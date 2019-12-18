16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,5831   EUR  69,6925  

​Семья – не самоцель

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Новость о митинге против закона о домашнем насилии вызвала ажиотаж и дискуссию на нашем сайте, хочу тоже высказать несколько соображений. Для начала – пара вопросов тем, кто требует отказаться от рассмотрения этого законопроекта.

Первый. Вы бывали в ситуации, когда четко понимали, что, скорее всего, в соседней квартире или в принципе в области вашего внимания семья, мягко говоря, относится к ребенку / детям излишне жестко (например, ставит его коленями на гречку так, что она врастает в кожу)? Мне кажется, каждый из нас в той или иной степени подобное наблюдал. И, если умеет гуглить, то узнал, что если дать в органы власти сигнал о происходящем, то ребенка, скорее всего, из семьи изымут. Это по нынешним законам. Если не давать сигнал – то ребенок будет страдать, а со временем его могут просто убить, примеры есть. Что делать с этим?

Второй. Представьте себе семью, где муж колотит жену. Представлять даже особо не надо, таких примеров предостаточно. Женщина идет в полицию, ей там отвечают сакраментальной формулировкой: «Вот убьет – тогда приходите». Потому что и мы, и, особенно, полицейские, в курсе, что семь из десяти заявлений на насилие внутри семьи отзываются из-за «примирения сторон», поэтому брать такие случаи в производство правоохранители не хотят. А в нашем гипотетическом случае женщина возвращается домой и муж в порыве ярости из-за чего-нибудь ее убивает. Что делать в этой ситуации?

Так вот закон о домашнем насилии, насколько я его понимаю, предполагает решение именно таких проблем. Убрать агрессора подальше от жертвы, чтобы они задумались о своей жизни, остыли, переварили, и пришли к какому-то решению.

Противники закона говорят, что это нарушает неприкосновенность семьи, и что любой человек со стороны сможет вторгнуться и разрушить ячейку общества. Опять же – я в первом вопросе описал ситуацию, когда безо всякого нового закона человек со стороны может спровоцировать изъятие вашего ребенка – если вы, конечно, действительно его избиваете и орете на него так, что стекла трясутся, и он плачет в голос целыми часами, что слышат соседи. Но давайте притворимся, что этого нет, и что семья действительно неприкосновенна. Возникает простой вопрос: зачем? Какова цель неприкосновенности семьи как таковой вне интересов ее членов?

Простите меня за цинизм, но это кто-то должен сказать. Если в семье, например, муж избивает жену и детей – то зачем эта семья существует? Не лучше ли ее действительно развалить, чтобы садист ушел, я не знаю, воевать в Сирию, где ему самое место, а мать с ребенком остались жить без физических и моральных травм от этого урода? А если этот козел вернется из Сирии и захочет их снова поизбивать по старой памяти, то с запретом на приближение у него с исполнением желаний возникнут трудности.

Мне скажут: ну погоди, подобные семьи – это девиация. Их, может, несколько процентов. А по новому закону влезть можно вообще в любую семью.

Тут я внезапно отчасти соглашусь с противниками закона – в том, что страшно давать нашему государству право совать свой нос еще в какие-то дела, помимо тех сфер, где оно уже свой нос и волосатую лапу благополучно засунуло. Надо понимать, что административное производство нельзя провернуть назад – если в уголовке пострадавший может забрать заявление и дело прекратится, то в новом законе о домашнем насилии, если вы попали в разработку системы – она вас прокрутит в своей мясорубке до логического конца.

Думаю, что после принятия закона (я уверен, что он будет принят) мы увидим целую плеяду диких историй, где вполне нормальные семьи из-за какого-то казуса или желания участкового проставить «палки» в отчетности подвергнутся вынужденному временному разлучению или вроде того. Но все эти истории попадут в прессу и будут как-то калиброваться и исправляться под общественным давлением.

А вот если этот закон спасет хоть тысячу жизней в 2020 году, еще тысячу в 2021, и еще по тысяче дальше – тогда, извините, но это стоит того. Потому что отнятую жизнь (вследствие которой отнявший еще и получит «волчий билет» до конца своих дней – то есть загублены будут, считай, два человека) не вернуть. Если у вас нормальная семья, где дети воспитываются не кулаками, а аргументами в споре с женой не является, как предписывает «Домострой», палка толщиной с большой палец – то едва ли вашу ячейку общества можно будет развалить каким-то там законом.

