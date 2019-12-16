Недавно на siapress.ru была опубликована статья руководителя «Русского радио» в Сургуте Елены Гончаровой о том, как строительство дорог и перинатального центра нарушило экосистему Саймы и фактически убило реку. По этому поводу высказался эксперт – эколог СурГУ Глеб Кукуричкин.

Все верно написано. И образно. Элементы экологического каркаса должны быть основой любого проектирования. На Сайме это: места концентрации водоплавающих птиц, гнездовья лесных птиц, нерестилища лягушек, муравейники, небольшие по площади естественные сосновые древостои относительно высокой полноты и продуктивности, старые дуплистые деревья – приют для многочисленной фауны, микропопуляции декоративных растений природной флоры парка (различные орхидеи, фиалки, грушанки и др.), и, конечно, искусственные посадки ценных, иногда даже уникальных растений-интродуцентов в Ботаническом саду.

Все эти объекты и связи между ними должны быть, безусловно, сохранены в полном объеме и с достаточным охранными зонами. Затем будем этот экологический каркас усиливать – посредством новых посадок, фитоочистными сооружениями, биотехническими мероприятиями. К сожалению, условия проектирования были таковы, что предпроектные изыскания, которые надо было провести летом, прежде, чем приступать к проектированию, проведены не были, и мы вынуждены опираться только на те сведения, которые были получены в прошлые годы студентами и сотрудниками университета.

Но система Саймы (в недавнем прошлом еще река, а нынче – просто водохранилище, с чудовищным гидрорежимом) зависит от большой водосборной площади.

Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота на противоположной стороне Пролетарского проспекта, в районе перинатального центра. Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично. И, увы, тратить деньги на спасение того, что загубили раньше. Хотя бы частично вернуть Сайме естественную наполняемость и проточность: болота не восстановить, придется бурить водяные скважины.

Нужно произвести много операций. Многие из них потребуют серьезных финансов. Но есть одно принципиальное и не особо денежное дело. Надо привести в технический порядок шлюз на плотине перед Бардаковкой и управлять им разумно. Воду с Саймы не просто нельзя спускать полностью, но и в течение всего года поддерживать ее стабильный уровень. Этого нельзя и не нужно делать на реках, но на водохранилищах нужно. Тогда сформируются (сами – долго, или с помощью человека – быстро) стабильные сообщества водных трав и их консортов – перифитона, которые будут эффективно выполнять не только эстетическую, но санитарную функции.

Есть более оригинальный вариант – переброска в Сайму части стока реки Черной, точнее, теплых вод ее низовья – водохранилища-охладителя Сургутских ГРЭС. Но и это еще не все: экологический каркас нужен всему городу, и это большая работа и ответственность.