​Битва против балков, решение проблем 90-х и два триллиона налогов в год – с каким заделом Наталья Комарова подходит к своему десятилетию на посту

Вскоре губернатор Югры Наталья Комарова отметит десятилетие на посту. В феврале 2010 года ее кандидатуру в региональную думу внес на тот момент президент России Дмитрий Медведев, депутаты ее поддержали единогласно, и 1 марта она вступила в должность. СИА-ПРЕСС и опрошенные редакцией эксперты вспоминают, с каким заделом Наталья Комарова подходит к своему десятилетнему рубежу работы.

«Наталья Комарова стала губернатором Югры в то время, когда самые благополучные с финансовой точки зрения годы для региона были уже позади, поэтому неизбежное сравнение с предшественником было для нее непростым испытанием ввиду разных стартовых позиций. И она с задачей справилась», – рассказывает в интервью СИА-ПРЕСС доктор политических наук Михаил Мартынов.

С первых недель работы губернатор заявила и продемонстрировала новый стиль управления – внимание ко всем муниципалитетам, а также проблемам конкретных жителей. «Первый срок Натальи Комаровой ознаменовался ее фразой о том, что она «не гостья, а хозяйка», и в последующем хозяйский подход к управлению Югрой у нее прослеживался во все годы работы, – вспоминает политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова. – Свою карьеру она начала с личного участия в делах муниципалитетов, чем удивила югорчан, не привыкших к вниманию прежнего губернатора Александра Филипенко. Первый вояж Комаровой по территориям вызвал бурю как положительных, так и отрицательных эмоций – люди просто не ожидали таких действий от главы региона, такого погружения в локальные проблемы».

«Я считаю, что самый важный ее успех – сохранение и развитие социальной сферы, особенно здравоохранения – появились новые мощные учреждения, которые получили серьезную кадровую подпитку. То же самое можно сказать про образование, – продолжает Мартынов. – Локальные провалы в социальной сфере были, но они зависели не от региональной власти, а от работы на местах. Тем не менее, в Югре было много проблем, тянущихся еще с 90-х годов. Балки, рост цен на ЖКХ, проблемы дольщиков – это сюжеты, актуальные для многих регионов, и сила губернатора в том, что эти проблемы решались».

Что касается балков – то эта проблема была одним из символов Югры в 2000-х годах и начале 2010-х, и ее решение стало одним из главных пунктов работы Натальи Комаровой. Немногие вспомнят, что само слово «балок» за пределами наших «северов» практически неизвестно, губернатору приходилось рассказывать коллегам из федеральной власти об этом явлении и доказывать необходимость внесения изменений в законодательство, чтобы учесть интересы югорских «балочников». Это удалось – появились программы расселения, в регионе усилилось строительство жилья, куда могли перебраться обитатели ветхого и аварийного жилья (а также молодые семьи и в целом нуждающиеся в квартирах жители округа).

Вообще вопросы жилья всегда были особым приоритетом Комаровой: при ней многие югорчане получили финансовую поддержку для переселения в новые квартиры – округ помогал не только балочникам, но и молодым семьям или, например, привлекаемым в регион медикам узких врачебных специальностей.

Еще один вопрос, который оказался «зависшим» с 90-х лет, был Фонд поколений – структура, созданная в 1994 году для складывания туда части нефтяных доходов, из которых югорчане могли бы получать существенные выплаты. В 2017 году, за год до запланированного начала этих выплат, стало понятно, что столько денег в фонде просто нет. «Помню, как тогда даже депутаты, которые принимали закон о фонде, опускали глаза и не могли предложить, что делать. Тогда именно Комарова взяла на себя ответственность и решила, что лучший вариант – просто выплатить оставшиеся деньги фонда молодым жителям округа»,– рассказал СИА-ПРЕСС знакомый с ситуацией человек, близкий к правительству округа.

В итоге произошла крупнейшая в истории Югры единовременная выплата – всем людям, родившимся в регионе после 1993 года и прожившим до начала 2018 года, выдали по 5000 рублей. Всего на это направили 2,6 млрд рублей. Выплату получили почти треть жителей округа.

