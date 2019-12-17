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В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

Фото автора
Фото автора

Решение по санкциям за допинг было ожидаемое, но все равно шокирующее. Такого в истории мирового спорта еще не было. Отказывались добровольно, да, вспомним Олимпиады 1980 и 1984 годов, но отлучить крупную мировую державу от всех соревнований за допинг – это впервые.

Мнения болельщиков разделились, одни говорят заговор, другие обвиняют руководство спорта. Думаю, есть и то и другое.

Есть ли предвзятость к нашей стране? Конечно, да. Примеров немало: биатлонисты Норвегии во главе с легендарным Бьерндаленом, все сплошь «астматики» и принимают «лекарства», которые серьезно расширяют объем легких, а это колоссальное преимущество в любом зимнем виде спорта, и никто в мире не задает им вопросы.

Также никто не усомнился в общекомандной домашней победе олимпийской сборной Китая в 2008 году, когда они единственный раз в истории завоевали золотых медалей почти столько же, сколько США и Россия вместе взятые. А после гораздо более скромной победы нашей олимпийской сборной в Сочи начался грандиозный допинговый скандал, который не утихает до сих пор.

Ну и как не вспомнить американского спринтера Джастина Гэтлина, который после двух допинговых скандалов «победил» в конце самого Усейна Болта, был освистан трибунами, но опять тишина. Этот список можно продолжать, но не хочется.

В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем. Причем с удивительной настойчивостью. И вот это не совсем понятно.

Ну, все уже давно поняли, что большой спорт – это большая политика, и все эти разговоры про спорт высших достижений, мол, не государственное это дело, отдать его в частные руки, якобы как на Западе, и тому подобное – это все наивные фантазии и не более. В любой современной стране спорт – один из приоритетов государственного развития. Другое дело, а нужна ли победа любой ценой, вот это уже вопрос, который в разных странах решается по-разному.

В Китае делают ставку на развитие детско-юношеского спорта, в США – на университетский, в Европе на клубный. И, похоже, только мы, как всегда изобретаем велосипед, и хотим, как по щучьему велению, все и сразу. Главное – это медали! И тут все средства хороши, здесь и «золотой конвейер» Этери Тутберидзе, и массовые махинации с допинг-пробами…

А если изменить приоритеты? К примеру, главное – это здоровье нации и гордость за свою страну. Интересно, а совместить эти два понятия возможно?


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17 декабря в 08:53, просмотров: 553, комментариев: 3


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Комментарии:
444
не нравится
17 декабря в 11:52
Ну, браво, депутату Единой России Иваницкий. Между струйками решил. Пересказал телевизионную версию слово в слово, про мировой заговор против Великой России. Чью-то (неизвестных каких-то "мы) несовсем кристальную честность мельком упомянул. В смысле, мы честные, но не кристально (А кто же кристально-то? Никто). И главное, говорит, здоровье нации... Уж лучше бы отмолчался, честное слово.
sst
не нравится
17 декабря в 20:09
Эдуард, на главный вопрос так и не ответили кто подменял данные в лаборатории в т.ч. в 2019 году????
Gopnik
не нравится
18 декабря в 12:38
Нужно радоваться тому ,что ярдик потратили , а чемпионата Мира по шахматам в Хантах не будет.

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В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое
В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем
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