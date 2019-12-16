​Еще не всё

С интересом, как раньше говорили в советской прессе, ознакомился со статьей Людмилы Осьминкиной «Спорт всё?». Потянуло на дискуссию.

Вот Людмила пишет: « мне… совершенно фиолетово, кто там в чем виноват или не виноват, подменял или не подменял пробирки, вносил или не вносил правки в электронную базу. Вот до лампочки! Мне важно, что меня как зрителя лишили зрелища, отобрали возможность болеть за своих».

Ха! Так отобрали как раз потому, что подменяли и вносили. Тут прямая причинно-следственная связь. И, стало быть, либо все важно, либо все до лампочки, иначе никак. Ну, если подходить к делу с точки зрения формальной логики, что не всегда, конечно, уместно в нашей действительности.

Кстати, странное дело – все кричат о том, какие козлы в этой WADA, а почему козлы, не кричат. До лампочки. История, между тем, поучительная.

После прошлого отстранения нам выдвинули ряд условий для возвращения в чудесный мир чистого и непорочного спорта (снова ха-ха, но тем не менее). Россия на 96 процентов эти требования выполнила. То есть – почти. Оставался последний пункт, совсем малость – передать базу московской антидопинговой лаборатории. И вот тут наши внезапно уперлись, подобно ослу на почти пройденной дороге.

Базу за 2012-2015 годы нужно было отдать до конца 2018 года. Ее, по идее, опечатал Следственный комитет, для надежности. Но то ли печать была с секретом, то ли не было ее вовсе – только WADA обнаружила в этой базе сотни внесенных изменений. Да, саму базу в срок не отдали под «левым» предлогом, а предоставили лишь месяц спустя положенного срока, в январе нынешнего года. Последнее обнаруженное изменение, кстати, было внесено буквально за день до приезда спецов из WADA. Так спешили…

Вопрос – зачем вносить изменения в базу, где в любом случае ожидалось найти массу нарушений? Тех нарушений, за которые Россия уже фактически «отмотала» срок – их обнаружение не стало бы поводом для повторного наказания. Наоборот, явилось бы свидетельством оздоровления и вступления на путь истинный.

Но нет, мы предпочли еще раз наступить на те же грабли. Невиноватые мы. Своих не сдаем. На будущее – плевать.

Кстати, и WADA, и Международный олимпийский комитет давали нам возможность все исправить и предоставить-таки оригинальную, не исправленную базу. На что наши официальные инстанции округляли глаза, спихивали все на Григория Родченкова (которого на момент исправлений в России давно уже не было) и всячески прикидывались веником. Прикидываются до сих пор, желая «проанализировать принятое решение». Что там анализировать?

Так нашкодивший кот прячет плоды своей деятельности под диван и смотрит честными глазами – а я что, я ничего. Не надо меня наказывать, давайте проанализируем.

Поэтому, конечно, со спортивной гордостью – большие проблемы.

Хотя со спортом у нас «все» теперь ровно в той же степени, в которой «все» с экономикой или политикой. Это просто санкции, ничего нового и личного. И по принципу белорусской креветки мы все же сможем бегать, прыгать и пинать мяч. Спортсмены попадут на Олимпиады в нейтральном статусе, правда, не все. Боксеры, например, уже отказались от участия в полном составе. Может, потому что олимпийских лицензий и без того маловато (я не в курсе), а может, потому что для боксеров куда привлекательней профессиональная карьера, куда можно пробиться не столько через успех на Олимпиаде, сколько через рейтинговые бои. Ну, или Родину боксеры так любят, что без родного флага лицо бить соперникам не могут.

Никто нас не выгоняет с многочисленных европейских чемпионатов, первенств и кубков. Что касается мундиалей, то бишь чемпионатов мира, то решение остается за профильными спортивными федерациями, это ведь только МОК отдал WADA право приговора. Думаю, хоккейные чемпионаты мира без России не обойдутся, да и в футбол поиграем – если, конечно, пройдем отбор. Волейбольный чемпионат мира, который Россия взялась провести в 2022 году, тоже, скорее всего, состоится – у нас с международной федерацией хорошие отношения, да и желающих потратиться на организацию масштабного события не так много.

Без спорта не останемся.

А то, по примеру восьмидесятых, организуем какой-нибудь альтернативный движ типа турнира «Дружба», куда позовем атлетов Кубы, Северной Кореи, Ирана и прочих дружественных государств. Рейтинги взорвутся.

Кстати о рейтингах, которые, как известно, – деньги. Киберспорт – это прекрасно, но пока никуда не денутся НХЛ, НБА, турниры Большого шлема, «Золотая лига», английская Премьер-лига, серия А, Ла-Лига и прочие прекрасные способы заработать большие деньги в спорте, спорт в России не умрет. Наоборот, скажу я вам. Сейчас социальных лифтов – раз-два и обчелся. Для пацанов и девчонок зачастую спорт остается едва ли не единственным шансом попытаться прорваться на самый верх. Другое дело, что с базой подготовки у нас полный швах – школы прозябают, тренера получают копейки, система фактически развалена.

Вот о чем надо говорить, по-хорошему. Но на детей точно до лампочки, дядям-начальникам не до того – надо с WADA бодаться… Теплиться еще надежда на арбитраж в Лозанне, на пиар во время чумы, на понимание массами текущего момента. Со спортом еще не все… Еще много удивительного, боюсь, увидим.