Социальная сфера развивалась на фоне стабильного финансового положения Югры. «Во втором сроке Комаровой больше экономики – многие запомнили, как она обратилась к участникам Гайдаровского форума со приветствием: «Здравствуйте, я – ваша кормилица». В это время губернатор привлекает инвесторов, вводит инструмент государственно-частного партнерства и концессий, профицит бюджета направляет в муниципалитеты, в частности, на погашение займов, развивает логистическую систему региона», – рассказывает Ушакова.

За последние пять лет Югра перечисляет в федеральный центр в среднем по 2 трлн рублей налогов во многом благодаря условиям, созданным для нефтяников и другого крупного бизнеса. А это, в свою очередь, стало возможным по факту налаживания работы губернатора с местными политическими и бизнес-элитами.

«Очень важно, что личные качества губернатора вошли в резонанс с местной политической и управленческой культурой, – рассуждает Михаил Мартынов. – Менталитет элит Югры в 2010-м году был очень мужским, со всеми плюсами и минусами. У власти были в основном мужики, чья работа – в производстве, хобби – охота, поэтому характер был крутой, с быстрым принятием решений, азартом, уверенностью в своих силах, что не всегда хорошо – иногда это означает негибкость и готовый ресурс для конфликтов. И за десять лет регион не пережил крупных расколов элит, потому что в его округе стояла женщина-губернатор, сумевшая найти подход к местным руководителям. Да, определенные конфликты на муниципальном уровне у нас то и дело происходят – но на региональном не было никогда. Поэтому у некоторых губернаторов из-за войн элит то и дело рейтинги падают вниз, а у Комаровой всегда все было стабильно».

При этом политологи отмечают «надрегиональные» компетенции губернатора Югры – она играет важную роль в балансировании «большой» Тюменской области, а также постоянно работает в Госсовете при президенте России, что в политическом сообществе считается большим плюсом для главы региона.

Однако все опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты отметили важный пункт, который выделяет Наталью Комарову из пула российских губернаторов – исключительное внимание к проблемам югорчан. Задолго до выхода в социальные сети, где глава региона лично отслеживает обращения и жалобы земляков, она начала проводить регулярные выезды в муниципалитеты на встречи с местными жителями. С первого года ее работы многие удивлялись стойкости – Комарова может активно общаться с народом по многу часов подряд (последний заезд в Сургут ознаменовался рекордной семичасовой встречей).

«Пожалуй, одно из самых ярких ее качеств, которое проявилось в ходе работы губернатором – это способность погружаться в каждую проблему – каждого отдельного человека, и держать ее на контроле до самого разрешения», – говорит Надежда Ушакова.

Мнение эксперта:

Павел Манченко, президент фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук:

– Наталья Комарова – один из самых стабильных губернаторов России. Прежде всего благодаря тому, что в своей работе она руководствуется тремя принципами: 1) стопроцентная лояльность федеральному центру; 2) равноудаленность от региональных элит; 3) решение проблем простых жителей региона.

Если говорить подробнее, то в отношении первой задачи Комарова не только выполняла электоральные задачи Кремля в плане показателей на выборах президента и Госдумы, но и обеспечивала поступление налогов в федеральную казну почти 2 трлн рублей в год, что составляет примерно пятую часть бюджета всей страны.

В работе с региональными элитами губернатор соблюдала принцип учета интересов всех игроков, без перекосов в чью-либо сторону. Это позволяет Комаровой избегать на уровне региона конфликтов с «сильными мира сего». Отношения с «Роснефтью», «Сургутнефтегазом», «Лукойлом», «Сибуром» всегда строились из принципа создания максимально комфортных условий для их финансово-хозяйственной деятельности на территории.

Работу в интересах населения справедливее было бы поставить в этом перечне на первое место. Потому что эти результаты наиболее значимы и касаются не просто социально значимых сфер здравоохранения и образования, а прежде всего помощи простым людям, которых тысячами переселяли из ветхого и аварийного жилья, которые получали значительную прямую материальную поддержку из регионального бюджета. Которые, что сегодня, пожалуй, самое важное, без каких-либо посредников могли общаться с губернатором на ее регулярных встречах с населением в муниципальных образованиях во время так называемых «региональных недель», когда она последовательно работает в нескольких муниципалитетах – так в России делают немногие.

Все это в совокупности позволяет говорить о том, что реальных предпосылок к появлению на посту губернатора Югры другого человека просто нет.