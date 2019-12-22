«Вы даете нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и четкую работу деловых центров, больниц, школ, детских садов»

Уважаемые энергетики!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Вы трудитесь

в отрасли, которая составляет основу развития экономики России, от которой

зависят мощь нашей страны, рост производства и благополучие миллионов

сограждан! И это повод для гордости!

Накануне Нового года город переливается огнями от многочисленных

елок и гирлянд. Вы даете нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и

четкую работу деловых центров, офисов, социальных учреждений – больниц,

поликлиник, школ, детских садов.

Спасибо вам за ваш труд! Спасибо ветеранам отрасли! С днем

энергетика вас и с наступающим Новым Годом!