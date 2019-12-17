​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями

Около 100 млн рублей выделили недропользователи, работающие в Сургутском районе, на нужды муниципалитета. Это не считая «натуральной» помощи, которую крупные компании постоянно оказывают району и его жителям – перевозками людей на вертолетах и автобусах, ремонтом дорог и прочими полезными услугами. Итоги 2019 года в разрезе сотрудничества с предприятиями, добывающими полезные ископаемые в Сургутском районе, с СИА-ПРЕСС подвел замглавы муниципалитета Алексей Савенков.

«На территории района работают 25 недропользователей. Часть из них добывает нефть и газ, контроль и лицензирование их работы проходит на государственном уровне. Другие добывают общераспространенные ископаемые, например, песок или торф – их деятельность регулируется на муниципальном уровне. Помимо того, что все они платят налоги, которые в той или иной мере поступают в бюджет муниципалитета, недропользователи также участвуют в социально-экономическом развитии Сургутского района, выделяя на это деньги или услуги», – рассказывает Савенков.

Для упорядочивания этой работы ежегодно заключаются соглашения между районом и недропользователями. Нефтяники помогают проводить все крупнейшие этнические праздники в районе – День обласа, дни оленеводов, охотников, рыбаков и так далее. Часто предприятия помогают жителям района, особенно, из коренных малочисленных народов, живущих в отдаленных территориях, добраться до проведения важных мероприятий – подобное происходит иногда вне официальных договоров, а просто в качестве оперативного взаимодействия между районом и конкретной компанией.

Также деньги недропользователей идут на развитие инфраструктуры – переговоры с крупными компаниями по этому поводу вел глава района Андрей Трубецкой. Так, по итогам этих договоренностей, например, «Лукойл – Западная Сибирь» помог построить сельский клуб в Тромагане. «Впервые в России в поселении, где живет всего 200 человек, был построен подобный объект – с библиотекой и залом для мероприятий», – подчеркнул Савенков.

«Лукойл» также помогает развивать деревню Русскинская – на деньги нефтяников строят спортплощадки у школы-интерната, а в 2020 году там появится полноценный спортивный городок. Кроме того, компания помогает провести ремонт в нескольких помещениях, которые местная администрация сдаст в аренду под гостиницу и общепит – таким образом Русскинская получит новые возможности привлекать туристов не только из Югры, но и из-за ее пределов.

«Роснефть» почти полностью профинансировала строительство спорткомплекса и ремонт центра творчества в Угуте, а также выделила средства для досугового центра Белого Яра. «Сургутнефтегаз» помогает с ремонтом дорог. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» поддерживает лагерь «Кар-Тохи». И это только денежная сторона вопроса – нефтяники также выделяют суммарно 48 вертолеточасов и 200 часов автотранспорта для нужд коренных малочисленных народов, чистят дороги у некоторых отдаленных поселений и так далее. А еще компании помогают финансировать экологические программы, в том числе акцию «Спасти и сохранить», в которой Сургутский район показывает лидирующие позиции в Югре.

И даже это не все. Отдельный пункт, по которому недропользователи помогают не конкретно району, но многим его жителям из числа коренных малочисленных народов – это компенсация за работу на территориях традиционного пользования. Проще говоря, нефтяники и газовики платят за размещение объектов и деятельность на угодьях конкретным сообществам ханты. Для этого подписываются отдельные соглашения, по которым сырьевые компании выплачивают коренным жителям Югры деньги, дают транспорт («бураны»), бензин, обучение молодых представителей угодий, а также трудоустройство для тех, кто желает работать в пришедших на территорию компаниях.

«Мы не вмешиваемся в договоренности между коренными жителями и недропользователями, но иногда, в случаях, когда им не удается прийти к соглашению по какому-либо поводу, мы участвуем в переговорах в качестве медиаторов. Могу сказать, что за уходящий год каких-то сложностей в этой сфере не было – нефтяники и местные жители находят общий язык», – рассказывает Алексей Савенков.

В настоящий момент администрация Сургутского района находится в процессе подписания соглашений с недропользователями на следующий год. Некоторые компании уже одобрили свои планы помощи муниципалитету, некоторые еще рассматривают но, если считать всю финансовую и организационную поддержку, то речь, как и прежде, будет идти о сотнях миллионов рублей.