16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7686   EUR  69,9431  

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

Фото Н.Наконечного
Фото Н.Наконечного

Недавно на siapress.ru была опубликована статья руководителя «Русского радио» в Сургуте Елены Гончаровой о том, как строительство дорог и перинатального центра нарушило экосистему Саймы и фактически убило реку. По этому поводу высказался эксперт – эколог СурГУ Глеб Кукуричкин.

Все верно написано. И образно. Элементы экологического каркаса должны быть основой любого проектирования. На Сайме это: места концентрации водоплавающих птиц, гнездовья лесных птиц, нерестилища лягушек, муравейники, небольшие по площади естественные сосновые древостои относительно высокой полноты и продуктивности, старые дуплистые деревья – приют для многочисленной фауны, микропопуляции декоративных растений природной флоры парка (различные орхидеи, фиалки, грушанки и др.), и, конечно, искусственные посадки ценных, иногда даже уникальных растений-интродуцентов в Ботаническом саду.

Все эти объекты и связи между ними должны быть, безусловно, сохранены в полном объеме и с достаточным охранными зонами. Затем будем этот экологический каркас усиливать – посредством новых посадок, фитоочистными сооружениями, биотехническими мероприятиями. К сожалению, условия проектирования были таковы, что предпроектные изыскания, которые надо было провести летом, прежде, чем приступать к проектированию, проведены не были, и мы вынуждены опираться только на те сведения, которые были получены в прошлые годы студентами и сотрудниками университета.

Но система Саймы (в недавнем прошлом еще река, а нынче – просто водохранилище, с чудовищным гидрорежимом) зависит от большой водосборной площади.

Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота на противоположной стороне Пролетарского проспекта, в районе перинатального центра. Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично. И, увы, тратить деньги на спасение того, что загубили раньше. Хотя бы частично вернуть Сайме естественную наполняемость и проточность: болота не восстановить, придется бурить водяные скважины.

Нужно произвести много операций. Многие из них потребуют серьезных финансов. Но есть одно принципиальное и не особо денежное дело. Надо привести в технический порядок шлюз на плотине перед Бардаковкой и управлять им разумно. Воду с Саймы не просто нельзя спускать полностью, но и в течение всего года поддерживать ее стабильный уровень. Этого нельзя и не нужно делать на реках, но на водохранилищах нужно. Тогда сформируются (сами – долго, или с помощью человека – быстро) стабильные сообщества водных трав и их консортов – перифитона, которые будут эффективно выполнять не только эстетическую, но санитарную функции.

Есть более оригинальный вариант – переброска в Сайму части стока реки Черной, точнее, теплых вод ее низовья – водохранилища-охладителя Сургутских ГРЭС. Но и это еще не все: экологический каркас нужен всему городу, и это большая работа и ответственность.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:02, просмотров: 426, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом
В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?
Андрей Дейнега, сургутянин, организатор митинга против закона о домашнем насилии Сегодня в 18:24
248 7
​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:34
1045 1
​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда
Альберт Леонов, сургутянин Сегодня в 11:28
508 2
​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично
Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота в районе перинатального центра
Глеб Кукуричкин, эколог Сегодня в 11:02
425 0
​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»

​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»
Уральский политолог – о грядущем «трансфере», попытках заткнуть интернет-крикунов и бессмысленности репрессий
Редакция СИА-ПРЕСС 14 декабря в 12:17
3253 21
Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»
Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»
Юрий Нуреев 13 декабря в 18:25
3263 1
​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры
Дмитрий Щеглов 13 декабря в 14:50
12956 1
​Требую справедливости!

​Требую справедливости!
Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. За что же тогда уволили генералов, полковников, майоров и сержантов?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 декабря в 10:06
3226 6
Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом
Для этого нужен открытый диалог с властью на понятном языке и цифровизация всех сервисов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 13 декабря в 09:04
3080 11
Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 13 декабря в 00:26
3406 17
10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте
Кому нужен университетский кампус
Илья Низовских 12 декабря в 20:30
3200 5
Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 12 декабря в 16:26
716 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута 12 декабря в 12:00
1325 12
Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла
Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами
Елена Агапитова 12 декабря в 11:39
524 0
Если друг оказался вдруг

Если друг оказался вдруг
Люди бросают своих собак по разным причинам, тем самым обрекая их на мучительную смерть от голода, холода и болезней.
Алёна Кожевова 12 декабря в 10:45
509 5
​Трамвайная концессия Сургута

​Трамвайная концессия Сургута
Кто-то из сегодняшних горожан скажет, что не хочет расставаться с машиной. А я вам скажу, что автомобиль в развитых странах Европы – это давно уже прошлое
Сергей Антонов, сургутянин 12 декабря в 10:34
1092 14
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика