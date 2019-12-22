Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ежедневный вклад энергетиков в жизнь Сургутского района ощутим во всем: в жизнеспособности всех отраслей экономики, в бесперебойной работе предприятий и транспортных систем, в теплой и светлой атмосфере тысячи домов наших земляков.

Круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей. Ваши знания и профессионализм обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение. Километры сетей и подстанции нашего района в надежных руках.

Желаю вам достижения поставленных целей, благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии! Пусть в вашей работе отсутствуют непредвиденные ситуации, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно!