Спорт всё?

Ну серьёзно. Строгое решение WADA ведь не только по нынешним спортсменам-профессионалам ударило. С ними всё понятно: вторая Олимпиада мимо, восемь лет, вычеркнутые из спортивной карьеры, это можно сказать, вся жизнь. Ради чего были тысячи часов тренировок, и пот, и боль, и слезы. Все к черту!

Честно говоря, мне как болельщику совершенно фиолетово, кто там в чем виноват или не виноват, подменял или не подменял пробирки, вносил или не вносил правки в электронную базу. Вот до лампочки! Мне важно, что меня как зрителя лишили зрелища, отобрали возможность болеть за своих, пусть даже у экрана телевизора. Меня лишили гордости за Отечество, черт возьми! И не меня одну.

Есть еще подростки, которые сегодня посещают спортивные секции, целеустремленно готовятся к будущим стартам, считают своими кумирами нынешних олимпийцев, равняются на них. Как им объяснить произошедшее? «Твой любимый спортсмен на самом деле побеждал за счет допинга»? Или «Чемпион, с которого ты берешь пример, – хороший, честный, но на мировых соревнованиях выступать не будет, потому что…» Что? Злые буржуины из WADAне дают? Или наши борзые дядьки, которые руководят спортом, так накосячили, что у всей остальной мировой спортивной общественности от возмущения стоп-кран сорвало? Что говорить детям?

Кто сейчас даст гарантию, что в следующий четырехлетний олимпийский цикл нас снова не отстранят? Ну так, на всякий случай, потому что еще не уверены в чистоте допинговых проб.

А не скажет ли после этого грандиозного скандала этот самый начинающий спортсмен сложного переходного возраста: «Знаете что, господа, а не пошли бы вы далеко-далеко со своим большим спортом? Лучше я в Dota2 буду играть – на допинг никто не проверяет, а призовые там тоже нехилые».

Боюсь, что сегодня речь идет не только об отстранении российских атлетов от ближайших олимпийских игр, а о будущем российского спорта вообще.