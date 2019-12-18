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​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас

Скриншот с грантгубернатора.рф
Скриншот с грантгубернатора.рф

В Югре объявлен первый конкурс грантов губернатора для социально ориентированных НКО в 2020 году. Заявки можно направлять до 16 января, на кону – 100 млн рублей, которые могут быть разыграны в течение всего года. СИА-ПРЕСС разобрал, кто может побороться за эти деньги, и почему выгоднее будет не пьянствовать все новогодние каникулы, а писать социальные проекты.

Для кого конкурс

Участвовать в конкурсе могут только социально ориентированные некоммерческие организации, и никто иной. Частные лица, садовые товарищества, политические партии и прочие – в пролете. НКО же должны быть зарегистрированы в Югре, вести деятельность на ее территории, не иметь долгов по налогам и сборам, не находиться в состоянии ликвидации, а также необходимо, чтобы их сфера деятельности по уставу соответствовала тематическому направлению конкурса. К слову, чем раньше зарегистрировано НКО, тем на большую сумму может претендовать: если вам меньше трех месяцев, то максимум, на который вы можете рассчитывать – это грант в 200 тысяч рублей, а если более года – то можно заявляться на более чем 500 тысяч.

Какие есть направления

В первом конкурсе 2020 года выделены 12 направлений:

1. наука, образование и просвещение;

2. молодежная политика;

3. культура и искусство;

4. охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

5. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;

6. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

7. межнациональное и межконфессиональное согласие;

8. поддержка коренных малочисленных народов Севера;

9. поддержка институтов гражданского общества;

10. развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

11. охрана окружающей среды и защита животных;

12. защита прав и свобод человека, гражданина и правовое просвещение.

У каждого направления есть свои подразделы, с ними вы можете ознакомиться на сайте грантового конкурса.

И, так сказать, бонус: проекты, посвященные сохранению исторической памяти в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это – принципиально новая тема. Как объяснил СИА-ПРЕСС заместитель директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрий Сафиоллин, это направление введено в связи с великой датой и объявленным в России Годом памяти и славы.

«Это специальная категория, в ближайшее время на странице конкурса грантов для нее появится собственный раздел. Отличие будет еще и в том, что обычно мы выделяем сроки для исполнения грантов в полтора года (на первом конкурсе проекты должны начинаться не ранее 1 апреля 2020 года и заканчиваться не позже 30 сентября 2021 – прим. авт.), но так как здесь дата привязана к Году памяти и славы, проекты в категории празднования 75-летия Победы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года», – рассказывает Сафиоллин.

Он также сообщил об еще одном новшестве первого грантового конкурса 2020 года – теперь в числе подразделов «Поддержки институтов гражданского общества» фигурирует пункт о развитии добровольческого движения. «Мы хотим простимулировать тех, кто профессионально работает с подготовкой и обучением волонтеров, оценить количество заявок и, возможно, этот подраздел в будущем станет отдельным направлением», – резюмировал замдиректора оператора губернаторских грантов.

Как подать заявку

Все делается на сайте конкурса грантов. Механика – как у президентских грантов (даже разработчик сайтов у них один и тот же), то есть все заполняется онлайн и для верификации заявки прикладываются сканы документов. Стоит отметить, что на первых порах у платформы губернаторских грантов действительно были технические проблемы, но сейчас они в своей массе исправлены.

Один из авторов грантов-победителей, председатель АНО «Интеллектуальный клуб» Алексей Кучин высказал мнение, что система действительно стала удобнее: «За последний год существенно изменился механизм поддержки НКО в Югре. Появилась одна точка входа по основным направлениям грантовой поддержки НКО. Благодаря возможности создавать и подавать заявки онлайн, гранты стали досутпнее, а значит, выросла аудитория и качество проектов. Считаю, что именно на развитие цифровых сервисов для НКО нужно обращать основное внимание в ближайшие годы».

В какие сроки нужно уложиться

Заявки нужно подать до 16 января. И тут есть фишка. Статистика говорит, что лучше делать это именно в первый конкурс 2020 года. Дело в том, что жесткого распределения на год имеющихся 100 млн рублей нет. Но практика показывает, что в первом конкурсе больше проектов получают больше денег – в 2019 году в начале разыграли 56 млн рублей, а во второй половине – 44 млн рублей. То есть во втором конкурсе 2019 года конкуренция уже была существенно больше. Учитывайте это.

Для справки: в 2019 году в двух конкурсах губернаторских грантов в Югре 341 общественная организация подала 574 заявки. Из них победу одержали 127 проектов, которые суммарно получили 100 млн рублей.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 221, комментариев: 0


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