От машин к автобусам

Судя по вопросам, поступающим к нашим депутатам, сургутян все больше волнует вопрос общественного транспорта. Совсем скоро на нашем портале выйдет интервью с одним из кураторов этой сферы в Тюмени. Сделаю небольшой тизер-выжимку, какими инструментами в столице области добились довольно высокого качества пассажирских перевозок.

Первое. Регулирование тарифов всех транспортных компаний вкупе с прозрачными конкурсами по всем городским маршрутам. На менее загруженные рейсы бюджет даёт больше денег, на более загруженные — меньше (есть даже рейсы, которые перевозчик выигрывает, запрашивая цену в 1 копейку, и получает весь нужный ему кэш с продажи билетов).

Второе. Четкий контроль исполнения всеми перевозчиками всех критериев качества: от периодичности и четкости исполнения рейсов до чистоты автобусов и вежливости персонала.

Третье. Создание и расширение выделенных полос для общественного транспорта. Те бредни, что сургутские чиновники выдают главе Вадиму Шувалову про «невозможность сделать выделенные полосы на дороге менее четырёх полос в одну сторону» — это признак вопиющей некомпетентности. В Тюмени, например, спокойно делают выделенки на дорогах в три полосы.

Четвертое. Развитие всех способов перемещения людей — как автобусами, так и велосипедами, пешком и на машинах. НО — в районах с повышенной плотностью застройки и большим населением преимущество отдаётся общественному транспорту.

И пятое (сейчас будет сюрприз-сюрприз). Планомерное введение ограничений для автомобилистов при наличии реальной альтернативы в виде автобусов. Например, платные парковки в центре — их в Тюмени с каждым годом становится все больше.

Итого. В этом списке — ничего экстраординарного, просто опыт Тюмени и, на самом деле, кучи других крупных городов, на роль которого претендует Сургут. Единственное, наверное, проблема в деньгах — их в Тюмени как у областного центра в целом больше, чем у Сургута. С другой стороны, раз уж наша власть смогла найти миллиард на дороги — то выбить субсидии на такое благое дело, как общественный транспорт — это задача выполнимая.

А вообще остаётся только применить политическую волю и честно признаться себе и открыто сказать своим гражданам, условным «избирателям»: долгие годы мы шли по не очень правильному пути поддержки личных автомобилей, пора корректировать курс. И приступать.