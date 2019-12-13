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Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»

Фото автора
Фото автора

В Сургуте для широкой публики был презентован проект научно-технологического центра. Под блогом шеф-редактора siapress.ru Анастасии Семихатских по этому поводу высказался постоянный читатель нашего портала, сургутянин Сергей Бражников. Публикуем его мнение.

Лично я, как обыватель за НТЦ в Сургуте. Не смотря, на то, что даже если этот проект состоится, то: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную // Уж не придется — ни мне, ни тебе».

Понимаю ход мыслей Анастасии Семихатских, прагматичный в здоровом смысле разбор состоятельности этого проекта, но…

Во-первых, на доходы самой Анастасии и граждан Сургута этот проект не повлияет в плане снижения — пойдут деньги из федеральной кормушки на этот проект или нет – а даже может наоборот, если проект состоится. Об этом чуть ниже. Поэтому не понимаю возражения некоторых граждан по этому проекту НТЦ. Банальная зависть, что кто-то где-то заработает? Это вполне по-российски – сам не гам и другим не дам.

Но хочу сказать, что для продвижения такого проекта недостаточно только одних корыстных целей, здесь еще требуются здоровые амбиции и если хотите фанатизм, в хорошем смысле этого слова. В частности, от Ильи Кандакова, который продвигает этот проект. Это, скажем, не то, что, когда он заявлял, что построит в Сургуте небоскреб в сто этажей. Будем надеяться, что он уже забыл об этой безумной затее.

А теперь о возможных перспективах. Если НТЦ состоится как одно из градообразующих предприятий Сургута, то поменяет статус города, выведя его из статуса вахтового поселка нефтяников, газовиков и энергетиков в статус города с научно-техническим потенциалом, то есть в самый устойчивый и перспективный статус в современном мире. Стоит ради этого поддерживать такой проект, тем более что самим гражданам, проживающим в Сургуте, он ничего стоить не будет? Я думаю стоит.

Конечно, в этой стране, где семь пятниц на неделе, вероятность того, что проект НТЦ в Сургуте состоится в полной мере, прямо скажем не велика. Но, опять же, повторюсь, что на доходы и благосостояние граждан, проживающих в Сургуте, провал такого проекта никак не повлияют. А вытащить деньги из федерального бюджета на такую инициативу в Сургуте — это куда лучше, чем эти деньги пойдут на очередную акцию – мир во всем мире.

Но вот если этот проект состоится, то кроме всего прочего, красивые архитектурные сооружения кампуса надо будет наполнять «мозгами». А хорошие «мозги» себя ценят и дорого стоят. И вот появление таких высокооплачиваемых «мозгов» в Сургуте в значительной мере подтянет самооценку граждан, проживающих в городе, в плане доходов. Которая, по моему мнению, «почему-то» очень сильно занижена. Если хотите, может получиться маленькая Швеция, со всеми вытекающими позитивными для жителей Сургута последствиями.

Поэтому, с учетом даже тех неполных доводов, которые я привел выше – лично я, за НТЦ в Сургуте.


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Сегодня в 00:26, просмотров: 131, комментариев: 0


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Мнения

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru Сегодня в 00:26
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