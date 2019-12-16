​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

Блог шеф-редактора siapress.ru Анастасии Семихатских о проекте научно-технологического центра в Сургуте вызвал много отзывов читателей. Публикуем комментарий нашего постоянного автора Альберта Леонова по этому поводу.

Любим презентовать грандиозные и масштабные проекты. Автор привел пример некоторых... где они и что с ними... Видят все. Даже при почти безграничном финансировании перинатальный центр еще не реализован. Когда его «запустят в эксплуатацию» и когда завершат – два разных срока. Разрыв между ними – приличен. Невозможно все предугадать, все риски оценить трезво.

Я против больших и амбициозных проектов в городе. Дело не в возрасте и опыте жизненном, дело в логике, простой и понятной.

То, что сейчас предлагается – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда. Известное выражение Степаныча (Виктора Черномырдина, государственного деятеля России – прим. ред.): «Хотели как лучше, получилось как всегда...» Актуально всегда и во все времена.

Пока этот проект НТЦ будет реализован, где будут учиться и повышать свой технический уровень жители города?! Грубо говоря, куда пойти бывшему школьнику получать профессию? Не хочу быть «оракулом», но как было со школами? Много лет я говорил, что надо строить новые. Не слышали или не хотели слышать. Так и сейчас говорю: нужно расширять среднее профессиональное образование в городе. Не пресловутую «высшую школу», в которой учиться не все могут, не у всех есть деньги, а там, где можно получить хорошую рабочую профессию. Не те курсы «кройки и шитья», а нормальное обучение с хорошей технической базой.