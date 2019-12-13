Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Регулярно призываю жителей Сургута участвовать в публичных слушаниях, рассказываю, что там обсуждается, и почему это важно. Тем не менее, количество вовлеченных в это процесс горожан обычно исчисляется несколькими десятками, хотя от принятых там решений зачастую зависит комфорт жизни десятков тысяч сургутян. Проблема здесь не только в инфантильности или занятости горожан или отсутствии заинтересованности у чиновников вызывать публичный резонанс, просто сам механизм не совершен. В первую очередь это проблема информированности, во вторую – прозрачности принятия решений. «Не знал», «Не понял», «Не придал значения», «Не смог сформулировать свои предложения» и т.д. – типовые ответы на вопрос: «Почему вы не пришли и не высказались по важному для вас вопросу?».

Как их решить и сделать «публичку» интересной и понятной для горожан? За три года я сформировал для себя видение того, как должен быть в идеале устроен механизм вовлечения граждан в решение городских вопросов. Начнем с того, что можно сделать без значительных материальных и временных затрат:

1. Неукоснительно соблюдать статью №7 «Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» – информация в информационном сообщении должна быть изложена в простой и доступной для понимания жителей городского округа форме. Никаких фраз типа: «… о переводе земельного участка с кадастровым номером 86…..12 из зоны ОД-1 в зону АД» или «внесение изменений в п.6 ч.2 ст.17 действующей редакции документа в части дополнения словами «может быть». Понятно, что чиновники разговаривают на этом языке каждый день и, возможно, даже мыслят в таких терминах, но слушания ведь проводятся для простых людей без юридического, строительного и экономического образования. Возможно, для решения проблемы следует завести специального переводчика с чиновничьего языка на разговорный.

2. Публиковать информацию готовящихся слушаниях, а также результатах ранее проведенных заседаний, на едином портале «Публичные слушания». Задача собрать всю информацию о подобных мероприятиях в одном месте, свести все в один календарь, чтобы было понятно, что и когда решается. Чтобы была единая точка входа и место, где хранится архив доступный в любое время. Сюда же можно добавить возможность подписки на новости, например, по районам – интересует вас все, что касается 25-ого микрорайона – оставили свою почту, вам будет приходить информация по вашему району, ничего не пропустите.

3. Для публичных слушаний, связанных вопросами межевания, изменения правил землепользования и застройки или генерального плана города, информационные материалы должны содержать: адреса объектов, проектную документацию, картографические и фотоматериалы и иные материалы, поясняющие предмет публичных слушаний. Все тексты и картинки должны быть доступны на портале публичных слушаний. Ехать куда-то, предварительно знакомиться с материалами, запрашивать схемы – ну зачем эти сложности в XXI веке?

4. Выделить в отдельный раздел «Важные документы для горожан» на главной странице сайта www.admsurgut.ru. Там должны содержаться ссылки на актуальные версии наиболее важных и востребованных горожанами документов:

– устав города;

– порядок организации и проведения публичных слушаний в Сургуте;

– генплан города Сургута (включая графическую часть);

– правила землепользования и застройки г. Сургута (включая графическую часть);

– местные нормативы градостроительного проектирования;

– бюджет города;

– правила благоустройства;

– планы межевания микрорайонов.

Все эти документы, конечно, есть в недрах сайта, но их поиск зачастую представляет нетривиальную задачу даже для подготовленного человека, что уж говорить про условную бабушку, которая хочет проверить, не противоречит ли действующим правилам благоустройства ее клумба во дворе?

5. Внести изменения в «Порядок организации проведения публичных слушаний в городе Сургуте», обязывающие структурные подразделения администрации города предоставлять письменный мотивированный ответ на вопросы граждан, возникшие в ходе публичных слушаний. Любой вопрос, озвученный горожанами, должен иметь мотивированный ответ, иначе зачем спрашивать мнение людей?

Важно отметить, что в последнее время необходимость активного вовлечения граждан в управление своим городом стала государственной задачей, на эту тему приняты региональные и федеральные нормативные акты, есть даже такой показатель в национальных проектах. И в нашем городе за последние годы многое изменилось в лучшую сторону: слушания теперь назначаются только в нерабочее время, на сайте администрации появился единый календарь публичных слушаний, формируется раздел «Важные документы для горожан», готовятся к публикации карты межевания микрорайонов, активней стали выкладываться графические материалы. Но кардинально решить проблему может только новый современный качественный ИТ-продукт.

2020 год на носу, не все же нам объявления на заборах клеить и «Сургутские ведомости» в бумаге читать – все сервисы должны быть доступны, интерактивны и понятны. Сейчас ведется разработка портала «Активный горожанин» – именно он должен стать главным инструментом вовлечения сургутян в управление городом. Поделюсь своим мнением, как он должен выглядеть.

Во-первых, иметь однозначную и прозрачную систему аутентификации пользователей – право голоса имеют только жители города, никаких ботов, левых аккаунтов и т.д. Решением может быть интеграция с Госуслугами, РОИ, базами данных УМВД и т.д., но участвовать в жизни города должны его реальные жители.

Во-вторых, портал должен быть единой точкой входа для получения всей информации о городе и вопросах, на которые могут влиять жители, вся данные должны быть собраны в одном месте, и их должно быть просто найти.

В-третьих, там должны быть актуальные интерактивные карты с различными инфослоями. Например, есть рядом с вашим домом пустырь, и вы можете найти его на карте, тыкнуть мышкой и получить всю информацию – кому принадлежит земля, что и когда там будет строиться.

В-четвертых, на портале должна быть внедрена CRM-система для взаимодействия с горожанами, чтобы человек мог сам настроить, какие городские вопросы ему интересны, как его о них оповещать, чтобы он мог вносить какие-то предложения и отслеживать историю их движения.

В-пятых, онлайн публичные слушания. Если будет налажена аутентификация пользователей, то есть смысл большинство публичных слушаний перевести в прямом интернет-вещании, это значительно расширит аудиторию. Это потребует изменение нормативной базы, но пилотный проект уже реализуется в Москве, значит, это реально.

В-шестых, кросс-платформенность. Функционал должен быть удобен в пользовании с любых устройств.

В-седьмых, элементы «геймплея». Важная вещь, для повышения активности горожан. Давать бонусы за активное участие в жизни города. Например, пришли на публичные слушания – получите 10 баллов, прошли важный для города соцопрос – еще 2 балла, «зачекинились» с граблями на субботнике 20 баллов, и так далее. А после эти баллы можно использовать на оплату муниципальных услуг, получение товаров и услуг от партнеров. И это тоже уже начинает работать в других регионах!

Разработка подобного продукта – дело сложное и дорогостоящее, даже в Москве этот процесс еще не окончен и длится уже более пяти лет. Но, уверен, что именно цифровизация сервисов и информационная открытость механизмов управления городом станут в скором будущем важнейшими факторами, определяющими комфорт горожан, инвестиционный климат и эффективность муниципального управления. Надеюсь, через несколько лет «Активный горожанин» будет качественно работать. А пока по привычке призываю всех активно следить за календарем публичных слушаний и активно принимать участие в решение вопросов, касающихся городской жизни, а я буду стараться вам о них напоминать.