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​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

Фото автора
Фото автора

Блог шеф-редактора siapress.ru Анастасии Семихатских о проекте научно-технологического центра в Сургуте вызвал много отзывов читателей. Публикуем комментарий нашего постоянного автора Альберта Леонова по этому поводу.

Любим презентовать грандиозные и масштабные проекты. Автор привел пример некоторых... где они и что с ними... Видят все. Даже при почти безграничном финансировании перинатальный центр еще не реализован. Когда его «запустят в эксплуатацию» и когда завершат – два разных срока. Разрыв между ними – приличен. Невозможно все предугадать, все риски оценить трезво.

Я против больших и амбициозных проектов в городе. Дело не в возрасте и опыте жизненном, дело в логике, простой и понятной.

То, что сейчас предлагается – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда. Известное выражение Степаныча (Виктора Черномырдина, государственного деятеля России – прим. ред.): «Хотели как лучше, получилось как всегда...» Актуально всегда и во все времена.

Пока этот проект НТЦ будет реализован, где будут учиться и повышать свой технический уровень жители города?! Грубо говоря, куда пойти бывшему школьнику получать профессию? Не хочу быть «оракулом», но как было со школами? Много лет я говорил, что надо строить новые. Не слышали или не хотели слышать. Так и сейчас говорю: нужно расширять среднее профессиональное образование в городе. Не пресловутую «высшую школу», в которой учиться не все могут, не у всех есть деньги, а там, где можно получить хорошую рабочую профессию. Не те курсы «кройки и шитья», а нормальное обучение с хорошей технической базой.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 509, комментариев: 2


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 11:37
Насчет проф. образования Альбер прав, но я лично считаю что кому эти работники нужны пусть сами суетятся, если СНГ нужны профессиональные сварщики или крановщики, пусть сами их и готовят. Логично? Просто у частника это будет и дешевле и эффективней, ему видней кого и как нужно готовить. А так, государство выделит деньги за которые будут учить непонятно кого и непонятно чему. А насчет НТЦ, на мой взгляд все ясно, если нефти осталось на 20 лет то Сургуту в том виде что сейчас примерно столько же осталось. И ни о каких 500 т. жителях речь не будет идти, останется 100 тысяч и то хорошо, если работа для них к тому времени останется.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 12:24
Уважаемый Альберт!Все верно.И школ очень не хватает.Хотя в будущем -обещают (не значит будет!) начальную школу -в первую смену (2021год).Проф.образование "похоронили" вместе со школьным образованием и воспитанием.Через десятилетие не учить.не лечить некому будет.Это главные профессии,которые заняты "поставкой" будущего для всей страны,включая высшую школу.

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