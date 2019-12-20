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Конечная

Если мы стремимся к комфортной жизни в городе, то давайте хотя бы уберем с улиц старые автобусы

Уже не первый раз становлюсь свидетелем того, как жители Сургута пытаются уместиться в маленьких автобусах, курсирующих по одному из старейших городских маршрутов №8. Однако у меня вызывает вопросы не столько их размер, сколько убогое состояние.

Каким образом, к примеру, девушка с коляской должна попасть в салон этого автобуса?

На городском портале «Твой Сургут» часто появляются жалобы сургутян на качество общественного автотранспорта.

И, отвечая на одну из таких жалоб, в администрации Сургута заявили, что автобусы малого класса будут сняты с линии после 8 ноября 2019 года, но увы, сегодня 20 декабря, и постояв определенное время на остановке «Проспект Мира», вы обнаружите, что данный вид транспорта все еще работает.

Я понимаю, что, возможно, не всегда поток людей на таких маршрутах высок, но это не означает, что нужно использовать крошечные и разбитые модели. Особенно учитывая, что сейчас в Сургуте наступают холода. И помимо того, что в салон таких автобусов сложно попасть, так в них еще и часто стоит невыносимый запах бензина.

Маз-206 – один из вариантов, которые можно закупить и использовать на таких маршрутах

В 2018 году свой автопарк обновил главный городской перевозчик — АО «Спопат», в 2019 году транспортная компания «ЗапСибАвто», осуществляющая перевозку людей по маршруту №26, приобрела пять новых низкопольных автобусов. Остается надеяться, что в 2020 году предприятие ООО «Тракт», которое заведует маршрутами №8 и №21, возьмет пример со своих коллег.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 160, комментариев: 2


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Комментарии:
Миледи
не нравится
Сегодня в 12:47
Летом в одном из старых автобусов этого же маршрута (тоже катафалк, правда, не ПАЗик) испачкала футболку на спине. Спинка сиденья была в копоти! В копоти, Карл!
6xz34e
не нравится
Сегодня в 12:59
Уважаемый автор!Вы правы.Старые автобусы прошлого века не должны ездить по новым "современным" дорогам города Сургута,где "укладывают" миллиарды,но ямы и колея - проблема еще та.В завершении Вы ответили на главный "конечный" вопрос."Кошелек" ОА значительно отличается от "кошелька" ООО.Так же как чиновникам я объясняю разницу проездного билета (школьного) и карты горожанина.Теперь для "пользы" карты горожанина чиновники установили терминал в школе,чтобы булочку из буфета только такой(!) картой можно было оплатить.

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