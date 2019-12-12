НТЦ. Новая вершина для Сургута

Несмотря на то, что все три потенциальных проекта университетского кампуса в Сургуте давно представлены в Сети, официальная презентация, которая сегодня проходила в Сургутской филармонии, все-таки сумела произвести впечатление на собравшихся.

Представители власти, бизнеса и общественности выразительно поглядывали друг на друга и одобрительно кивали тем слайдам, которые видели на экране. Они искренне аплодировали выступающим от архитектурных компаний, а по завершению мероприятия, стоя в очереди за верхней одеждой, спрашивали друг друга: «Ну что, как тебе?»

Увиденное в филармонии впечатлило своими масштабами и красотой. Даже немного обезоружило.

От этого чувствуешь себя торжественно, но как-то… неуютно. Как ребенок в затасканной курточке, уткнувшийся носом в витрину магазина дорогих игрушек. Очень хочется получить одну из них, но догадываешься, что этого, скорее всего, не произойдет.

Пытаясь обосновать необходимость появления огромного научно-технического центра, представители Strategy Partners Group делали акцент на том, что у Сургута и региона в целом нет базы для диверсификации экономики. А с нефтяной иглы рано или поздно придется слезть. И дабы Сургут не закончил как Детройт, мы должны уже сейчас заложить фундамент для его дальнейшего развития.

Отсюда и взялся НТЦ на 74 Га. Получите — распишитесь. Там и наука, и рабочие места, и развитие новых технологий.

В общем, чувство такое, будто регион пытаются подключить к аппарату ИВЛ. За целю кучу (в том числе) бюджетных денег.

Ссылаются на московский «Сколково». При этом сами же говорят: «Проект все еще на этапе развития». Спустя десять-то лет! А ведь это, на минуточку, Москва. И распоряжение о разработке их «Кремниевой долины» в 2009 году подписывал лично президент Медведев.

Так что в случае с Сургутом все растянется на куда более впечатляющие сроки. Тем более, что здесь появление многих объектов городской инфраструктуры приходится ждать годами и десятилетиями. Сами посудите: перинатальный центр, 50-метровый бассейн, бюро судмедэкспертизы, Станция юных натуралистов. И это только первое, что приходит в голову.

Еще во время презентации припомнили центр «Сириус» в Сочи. Я там была месяц назад, мимо прогуливалась. Долго не могла понять, что это за здоровое пустующее здание, которое я безуспешно пытаюсь миновать уже минут десять. В итоге выяснилось, что это он и есть — «Сириус». Совершенно безжизненный и искусственный (прямо как весь прибрежный Олимпийский кластер).

Я легко могу представить, как сургутский НТЦ (если его все-таки построят в полном объеме), будет таким же большим и таким же пустым.

Потому что нельзя развить науку путем приращения помещений.

Если так хочется создать что-то красивое и важное для будущего региона, то почему не сделать это чуть более компактно? И более реально, без имперских замашек.

Но главный вопрос, который мне хочется задать всем причастным к реализации этого грандиозного проекта:

что будет, когда уйдет Вадим Шувалов?

А Наталья Комарова?

Ведь в нашем округе (как и во всей России) приход новой власти часто подразумевает отречение от всего, что сделала власть предыдущая. Не попадет ли в эти жернова и университетский кампус?

У меня нет вопросов к проектным и дизайнерским решениям. Все, что сегодня показали три проектных бюро, выглядит потрясающе. Любой из представленных проектов, будучи реализованным, отлично смотрелся бы на южной окраине Сургута.

Но не произойдет ли с этим научно-технологическим центром то же самое, что произошло с «Вершиной»? Которую заявляли как роскошный торгово-развлекательный центр премиум-класса, а в итоге там из популярного остался лишь кинотеатр, «Магнит» и лавка специй.