«Транспорт приходится долго ожидать, а в морозную погоду поездка превращается в настоящее испытание»

В октябре – ноябре в Сургуте прошли отчетные встречи депутатов Думы города со своими избирателями. На них люди задавали вопросы о проблемах, которые их волнуют в большей степени. Часть из них касалась различных аспектов деятельности общественного транспорта: наличие остановочных комплексов; удобства и технического состояния автобусов; соблюдение графика движения. Все вопросы очень важные.



Недавно в мой адрес поступило письмо от сургутянки Ирины Александровны Шведовой, в котором она высказывает обеспокоенность изменением в худшую сторону графика движения автобуса № 8. Транспорт приходится долго ожидать, а в морозную погоду делать это непросто, поездка превращается в настоящее испытание.



Да, конечно, можно отследить движение автобусов по маршруту в режиме онлайн, но как быть тем, кто лишен такой возможности? А это прежде всего наши ветераны, которые ориентируются на таблички с расписанием на остановках, те, кто приходит «на удачу» в расчете на то, что интервал движения незначительный.



Я направила запрос в Администрацию по поводу проверки фактов, указанных в обращении Ирины Александровны. Понимаю, что проблема может быть шире и касаться других маршрутов, поэтому попросила своих общественных помощников провести аудит графиков движения автобусов.



Если у вас есть жалобы по этому поводу, пишите в комментариях!