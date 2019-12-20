​Впервые вижу. Звёздные войны: Скайуокер. Восход

Писать о Звездный войнах после премьеры, как ходить по тонкому льду... Однако, спойлеры не наша тема, поэтому можете спокойно читать дальше.

Фильм заявлен как завершающий сагу. И как начало чего-то нового во вселенной Звездных войн. Поэтому авторы не только продолжают рассказ о недавно влившихся героях, но и дают возможность предаться ностальгии, благодаря реверансам в сторону старой (она же первая) трилогии. С каждым знакомым именем, названием, аккордом что-то вздрагивало в душе. И каждый раз, когда Тысячелетний сокол взмывал в высь, ощущалась такое же восхищение, как в детстве.

Вместе с приятными моментами из старой трилогии перекочевали не самые логичные сюжетные повороты и далекие от идеала диалоги. Несколько раз за фильм вспоминала интервью Харрисона Форда о том, как он первый раз читал сценарий и поражался как с такими репликами фильм вообще планируют снимать. Или вот например, зачем в фильм, где каждая минута на вес золота, вставлять годами (почти веками) избитую сцену с долгими пререканиями о том, что друзья не хотят отпускать героя одного и летят с ним, хотя там... опасно! Фильму трилогию надо спасать, целую эпоху завершать, а они тут лирику разводят!

Девятая часть продолжает удивлять новыми мирами и фантазией создателей фильма. И талантами специалистов по компьютерной графике. Некоторые планеты вызывали стойкие аллюзии (привет Интерстеллар и Матрица), но меньше восхищать от этого не стали. К тому же фильм наконец-то наполнился мрачностью, местами практически саспенсом, которых так не хватало ситхам.

Не только тьма пожаловала в фильм. Но и Сила. Столько Силы, сколько не было, наверное, во всех предыдущих восьми частях разом. Если раньше присутствовала в среднем одна яркая сцена на фильм (Вейдер шалил или Йода доставал из болота всякое), то здесь она через сцену, визуализирована и с фантазией подана.

Авторы, перестали штамповать новых героев и начинают разбираться с уже заведенными (нет, ну парочку барышень все равно добавили), закрывать сюжетные линии у одних и отодвигать на второй план других. И дали BB-8 друга. Как водится, говорящего.

Юмор в фильме весьма дозированный. По ощущениям, будто режиссер кисточкой наносил на картину четкие мазки — вот здесь надо вставить шутку, вот здесь и.... да, вот здесь совсем небольшую, пожалуй. Все. Хватит. Мы же не комедия, в самом деле. Тем более, что роботы и инопланетные зверушки продолжают умилять.

Что имеем в остатке. На мой взгляд, лучшая часть новейшей трилогии и вполне достойное завершение истории длиною в 42 (хм...) года. Можно долго спорить о том, соответствует ли она духу оригинальной трилогии, соблюдены ли заветы Лукаса. Никогда единого мнения не будет. Сделал бы сам Лукас лучше? Честно говоря, сомневаюсь. Поэтому сходите в кино и получите максимум удовольствия. А дома пересмотрите любимые части еще раз.