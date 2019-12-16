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​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие

Фото И.Швец, cnews.ru, ugra-news.ru, svo.aero, siapress.ru
Фото И.Швец, cnews.ru, ugra-news.ru, svo.aero, siapress.ru

Не так давно все новостные ленты России облетела новость о том, что бывший депутат Госдумы и один из руководителей патриотического движения «Наши» Роберт Шлегель получил немецкое гражданство и переехал в Мюнхен. СИА-ПРЕСС решил выяснить, где сейчас живут и работают бывшие яркие руководители из Югры. Первая часть обзора будет посвящена представителям исполнительной власти.

Блиц: о тех, кто на слуху

Для начала быстро пробежимся по тем известным югорчанам, про которых в целом всем известно (но вдруг вы пропустили), потому что они на слуху либо были в новостях, но с тех пор в их карьере ничего не поменялось:

– самый долгоиграющий глава Сургута Александр Сидоров сейчас депутат Госдумы;

– бывший губернатор Югры Александр Филипенко вышел на пенсию (до этого работал аудитором Счетной палаты России);

– экс-глава города Дмитрий Попов сейчас официально пенсионер, проходящий в качестве обвиняемого в суде из-за нескольких эпизодов во время работы мэром;

– легендарный мэр Нижневартовска Юрий Тимошков с 1991 по 2003 годы (за это время переживший два покушения на свою жизнь) продолжает жить в своем городе. Недавно он отпраздновал свое 70-летие;

– бывшие замглавы Сургута Владимир Базаров и Роман Марков по-прежнему работают заместителями губернаторов в Севастополе и Ленинградской области соответственно.

– три крупных чиновника из строительной сферы – бывший замглавы Сургута Андрей Сурлевич, экс-замгубернатора Дмитрий Шаповал и ранее директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко работают в «Сибпромстрое»;

– один из главных ветеранов администрации Сургута, бывший начальник службы протокола Ирина Сердюкова некоторое время работала в Сургутском промышленном колледже, но сейчас вышла на пенсию и активно помогает женскому монастырю в честь иконы Божьей Матери «Умиление».

А теперь – к тем, кто пропал с «радаров» общественного внимания в нашем округе.

Александр Пелевин

Бывший замглавы Сургута Александр Пелевин, как рассказывают, находится в поисках новой работы. Говорят, ему поступают разные предложения – отчасти в медицинской сфере, отчасти – в образовательной, но он пока не принял решения о трудоустройстве.

Владимир Браташов

Легендарный первый заместитель мэра эпохи Сидорова Владимир Браташов сейчас возглавляет Серпуховское отделение Русского Географического общества. А с приходом тепла он продолжает свои экспедиции в рамках проекта «Великие реки России» – на его реализацию деньги давал Фонд президентских грантов.

Владимир Маран

Бывший заместитель Сидорова по строительству Владимир Маран после ухода из администрации Сургута в 2007 году некоторое время был замом главы в Тюмени, потом курировал стройку в Санкт-Петербурге, а недавно был назначен директором департамента градостроительства Приморского края. На должность его позвал новоизбранный губернатор Олег Кожемяко.

Ирина Голушко, Валентина Тройнина

Два ярких представителя команды Сидорова – руководитель департамента культуры, молодежной политики и спорта Ирина Голушко и глава информационно-аналитического управления Валентина Тройнина – осели в Санкт-Петербурге.

Голушко, как рассказывают, занимается бизнесом, а Тройнина отошла от активной деятельности и посвящает свое время семье.

Вячеслав Нестеров

Заместитель Сидорова Вячеслав Нестеров в администрации курировал имущественный комплекс, в середине 2000-х ушел в отставку и некоторое время сохранял пост акционера и члена совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут». Однако не так давно свою долю продал, из управления предприятием вышел и сейчас, как говорят, живет на пенсии в Москве.

Вадим Кочетков

Бывший руководитель департамента городского хозяйства Вадим Кочетков сейчас работает у известнейшего югорчанина – мэра Москвы Сергея Собянина. В столичной мэрии он руководит одним из управлений департамента ЖКХ. «Сургутянам огромный привет!» – написал Кочетков в ответ на сообщение от СИА-ПРЕСС.

Александр Шатунов

Самый молодой заместитель главы Сургута в новейшей истории Александр Шатунов, по слухам, собирался на Ямал, чтобы заниматься арктическими проектами, но, как рассказывают источники СИА-ПРЕСС, все же вернулся в столицу. Там он якобы возглавляет юридический отдел аэропорта Шереметьево.

Илья Петров

Бывший первый загубернатора Югры Илья Петров вскоре после ухода из правительства устроился в аэропорт Шереметьево – там в течение пяти лет было членом совета директоров и председателем комитета по стратегии и развитию. С 2019 года он сменил статус – Петров по-прежнему входит в совет директоров аэропорта, но уже как замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом.

Александр Ким

Ранее один из влиятельнейших чиновников Югры, замгубернатора Александр Ким ныне является заместителем гендиректора крупного девелопера «ВИС» – дочерняя структура этой компании занимается строительством перинатального центра в Сургуте.

Вячеслав Новицкий

Бывший заместитель Сидорова, а затем Филипенко Вячеслав Новицкий после ухода из структур власти в 2011 году стал активным пенсионером. Некоторое время он был советником депутата Госдумы, оказывал консультационные услуги крупным компаниям, но все больше времени уделял семье, здоровью и путешествиям. Рассказывают, что сейчас он живет преимущественно в Краснодаре.

Уважаемые читатели! В ближайшее время мы опубликуем вторую часть обзора жизни «бывших» – туда попадут самые яркие экс-депутаты парламентов Сургута и Югры. Если вы хотите узнать о том, как сложилась судьба чиновников, которые не попали в этот обзор – пишите в комментариях, мы сделаем дополнительный материал на эту тему.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 1046, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 13:39
А должны - сидеть!!! Ну, некоторые могут и выйти. После расплаты с долгами народу

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