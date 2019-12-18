​Убьют — приходите

В Сургуте прошел первый (но, судя по всему, не последний) митинг против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Активисты вышли, чтобы, по их словам, защитить свой дом от вмешательства государства, сохранить традиционные ценности и собственную семью. Организатор протеста Андрей Дейнега заявил, что несмотря на изменения в составе правительства, в домах россиян «территория Советского союза» (родители воспитывают детей по традициям предков), а депутат Госдумы, автор законопроекта Оксана Пушкина — вообще мать одного ребенка, соответственно она не компетентна в вопросах семьи и не может диктовать многодетному отцу как жить. Еще сургутянин рассказал, что в России достаточно законодательных норм, чтобы защитить человека, а такие нововведения нарушают принцип неприкосновенности семьи.

Активистам с подобными лозунгами хочу заметить: сегодня власть не защищает жертв домашних тиранов и не обеспечивает право, закрепленное Конституцией: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» (статья 21).

Если один из членов семьи бьет, преследует, издевается над другим — это токсичные отношения, где нужно что-то менять, ведь это вряд ли устраивает всех участников.

На сегодняшний день за побои, которые привели к телесным повреждениям, грозит административный штраф. И то, если зафиксирован не первый случай избиения. Более того, доблестные силовики чаще всего отговаривают женщин, которые приходят с жалобами на домашнего агрессора, мол «бьет — значит любит», «не убил же», «вы через две недели помиритесь, а мне лишняя работа добавится». Нередко такие дела и вовсе закрывают из-за «отсутствия состава преступления», при этом пострадавших об этом даже не предупреждают.

Именно поэтому одно из важнейших нововведений закона о домашнем насилии — это появление защитного предписания. Его, если зафиксирована тирания, на месяц выписывает сотрудник полиции, но только с согласия жертвы (то есть, например, если жена не против, что ее бьет муж, то ему ничего и не грозит). В течение 30 суток абьюзеру будет запрещено приближаться к жертве, преследовать ее (в том числе писать сообщения с помощью интернета) и искать, где она находится. Если спустя месяц семья захочет воссоединиться — им никто не помешает.

Кроме того, будет введено и судебное защитное предписание, которое выписывают на срок до года. Этот документ тоже ограничивает связь насильника с потерпевшим и обязует пройти программу психологической реабилитации по управлению гневом, а также в некоторых случаях покинуть место совместного жительства (учитывая, что у нарушителя есть возможность проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма).

Только эти предписания уже толкают поддержать проект. Множество жизней можно спасти, оказав психологическую помощь пострадавшему и нападавшему и ограничив на время (или навсегда, если это необходимо) их общение.

Кстати, предлагаю ознакомиться с некоторыми цифрами:

По данным МВД, 40% всех тяжких насильственных преступлений в России происходит в семье.

Организация Human Rights Watch провела опрос среди россиянок, которые обращались в полицию в связи с домашним насилием. Женщины рассказали, что после назначения штрафа деньги выплачивались из общего бюджета семьи.

По информации Национального центра по предотвращению насилия «Анна», 80% женщин, страдающих от жестокости, в полицию не обращаются.

За первые девять месяцев 2019 года в России в отношении женщин совершили более 15 тысяч преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Статистика говорит об острой необходимости введения этого закона. И если митингующие обратятся как минимум к текущему варианту документа, станет ясно, что их семьям и детям не грозит разлука.

Если, конечно, дома нет насилия.