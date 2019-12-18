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Самые страшные санкции – от WADA

Кто что знает о шахматной олимпиаде, которую российские спортивные чиновники намеревались провести в Ханты-Мансийске? Планировали освоить 10 млрд рублей из бюджета (всего плановые доходы региона на 2019 год - 187 млрд). Освоено 6 млрд, но олимпиады, во всяком случае в Югре, нынче не будет: правительство срочно перенесло ее в Сочи.

Как списывать деньги и, главное, ради чего все затевалось, если мега-проект отменён, трудно сказать, скорее всего, «закамуфлируют» под строительство микрорайона и спортивных сооружений.

Там же, в Ханты-Мансийске, ещё в 90-х годах был построен один из крупнейших в стране биатлонных центров - гордость региональных властей (ему даже присвоили имя здравствующего бывшего, губернатора, Александра Филипенко). В каком состоянии этот объект, высосавший из регионального бюджета десятки миллиардов?

Если смотреть как на объект инфраструктуры и сооружения - печальное и вполне себе аварийное. Как тренировочная база используется на ноль процентов - у нас же, опять-такт, есть Сочи! О международных или хотя бы региональных соревнованиях и речи не идёт. Используют как открытый тир, вроде.

Вспоминаем дальше. Кёрлинг. Кто-то помнит, что несколько лет назад Югра была определена... новой столицей этого экзотического шведского, хм, спорта? Не столицей хоккея, или волейбола-баскетбола (все-таки какие-то сносные команды у нас были), даже не пресловутого биатлона - а именно кёрлинга этого несчастного. Почему? А покачану. Решили в Москве - развиваем олимпийские виды спорта, делаем мега-проект по спорту высоких достижений; поделили страну на ответственные регионы, и вот, пожалуйста: Югра - столица кёрлинга!

Сколько успели потратишься на кёрлинг, не знаю, может, вовремя стопанули - спасибо олимпиаде в Сочи, забрала все ресурсы туда. Но кёрлинг прошёл (вернее, проскользил) мимо Ханты-Мансийска.

То есть: все т.н. государственные инвестиции в развитие большого профессионального спорта - как в прорву. А на то, что реально поддерживает спорт на нижнем уровне - бассейны, спортзалы, корты - выделяются по копейке в десятилетие. Да?

Соотношение примерно такое: 80 процентов идёт на «спорт больших достижений», остальное - физкультура и оздоровление населения.

А что такое «спорт больших достижений»? Спортивная инфраструктура? Она интересна только как способ освоения средств. Но огромные суммы расходуются на целую армию федеральных чиновников, тусующихся вокруг «спорта»: тысячи командировок по всему миру с первоклассными перелётами и проживанием, выпивкой и жратвой составляют их смысл «деятельности». Подготовка одного российского профессионального спортсмена - почти самая дорогая в мире. Спасибо вот этой армаде присосавшихся к бюджету чиновников-халявщиков, «оценивающих», «проверяющих», «поддерживающих», «обеспечивающих»...

Вот и вопрос: почему наши вопят из-за решений WADA и отстранения российских сборных от всех ближайших олимпиад? Им, думаете, спортсменов жалко? За державу обидно? Ха. У них такая халява обломалась! Ездить некуда, делать нечего! Кончилась красивая жизнь.

Потому что вся наша политика «поддержки большого спорта» - это индустрия освоения больших денег. Так во многих странах, это правда. Но в России особенно наглядно видно, как расставляются приоритеты в вопросе развития спорта. WADA не просто сборные России не допустила к олимпиаде - она не допустила к вкусному спортивно-туристическому пирогу российских чиновников. Нет олимпиады - нет проектов, нет денег. Страшнее санкции и не придумать.

Резонный глупый вопрос: а направить эти деньги на поддержку физкультуры, на бассейны, на корты, на турники, футбольные поля?..

А это кому-то в нашей стране надо?

То-то и оно.

Поэтому - будет развитие «спорта больших достижений» без всяких достижений, и не будет спортивной нации.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 269, комментариев: 2


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Комментарии:
Четатиль
не нравится
Сегодня в 16:38
Вопщим так, хватит - со спортом завязываем, Бум науку поднимать - НТЦ построим и заживем.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 17:00
Уважаемый Тарас!Очень мало дети завоевывают значков ГТО.Здоровье никакой нац.проект не поднимет,пока мы ,взрослые, пример не покажем. Т.е. сами на лыжи,в бассейн,на коньки,а рядом -дети."

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