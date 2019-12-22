С Днем энергетика!

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика – отрасль уникальная. Она важна и для экономики, и для повседневной жизни каждого. Благодаря вам в наших домах светло и тепло, бесперебойно работают предприятия, учреждения, детские сады, школы, больницы. А совершенствование энергетического комплекса – залог экономической безопасности Сургута и прочный фундамент дальнейшего развития города, региона, страны.

Энергетика переходит на инновационный путь. Внедряются энергосберегающие технологии, проводится модернизация предприятий и инженерной инфраструктуры, увеличиваются производственные мощности. Отрасли как никогда нужны высококлассные мастера своего дела, обеспечивающие стабильное энергоснабжение города. Именно такие специалисты трудятся на энергетических предприятиях Сургута.

Сургутские энергетики никогда не боялись сложных задач. Уверен, ваш высочайший профессионализм, строжайшая дисциплина, а порой самоотверженная работа без оглядки на время позволят и дальше успешно решать поставленные вопросы, заниматься техническим перевооружением, осваивать передовые технологии.

От имени всех сургутян искренне благодарю вас за надежное энергоснабжение города в любую погоду. Особые слова благодарности – ветеранам. Мы гордимся вашими трудовыми свершениями, на вас равняются молодые специалисты.

От всей души желаю вам безаварийной работы и больших производственных побед! Крепкого здоровья вам и вашим близким, достатка и семейного благополучия!