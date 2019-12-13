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Спорт всё?

Кто сейчас даст гарантию, что в следующий четырехлетний олимпийский цикл нас снова не отстранят? Ну так, на всякий случай

Ну серьёзно. Строгое решение WADA ведь не только по нынешним спортсменам-профессионалам ударило. С ними всё понятно: вторая Олимпиада мимо, восемь лет, вычеркнутые из спортивной карьеры, это можно сказать, вся жизнь. Ради чего были тысячи часов тренировок, и пот, и боль, и слезы. Все к черту!

Честно говоря, мне как болельщику совершенно фиолетово, кто там в чем виноват или не виноват, подменял или не подменял пробирки, вносил или не вносил правки в электронную базу. Вот до лампочки! Мне важно, что меня как зрителя лишили зрелища, отобрали возможность болеть за своих, пусть даже у экрана телевизора. Меня лишили гордости за Отечество, черт возьми! И не меня одну.

Есть еще подростки, которые сегодня посещают спортивные секции, целеустремленно готовятся к будущим стартам, считают своими кумирами нынешних олимпийцев, равняются на них. Как им объяснить произошедшее? «Твой любимый спортсмен на самом деле побеждал за счет допинга»? Или «Чемпион, с которого ты берешь пример, – хороший, честный, но на мировых соревнованиях выступать не будет, потому что…» Что? Злые буржуины из WADAне дают? Или наши борзые дядьки, которые руководят спортом, так накосячили, что у всей остальной мировой спортивной общественности от возмущения стоп-кран сорвало? Что говорить детям?

Кто сейчас даст гарантию, что в следующий четырехлетний олимпийский цикл нас снова не отстранят? Ну так, на всякий случай, потому что еще не уверены в чистоте допинговых проб.

А не скажет ли после этого грандиозного скандала этот самый начинающий спортсмен сложного переходного возраста: «Знаете что, господа, а не пошли бы вы далеко-далеко со своим большим спортом? Лучше я в Dota2 буду играть – на допинг никто не проверяет, а призовые там тоже нехилые».

Боюсь, что сегодня речь идет не только об отстранении российских атлетов от ближайших олимпийских игр, а о будущем российского спорта вообще.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 874, комментариев: 7


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:55
Ну что можно сказать подросткам, наверное, то, что чиновники из WADA подаются с российскими чиновниками лоббируя свои интересы. И им глубоко начхать на чувства болельщиков и спортсменов, в том числе и на тех, кто окажется в олимпийских чемпионах без участия российских спортсменов. Такие получатся не совсем олимпийские чемпионы.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 19:50
И хорошо, что все. Не будет сотен поломаных жизней. Большой спорт - это про бизнес и не про что более. Не будет бешеных вливаний из бюджета черт знает куда. Не будет откормленных хоккеистов и футболистов. Может вспомним о здравоохранении, образовании, культуре?
444
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Сегодня в 19:55
Так все это сочинское мочевое российское позорище и затевалось для вас, Людмила, болельщика, которому "только зрелища, возможности болеть за своих, гордости за Отечество". И которому "фиолетово, кто там в чем виноват или не виноват, подменял или не подменял пробирки", принимал или не принимал допинг, создавал или нет государственную систему по приему допинга и сокрытию следов. Вы, уважаемый автор, в 2014 гордость за Отечество испытывали так, что многие кушать не могли? Очень даже испытывали. Почему же обращаетесь в никуда со своими инвективами? Почему даже не задумываетесь, что это ваше "все равно как, лишь бы зрелище и гордость за Отечество", по-русски называется цель оправдывает средства? Неужели не понимаете, что без вашего и многих-многих других этого "заряда бодрости" и в помине не было бы скандала с последующими восемью годами спортивных мытарств? Что никому бы в голову не пришло городить допинговый огород, если бы слегка чокнувшиеся на путинском подымании с колен россияне не требовали бы триумфа у вполне обычных российских спортсменов?
Сергей Б
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Сегодня в 20:07
Российские спортсмены настолько лучшие, что даже после «либеральной» перестройки выжили, WADA остается только мочу на вкус пробовать.
Людмила Осьминкина 444
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Сегодня в 20:09
А давайте меня расстреляем! Равно как и других таких же, кто хотел и хочет испытывать гордость в том числе и за российских спортсменов. Это ж исключительно наша вина в произошедшем, правильно? В таком случае я другие такие же должны понести суровое, но справедливое наказание.
Сергей Б
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Сегодня в 20:19
Крым еще надо Украине отдать, чтоб не быть оккупантами. А лучше сразу мериканцам, чтоб без посредников.
444 Людмила Осьминкина
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Сегодня в 21:09
Но вы, похоже, собрались расстрелять кого-то, кому буквально крикнули в статье: "Меня лишили гордости за Отечество, черт возьми!" Кого-то, кого вы же почему-то забыли упомянуть в тексте. Виноваты в произошедшем у вас и не "злые буржуины из WADA", и не "наши борзые дядьки, которые руководят спортом". Кто же тогда? Или вам, по вашему выражению, фиолетово, кто вас лишил гордости за Отечество? Но если не разбираться в произошедшем, не расследовать, кто и как совершал допинговые преступления, не назвать конкретных виновных, не наказать их, то общество не сможет сделать соответствующих выводов. Не изолирует от спорта подлецов и преступников, а значит, оставит их преступления против спорта и спортсменов безнаказанными. Что просто не может не гарантировать повторение позора. Неужели это можно не понимать? Тем более после только что произошедшей очередной катастрофы с базами лаборатории, устроенной российскими спецслужбами с высочайшего разрешения? (а кто же еще мог их, опечатанные, подделывать? И кто еще может в России отдавать приказы спецслужбам, которые ставят под удар весь российский спорт на долгие годы?).
Сколько раз эти грабли должны врезать нам по лбу, чтобы и вы, и спортсмены, и все российское общество сделали единственно возможный вывод?

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