Еще раз: семья – это не есть самоцель. Это инструмент, при помощи которого люди объединяются, чтобы стать сильнее и сделать свою жизнь лучше. Если схема дает сбой и жизнь людей от объединения становится хуже – нужно эту семью прекращать. Кстати, многие россияне так и живут – женятся, иногда разводятся, женятся снова, зачастую более счастливо. Подобное происходит во всем цивилизованном мире и называется «серийная моногамия». И от этого не рухнула еще ни одна страна, и не рухнет в будущем. А жизни в некоторых российских семьях нужно спасать уже сегодня.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:00, просмотров: 423, комментариев: 6


QR код
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 12:19
Проблема с любыми российскими законами в том, что государственный аппарат неподконтролен народу. Сменить власть нельзя. Выборы превращены в формальность с предсказуемым результатом. Референдумы отменены. Местное самоуправление... Ну, вы сами знаете. Даже мэра жителям города запретили избирать на всенародных выборах. Не говорю уж о губернаторе ХМАО. Обходятся междусобойчиком. Суд, правоохранительные органы, федеральные и бюджетные СМИ, все это стоит на страже не прав граждан, а несменяемой власти.
Поэтому можно как-то понять логику дремучих товарищей. У них тоже права какие-никакие имеются особо им дорогие. Например, бить жен. Они это почему-то называют "семейными ценностями". Но даже дремучие товарищи прекрасно понимают, и с ними невозможно не согласиться, что произвол и беззаконие - это норма жизни в путинской России. Поэтому, как будет применяться даже очень хороший закон, никто в конце концов не знает. Потому что справедливого независимого суда нет, независимых СМИ нет, свобода собраний только с разрешения начальства. Забастовки запрещены. Уполномоченным по правам человека царь-батюшка назначил генерал-майора полиции. Куды православным фундаменталистам бечь?
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:01
И где адепты из противоположного лагеря? Шемале, орк из Лугандона, еще ряд лиц. Давайте, кройте
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:57
Все что надо уже есть, зачем изобретать велосипед?
Добиться что бы работало. Набил морду жене - вот тебе хулиганство, бьешь детей - другая статья есть.
А если проект закона почитать, то есть такое "моральное насилие", чем его измерить? Не дал денег на новую шубу, она так страдала.... Что пора тебя к уголовке... Или жена ужин не приготовила или носки не постирала - мужик страдает .. Кто измеряет ? И как измерить?
В давние старые времена, участковый ходил, разбирался, с насилием в семье, помню к соседям пришел , там муж жену в очередной раз поколотил, она к участковому, так пришел участковый и как дал мужу, так что мало не показалось, спросил - ПРИЯТНО?! Вот так будет каждый раз как ты жену бить будешь.... Все прекратилось сразу ...
Сейчас участкового днем с огнем не найдешь, они только нелегалов ловят, по школам не ходят, улицы, своего района не обходят.. У них бумаги одни на уме..
444 Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:57
Еще бы вы, Альберт, гордо заявляющий, что бьете своих детей в наказание, были за закон о семейном насилии...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:58
Демократия растет как на дрожжах. Митинги грамотного молодого населения городов сотрясают страну и Сургут. Подожду, когда митинг в защиту угнетенного населения Гондураса будет. Точно пойду.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:42
Уважаемый Дмитрий!Я Вас поддержу,что крепкую семью никто не разрушит.Но и счастливую семью построит сам человек.Это огромный труд,ежедневный.Сейчас "семья" - где Муж-настоящий мужчина и жена-умница ,да еще и на одной фамилии (!) все реже и реже встречается.Ответственность -тяжелая штука.Поэтому,нужно уметь друг друга слушать и слышать.Поэтому, я этот закон не очень понимаю,но я лично -за семью,которая (пример личный)благодаря Вашей картинке,в этот выходной посмотрела елку из баночек (красиво),а "мишки" какие восхитительные.И все это "подкрепили" прививкой от ОРВИ (источники)...Всегда думаю,когда люди успевают "колотить друг друга"?Займитесь делом,господа.И счастье-оно рядом!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас

​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:11
18 0
​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями

​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями
Редакция СИА-ПРЕСС 17 декабря в 17:17
702 0
В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое
В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 17 декабря в 08:53
530 3
​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом
В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?
Андрей Дейнега, сургутянин, организатор митинга против закона о домашнем насилии 16 декабря в 18:24
1260 17
​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС 16 декабря в 13:34
2526 7
​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда
Альберт Леонов, сургутянин 16 декабря в 11:28
956 3
​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично
Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота в районе перинатального центра
Глеб Кукуричкин, эколог 16 декабря в 11:02
808 0
​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»

​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»
Уральский политолог – о грядущем «трансфере», попытках заткнуть интернет-крикунов и бессмысленности репрессий
Редакция СИА-ПРЕСС 14 декабря в 12:17
3515 21
Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»
Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»
Юрий Нуреев 13 декабря в 18:25
3365 1
​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры
Дмитрий Щеглов 13 декабря в 14:50
13287 1
​Требую справедливости!

​Требую справедливости!
Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. За что же тогда уволили генералов, полковников, майоров и сержантов?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 декабря в 10:06
3313 6
Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом
Для этого нужен открытый диалог с властью на понятном языке и цифровизация всех сервисов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 13 декабря в 09:04
3162 11
Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 13 декабря в 00:26
3546 17
10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте
Кому нужен университетский кампус
Илья Низовских 12 декабря в 20:30
3342 5
Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 12 декабря в 16:26
805 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута 12 декабря в 12:00
1443 12
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика