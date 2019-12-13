​Требую справедливости!

На днях наткнулся на новость Телеграфного агентства Советского Союза ТАСС (что, по-моему, уже само по себе довольно смешно): «5 декабря. Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее Мосгорсуд отклонил аналогичные иски сержанта Романа Феофанова и бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковника Андрея Щирова». Прочитал, и теперь не могу молчать.

Товарищи! Доколе! Сколько можно терпеть правовой беспредел! Дружно встанем на защиту правосудия от людей в судейских мантиях! За что такая несправедливость? Почему не восстановить на работе честных служак? Люди просят, они без любимого дела буквально изнывают. Может, без повышения, но все-таки. Претензий к ним особых нет. Расследование не ведется. Уголовное дело о подбросе наркотических веществ в особо крупных размерах в составе организованной группы с использованием служебного положения даже не возбуждено. Никто не арестован, под домашний арест не посажен, все гуляют на свободе. Следствие идет пятый месяц, ищет неустановленных лиц, недавно засекречено «из-за наличия в нем государственной тайны» и продлено еще на восемь месяцев. Так в чем же дело? Надо восстанавливать товарищей.

Тут же одно из двух. Или те, кто с помпой арестовывал журналиста Голунова, после тщательного обыска личных вещей и квартиры «находил» многочисленные пакеты с наркотиками и даже специальные весы для их фасовки, кто избивал и выпытывал признание, сидят в тюрьме. Или они продолжают бурную деятельность во благо общества на своих постах.

Ведь что, товарищи, некоторые слабонервные индивиды могут себе вообразить? К какому выводу прийти? Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. Тогда можно предположить, что уволили генералов, полковников, майоров и сержантов не за уголовно наказуемую фабрикацию уголовного дела (за это они должны были бы в лагеря поехать, далеко не пионерские) а за то, что одни не смогли его как следует сфабриковать, другие засекретить фабрикацию, третьи прикрыть, а четвертые не научили подчиненных современным методикам фабрикации уголовных дел. И все это некоторые особо чувствительные натуры могут даже назвать произволом.

На том железном основании, что арест Ивана Голунова был вопиющим актом произвола и беззакония, освобождение стало реакцией высокого начальства на давление возмущенной общественности, а не результатом рутинной работы надзорных органов и суда, и ответственность за тягчайшее преступление (а фабрикация уголовного дела это тягчайшее преступление) вышла чисто символическая. Не по десять лет тюрьмы, а отеческий подзатыльник. И сам Владимир Путин, в запальчивости было пообещавший очнувшейся общественности срочно изменить статью, на основании которой и работал конвейер посадок на долгие годы за подброшенную дозу, решил ничего не менять. Зачем же ремонтировать то, что прекрасно работает?

Но мы, товарищи, несколько отвлеклись. От главного. От вопиющей несправедливости и необъяснимой черствости некоторых носителей судейских мантий. Товарищи Умбетаев, Феофанов, Щиров, Титов, Девяткин, Пучков все осознали, сделали выводы из произошедшего, обещают исправиться, стоять на страже с удесятеренной бдительностью и, видимо, более лучше фальсифицировать уголовные дела по наркотическими и не очень статьям. И мы, по-моему, просто обязаны проявить гуманизм, протянуть руку помощи, дружно, все как один, поддержать энергичных сержантов, опытных полковников и доблестных генерал-майоров. Сколько можно терпеть правовой беспредел?! Требуем справедливости!