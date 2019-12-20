Уже не первый раз становлюсь свидетелем того, как жители Сургута пытаются уместиться в маленьких автобусах, курсирующих по одному из старейших городских маршрутов №8. Однако у меня вызывает вопросы не столько их размер, сколько убогое состояние.

Каким образом, к примеру, девушка с коляской должна попасть в салон этого автобуса?

На городском портале «Твой Сургут» часто появляются жалобы сургутян на качество общественного автотранспорта.

И, отвечая на одну из таких жалоб, в администрации Сургута заявили, что автобусы малого класса будут сняты с линии после 8 ноября 2019 года, но увы, сегодня 20 декабря, и постояв определенное время на остановке «Проспект Мира», вы обнаружите, что данный вид транспорта все еще работает.

Я понимаю, что, возможно, не всегда поток людей на таких маршрутах высок, но это не означает, что нужно использовать крошечные и разбитые модели. Особенно учитывая, что сейчас в Сургуте наступают холода. И помимо того, что в салон таких автобусов сложно попасть, так в них еще и часто стоит невыносимый запах бензина.

Маз-206 – один из вариантов, которые можно закупить и использовать на таких маршрутах

В 2018 году свой автопарк обновил главный городской перевозчик — АО «Спопат», в 2019 году транспортная компания «ЗапСибАвто», осуществляющая перевозку людей по маршруту №26, приобрела пять новых низкопольных автобусов. Остается надеяться, что в 2020 году предприятие ООО «Тракт», которое заведует маршрутами №8 и №21, возьмет пример со своих коллег.