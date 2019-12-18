​Семья – не самоцель

Новость о митинге против закона о домашнем насилии вызвала ажиотаж и дискуссию на нашем сайте, хочу тоже высказать несколько соображений. Для начала – пара вопросов тем, кто требует отказаться от рассмотрения этого законопроекта.

Первый. Вы бывали в ситуации, когда четко понимали, что, скорее всего, в соседней квартире или в принципе в области вашего внимания семья, мягко говоря, относится к ребенку / детям излишне жестко (например, ставит его коленями на гречку так, что она врастает в кожу)? Мне кажется, каждый из нас в той или иной степени подобное наблюдал. И, если умеет гуглить, то узнал, что если дать в органы власти сигнал о происходящем, то ребенка, скорее всего, из семьи изымут. Это по нынешним законам. Если не давать сигнал – то ребенок будет страдать, а со временем его могут просто убить, примеры есть. Что делать с этим?

Второй. Представьте себе семью, где муж колотит жену. Представлять даже особо не надо, таких примеров предостаточно. Женщина идет в полицию, ей там отвечают сакраментальной формулировкой: «Вот убьет – тогда приходите». Потому что и мы, и, особенно, полицейские, в курсе, что семь из десяти заявлений на насилие внутри семьи отзываются из-за «примирения сторон», поэтому брать такие случаи в производство правоохранители не хотят. А в нашем гипотетическом случае женщина возвращается домой и муж в порыве ярости из-за чего-нибудь ее убивает. Что делать в этой ситуации?

Так вот закон о домашнем насилии, насколько я его понимаю, предполагает решение именно таких проблем. Убрать агрессора подальше от жертвы, чтобы они задумались о своей жизни, остыли, переварили, и пришли к какому-то решению.

Противники закона говорят, что это нарушает неприкосновенность семьи, и что любой человек со стороны сможет вторгнуться и разрушить ячейку общества. Опять же – я в первом вопросе описал ситуацию, когда безо всякого нового закона человек со стороны может спровоцировать изъятие вашего ребенка – если вы, конечно, действительно его избиваете и орете на него так, что стекла трясутся, и он плачет в голос целыми часами, что слышат соседи. Но давайте притворимся, что этого нет, и что семья действительно неприкосновенна. Возникает простой вопрос: зачем? Какова цель неприкосновенности семьи как таковой вне интересов ее членов?

Простите меня за цинизм, но это кто-то должен сказать. Если в семье, например, муж избивает жену и детей – то зачем эта семья существует? Не лучше ли ее действительно развалить, чтобы садист ушел, я не знаю, воевать в Сирию, где ему самое место, а мать с ребенком остались жить без физических и моральных травм от этого урода? А если этот козел вернется из Сирии и захочет их снова поизбивать по старой памяти, то с запретом на приближение у него с исполнением желаний возникнут трудности.

Мне скажут: ну погоди, подобные семьи – это девиация. Их, может, несколько процентов. А по новому закону влезть можно вообще в любую семью.

Тут я внезапно отчасти соглашусь с противниками закона – в том, что страшно давать нашему государству право совать свой нос еще в какие-то дела, помимо тех сфер, где оно уже свой нос и волосатую лапу благополучно засунуло. Надо понимать, что административное производство нельзя провернуть назад – если в уголовке пострадавший может забрать заявление и дело прекратится, то в новом законе о домашнем насилии, если вы попали в разработку системы – она вас прокрутит в своей мясорубке до логического конца.

Думаю, что после принятия закона (я уверен, что он будет принят) мы увидим целую плеяду диких историй, где вполне нормальные семьи из-за какого-то казуса или желания участкового проставить «палки» в отчетности подвергнутся вынужденному временному разлучению или вроде того. Но все эти истории попадут в прессу и будут как-то калиброваться и исправляться под общественным давлением.

А вот если этот закон спасет хоть тысячу жизней в 2020 году, еще тысячу в 2021, и еще по тысяче дальше – тогда, извините, но это стоит того. Потому что отнятую жизнь (вследствие которой отнявший еще и получит «волчий билет» до конца своих дней – то есть загублены будут, считай, два человека) не вернуть. Если у вас нормальная семья, где дети воспитываются не кулаками, а аргументами в споре с женой не является, как предписывает «Домострой», палка толщиной с большой палец – то едва ли вашу ячейку общества можно будет развалить каким-то там законом.

Еще раз: семья – это не есть самоцель. Это инструмент, при помощи которого люди объединяются, чтобы стать сильнее и сделать свою жизнь лучше. Если схема дает сбой и жизнь людей от объединения становится хуже – нужно эту семью прекращать. Кстати, многие россияне так и живут – женятся, иногда разводятся, женятся снова, зачастую более счастливо. Подобное происходит во всем цивилизованном мире и называется «серийная моногамия». И от этого не рухнула еще ни одна страна, и не рухнет в будущем. А жизни в некоторых российских семьях нужно спасать уже сегодня.