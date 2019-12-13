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​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

Фото А.Андронова
Фото А.Андронова

Декабрь стал своеобразным «месяцем защиты» в судебном рассмотрении дела экс-главы Сургута Дмитрия Попова. Сначала он отвечал на вопросы обвинения, а затем вызывал свидетелей для подкрепления своей позиции. Что было сказано в суде за месяц, и какие перспективы у развития этого дела – в традиционном кратком разборе СИА-ПРЕСС.

Как прошёл «допрос» Попова

Представители прокуратуры готовили свои вопросы к бывшему мэру три недели – именно такой перерыв в рассмотрении дела назначил суд после объемной защитной речи Дмитрия Попова. Как рассказывают очевидцы, процесс опроса выглядел примерно так: обвинение спрашивало «почему вы сделали вот это, чем нарушили закон такой-то?», а Попов отвечал «я сделал это вот таким образом, и законов не нарушал». Не будем пересказывать подробности разговора – вы можете прочитать его выдержки в новости на siapress.ru.

Близкие к стороне защиты источники рассказали СИА-ПРЕСС, что подготовка представителей прокуратуры к заседанию не была впечатляющей – якобы Попов ждал куда более жестких и каверзных вопросов. «Может, даже обвинение понимает, что дело развивается не в том ключе, который изначально был запланирован», – предполагают инсайдеры.

Как Попова чуть не лишили свидетелей

Любопытный нюанс в рассмотрении дела произошел перед началом заседаний: потерпевшая сторона (в лице начальника контрольного управления городской администрации Антона Казанцева) попросила суд об отводе свидетелей защиты. Мотивация была такой: эти люди могли видеть показания Попова в интернете (там выложены как выдержки из его выступления в тексте, так и видеозапись речи), следовательно, они могут поддержать его практически «по бумажке». Но судья это ходатайство отвергла, как так процесс открытый и он закономерно освещается в прессе.

Что сказали свидетели защиты

Одним из свидетелей защиты стал известный сургутский бизнесмен, руководитель компании «МТА» (специализирующейся на песке) Александр Макаров. В суде он назвал переданную администрации города бывшую грэсовкую дамбу «чемоданом без ручки», так как песок в ней был очень низкого качества, но это имущество, которое нужно как минимум охранять, а вообще распродавать. К слову, эту же дамбу Макарову пытались сначала продать, а потом отдать даром – он отказался.

Своеобразным «отягчающим» обстоятельством в этом строительном объекте оказалась так называемая «бетонная рубашка» – это отлитая как единое целое основа дамбы со стороны воды. Ее нужно было разламывать, а затем вывозить, что крайне дорого. Для понимания масштабов: в ней было около 90 тысяч кубометров бетонного лома – это, по оценке Макарова, около 80 составов грузовых поездов, а по оценке защиты Попова – около 9 тысяч грузовиков строительного мусора. Поэтому, заключил глава «МТА», если Попову удалось продать песок с этой дамбы хоть за какие-то деньги – то это уже успех.

Бывший директор СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа» Хазиль Каримов рассказал, как он еще до Попова пытался реализовать этот песок, и даже просто отдать его управляющим компаниям города для посыпания улиц во время гололеда, но у него ничего не вышло — не взяли. Он также подтвердил, что в Югре качественный песок в принципе найти сложно, а то, что можно найти возле Сургута – практически бесполезное для серьезных строительных целей сырье.

Бывшая замглавы Сургута Наталья Алешкова выступила по своему профилю – муниципальному праву. Она рассказала суду, что наличие визы (типа «Согласовано») главы города на каком-то письме не означает, что у документа есть юридическая сила. Это значит ровно то, что материал отправляется в работу к соответствующим специалистам.

Кроме того, есть нюансы в несении ответственности за действия муниципальных служащих. Например, если кто-то получил незаконный приказ от вышестоящего руководства и реализовал его, то наказание понесет только исполнитель. Но если исполнитель полагает, что указание свыше противоречит закону, то он может написать начальству письмо с обоснованием своей позиции, и если руководство даже после письма настоит на своем – то при реализации незаконного действия ответственность будут нести и исполнители, и руководители.

Так вот – ни одного заявления или «особого мнения» по поводу действий, по которым обвиняется Дмитрий Попов, от его подчиненных в администрации Сургута не было. «Это не значит, что он хочет забрать с собой «по цепочке» других чиновников. Это значит, что никто в администрации не увидел ничего незаконного в действиях на тот момент главы», – объясняют представители защиты Попова.

В эпизоде с покупкой городом помещения под билдинг-сад у предпринимателя Владимира Самборского свидетель защиты Ирина Ташлыкова (начальник управления сводного бюджетного планирования и междбюджетных отношений департамента финансов Югры) не смогла ответить на все вопросы. Она заявила, что о выделении 94 млн рублей для Сургута на покупку этого объекта ей поступило распоряжение от начальства. Почему эти деньги были взяты из резервного фонда (это очень защищенная статья бюджета – кубышка, которая вскрывается только для устранения ЧС), она так же не объяснила.

Что дальше

Финальным эпизодом рассмотрения дела Попова станет опрос нового свидетеля защиты 20 декабря – адвокаты ходатайствовали о подключении к суду по видео-конференцсвязи директора департамента финансов, замгубернатора Югры Веру Дюдину, чтобы она ответила на вопросы, на которые не смогла ответить ее подчиненная Ташлыкова. Скорее всего, в 2019 году больше заседаний не будет, а в январе 2020 года начнутся прения сторон. Ожидается, что приговор будет озвучен ориентировочно в феврале.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 1365, комментариев: 0


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