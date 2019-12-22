Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В преддверии нашего профессионального праздника примите искренние поздравления с Днем энергетика!

Хочу поблагодарить всех специалистов ООО «СГЭС» - за ежедневный, нелегкий труд, мастерство и профессиональный подход к делу, партнеров компании – за взаимовыручку и плодотворное сотрудничество. Особые слова благодарности и признательности ветеранам отрасли, за верность профессии, неоценимый опыт и знания, переданные молодому поколению энергетиков.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и оптимизма.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!