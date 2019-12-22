Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным

праздником – Днем энергетика!

Энергетика играет ключевую роль в жизнедеятельности нашей страны, являясь ее фундаментом. Именно от Вашей ответственной работы зависят тепло и уют в домах тысячах сургутян, работа промышленных предприятий и социально значимых объектах города.

В этот праздничный день позвольте Вас поблагодарить за те усилия и старания, которые Вы прилагаете в своем нелегком труде. Желаю Вам безаварийной работы, уверенности в собственных силах и не неиссякаемой жизненной энергии.

Пусть в Вашем доме всегда будет царить добрая атмосфера, а окружающие будут дарить тепло своих сердец и лучезарные улыбки. Здоровья, благополучия, мира и счастья Вам и Вашим близким!