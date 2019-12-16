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​Еще не всё

Фото gazeta.ru
Фото gazeta.ru

С интересом, как раньше говорили в советской прессе, ознакомился со статьей Людмилы Осьминкиной «Спорт всё?». Потянуло на дискуссию.

Вот Людмила пишет: « мне… совершенно фиолетово, кто там в чем виноват или не виноват, подменял или не подменял пробирки, вносил или не вносил правки в электронную базу. Вот до лампочки! Мне важно, что меня как зрителя лишили зрелища, отобрали возможность болеть за своих».

Ха! Так отобрали как раз потому, что подменяли и вносили. Тут прямая причинно-следственная связь. И, стало быть, либо все важно, либо все до лампочки, иначе никак. Ну, если подходить к делу с точки зрения формальной логики, что не всегда, конечно, уместно в нашей действительности.

Кстати, странное дело – все кричат о том, какие козлы в этой WADA, а почему козлы, не кричат. До лампочки. История, между тем, поучительная.

После прошлого отстранения нам выдвинули ряд условий для возвращения в чудесный мир чистого и непорочного спорта (снова ха-ха, но тем не менее). Россия на 96 процентов эти требования выполнила. То есть – почти. Оставался последний пункт, совсем малость – передать базу московской антидопинговой лаборатории. И вот тут наши внезапно уперлись, подобно ослу на почти пройденной дороге.

Базу за 2012-2015 годы нужно было отдать до конца 2018 года. Ее, по идее, опечатал Следственный комитет, для надежности. Но то ли печать была с секретом, то ли не было ее вовсе – только WADA обнаружила в этой базе сотни внесенных изменений. Да, саму базу в срок не отдали под «левым» предлогом, а предоставили лишь месяц спустя положенного срока, в январе нынешнего года. Последнее обнаруженное изменение, кстати, было внесено буквально за день до приезда спецов из WADA. Так спешили…

Вопрос – зачем вносить изменения в базу, где в любом случае ожидалось найти массу нарушений? Тех нарушений, за которые Россия уже фактически «отмотала» срок – их обнаружение не стало бы поводом для повторного наказания. Наоборот, явилось бы свидетельством оздоровления и вступления на путь истинный.

Но нет, мы предпочли еще раз наступить на те же грабли. Невиноватые мы. Своих не сдаем. На будущее – плевать.

Кстати, и WADA, и Международный олимпийский комитет давали нам возможность все исправить и предоставить-таки оригинальную, не исправленную базу. На что наши официальные инстанции округляли глаза, спихивали все на Григория Родченкова (которого на момент исправлений в России давно уже не было) и всячески прикидывались веником. Прикидываются до сих пор, желая «проанализировать принятое решение». Что там анализировать?

Так нашкодивший кот прячет плоды своей деятельности под диван и смотрит честными глазами – а я что, я ничего. Не надо меня наказывать, давайте проанализируем.

Поэтому, конечно, со спортивной гордостью – большие проблемы.

Хотя со спортом у нас «все» теперь ровно в той же степени, в которой «все» с экономикой или политикой. Это просто санкции, ничего нового и личного. И по принципу белорусской креветки мы все же сможем бегать, прыгать и пинать мяч. Спортсмены попадут на Олимпиады в нейтральном статусе, правда, не все. Боксеры, например, уже отказались от участия в полном составе. Может, потому что олимпийских лицензий и без того маловато (я не в курсе), а может, потому что для боксеров куда привлекательней профессиональная карьера, куда можно пробиться не столько через успех на Олимпиаде, сколько через рейтинговые бои. Ну, или Родину боксеры так любят, что без родного флага лицо бить соперникам не могут.

Никто нас не выгоняет с многочисленных европейских чемпионатов, первенств и кубков. Что касается мундиалей, то бишь чемпионатов мира, то решение остается за профильными спортивными федерациями, это ведь только МОК отдал WADA право приговора. Думаю, хоккейные чемпионаты мира без России не обойдутся, да и в футбол поиграем – если, конечно, пройдем отбор. Волейбольный чемпионат мира, который Россия взялась провести в 2022 году, тоже, скорее всего, состоится – у нас с международной федерацией хорошие отношения, да и желающих потратиться на организацию масштабного события не так много.

Без спорта не останемся.

А то, по примеру восьмидесятых, организуем какой-нибудь альтернативный движ типа турнира «Дружба», куда позовем атлетов Кубы, Северной Кореи, Ирана и прочих дружественных государств. Рейтинги взорвутся.

Кстати о рейтингах, которые, как известно, – деньги. Киберспорт – это прекрасно, но пока никуда не денутся НХЛ, НБА, турниры Большого шлема, «Золотая лига», английская Премьер-лига, серия А, Ла-Лига и прочие прекрасные способы заработать большие деньги в спорте, спорт в России не умрет. Наоборот, скажу я вам. Сейчас социальных лифтов – раз-два и обчелся. Для пацанов и девчонок зачастую спорт остается едва ли не единственным шансом попытаться прорваться на самый верх. Другое дело, что с базой подготовки у нас полный швах – школы прозябают, тренера получают копейки, система фактически развалена.

