойдут в Лянторской школе №6 и во многих других объектах.

«Для реализации программы по переселению из аварийных домов в бюджете на 2020 год заложено 12,5 миллионов рублей. Сейчас на территории Сургутского района находится 436 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — рассказала исполняющий обязанности директора департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлия Янкова.

На повышение экологической ситуации на территории из бюджета района будет выделено 110 миллионов рублей. Денежные средства уйдут на рекультивацию земель, покупку мусорных контейнеров и бункеров для сельских поселений и др.

Как отметила заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина работы по благоустройству муниципалитетов обойдутся районному бюджету в 130 миллионов рублей, а для ремонта дорог ежегодно будет выделяться 200 миллионов. В первую очередь финансирование для ремонта дорожных покрытий получит поселение Лямино, Сытомино, Высокий Мыс и Тундрино.

Образование

В бюджете Сургутского района на сферу образования будет выделено 7,1 миллиардов рублей, из которых чуть больше 4 миллиардов уйдет на заработную плату сотрудникам образовательных учреждений.

«Мы будем продлевать сеть детских технопарков. В планах построить данные объекты в Лянторе и поселении Федоровский», — рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Отдельно отметим, что во время обсуждения проекта бюджета на 2020 год, депутатами Сургутского района было принято решение об выделении субсидий рыбзаводу «Восход», находящемуся в поселении Сытомино.

Председатель районной думы Анатолий Сименяк подчеркнул значимость объекта, а также призвал народных избранников к поиску решения проблемы.

Градообразующее предприятие получит финансовую поддержку в размере трех миллионов рублей, в рамках муниципальной программы Сургутского района «Развитие агропромышленного комплекса».