«Вы даете нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и четкую работу деловых центров, больниц, школ, детских садов»

Уважаемые энергетики!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Вы трудитесь
в отрасли, которая составляет основу развития экономики России, от которой
зависят мощь нашей страны, рост производства и благополучие миллионов
сограждан! И это повод для гордости!
Накануне Нового года город переливается огнями от многочисленных
елок и гирлянд. Вы даете нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и
четкую работу деловых центров, офисов, социальных учреждений – больниц,
поликлиник, школ, детских садов.
Спасибо вам за ваш труд! Спасибо ветеранам отрасли! С днем
энергетика вас и с наступающим Новым Годом!