Вот о чем надо говорить, по-хорошему. Но на детей точно до лампочки, дядям-начальникам не до того – надо с WADA бодаться… Теплиться еще надежда на арбитраж в Лозанне, на пиар во время чумы, на понимание массами текущего момента. Со спортом еще не все… Еще много удивительного, боюсь, увидим.


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16 декабря в 20:45, просмотров: 394, комментариев: 10


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Комментарии:
Будулай Алмазов
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16 декабря в 22:15
Ни одна уважающая себя профессиональная лига ВАДА и на порог не пускает- свои критерии, свои тесты, свои наказания. Ибо люди занимаются бизнесом, а не политикой. Только в олимпийском движении возможны целые команды лыжников-астматиков и гимнасток с синдромом дефицита внимания с разрешением употребления препаратов, дающих преимущество перед остальными спортсменами.
Четатиль
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16 декабря в 23:15
Ну так предоставленную нашими базу надо было с чем-то сравнить, чтоб выявить изменения. А с чем? Понятно, что с базой которую вывез Родченков. А где гарантии того, что в его "оригинал" не внесли изменения. Или - ОН НЕ МОГ, ОН НА СТОРОНЕ ДОБРА? Так, что обвинения опять построены на "чесном" ( букве "т" здесь не место) слове.
Четатиль Четатиль
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16 декабря в 23:20
Продолжу - автор сам пишет о том, что нашим вносить изменения не было никакого смысла и профита от них. Так, что тут, как говоритс,я все писями по воде виляно.
444 Будулай Алмазов
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16 декабря в 23:22
Ну ведь снова же топорно лжете. Супер-профессиональная Formula 1 вместе со всем профессиональным автоспортом доверяют WADA.
Четатиль
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16 декабря в 23:35
Ну и о самом спорте - спорт был в нашей стране, есть и будет. СССР долго не приглашали ни на какие международные чемпионаты и ОИ. А как пригласили, так сильно удивились силе наших спортсменов. Но спорт должен быть доступным, массовым и почетным занятием прежде всего.
444 Четатиль
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16 декабря в 23:35
Понятно, по телевизору сказали, что не существует технологий, чтобы определить, изменялись ли файлы в базе данных, а вы просто повторяете. Но, по-моему, и сами понимаете, что в этом вашем утверждении что-то не так. И как мог Родченков изменить базу данных, которая находилась под охраной "органов" в России, да еще в тот самый момент, когда все внимание было приковано к затяжке Россией ее предоставления ВАДА?
О смысле и профите рассуждая, надо уточнять для кого смысл и чей профит. Смысл российской допинговой системы на сочинской олимпиаде был в том, чтобы такие товарищи, как Людмила Осьминкина, которым фиолетово как, но лишь бы гордиться Отечеством, предоставили такую возможность. Профитом стал путинский рейтинг, имперская истерика и еще десять лет узурпации власти. Смысл недавнего изменения базы данных московской лаборатории - топорная попытка обелить себя и запутать всех. Они и переписку Родченкова задним числом туда вставили опять же топорно. Профит? Очередная истерика - наших бьют, еще раз сплотить уважаемых телезрителей вокруг "его величества". На спорт им, как было глубоко наплевать в 2014-м, так и сегодня плявать тягучей слюной.
Четатиль 444
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16 декабря в 23:41
Родченков имел прямой доступ к базе когда был у руля РУСАДА. Скопировать труда ему не составляло. И сейчас в эту "свою" копию внести свои "коррективы" вполне мог. Так, что тут 50 на 50 если говорить на языке весов Фемиды.
444 Четатиль
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Сегодня в 00:14
Ну, зачем нести невесть что? Речь идет о недавнем изменении файлов в базе, которую выдала Россия, и которая была опечатана. Родченков предоставил исходную базу еще тогда, в 2015 году, и с тех пор никаких изменений в нее не вносил. О каких 50 на 50 тут вообще можно говорить?
Четатиль 444
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Сегодня в 00:52
Выдала, - опечатали - через два дня выдала другую, измененную? А зачем? А почему? А ту что Родченков в 15 году передал ее опечатали вместе с нашими представителями? Да - и если Родченков передал ее то в принципе для того, чтоб вносить в нее изменения он уже и не нужен. Или выдали - опечатали - через два дня с помощью "русских хакеров" влезли, взломали и внесли изменения? А зачем? А почему? Ну хоть без применения химического оружия обошлось - и то пока не факт.
Будулай Алмазов 444
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Сегодня в 03:41
Если шахматы- спорт, то онанизм- тяжелая атлетика.(с) Полагаю, что и к автоспорту это относится.

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