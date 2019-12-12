16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,2257   EUR  70,4271  

НТЦ. Новая вершина для Сургута

Несмотря на то, что все три потенциальных проекта университетского кампуса в Сургуте давно представлены в Сети, официальная презентация, которая сегодня проходила в Сургутской филармонии, все-таки сумела произвести впечатление на собравшихся.

Представители власти, бизнеса и общественности выразительно поглядывали друг на друга и одобрительно кивали тем слайдам, которые видели на экране. Они искренне аплодировали выступающим от архитектурных компаний, а по завершению мероприятия, стоя в очереди за верхней одеждой, спрашивали друг друга: «Ну что, как тебе?»

Увиденное в филармонии впечатлило своими масштабами и красотой. Даже немного обезоружило.

От этого чувствуешь себя торжественно, но как-то… неуютно. Как ребенок в затасканной курточке, уткнувшийся носом в витрину магазина дорогих игрушек. Очень хочется получить одну из них, но догадываешься, что этого, скорее всего, не произойдет.

Пытаясь обосновать необходимость появления огромного научно-технического центра, представители Strategy Partners Group делали акцент на том, что у Сургута и региона в целом нет базы для диверсификации экономики. А с нефтяной иглы рано или поздно придется слезть. И дабы Сургут не закончил как Детройт, мы должны уже сейчас заложить фундамент для его дальнейшего развития.

Отсюда и взялся НТЦ на 74 Га. Получите — распишитесь. Там и наука, и рабочие места, и развитие новых технологий.

В общем, чувство такое, будто регион пытаются подключить к аппарату ИВЛ. За целю кучу (в том числе) бюджетных денег.

Ссылаются на московский «Сколково». При этом сами же говорят: «Проект все еще на этапе развития». Спустя десять-то лет! А ведь это, на минуточку, Москва. И распоряжение о разработке их «Кремниевой долины» в 2009 году подписывал лично президент Медведев.

Так что в случае с Сургутом все растянется на куда более впечатляющие сроки. Тем более, что здесь появление многих объектов городской инфраструктуры приходится ждать годами и десятилетиями. Сами посудите: перинатальный центр, 50-метровый бассейн, бюро судмедэкспертизы, Станция юных натуралистов. И это только первое, что приходит в голову.

Еще во время презентации припомнили центр «Сириус» в Сочи. Я там была месяц назад, мимо прогуливалась. Долго не могла понять, что это за здоровое пустующее здание, которое я безуспешно пытаюсь миновать уже минут десять. В итоге выяснилось, что это он и есть — «Сириус». Совершенно безжизненный и искусственный (прямо как весь прибрежный Олимпийский кластер).

Я легко могу представить, как сургутский НТЦ (если его все-таки построят в полном объеме), будет таким же большим и таким же пустым.

Потому что нельзя развить науку путем приращения помещений.

Если так хочется создать что-то красивое и важное для будущего региона, то почему не сделать это чуть более компактно? И более реально, без имперских замашек.

Но главный вопрос, который мне хочется задать всем причастным к реализации этого грандиозного проекта:

что будет, когда уйдет Вадим Шувалов?

А Наталья Комарова?

Ведь в нашем округе (как и во всей России) приход новой власти часто подразумевает отречение от всего, что сделала власть предыдущая. Не попадет ли в эти жернова и университетский кампус?

У меня нет вопросов к проектным и дизайнерским решениям. Все, что сегодня показали три проектных бюро, выглядит потрясающе. Любой из представленных проектов, будучи реализованным, отлично смотрелся бы на южной окраине Сургута.

Но не произойдет ли с этим научно-технологическим центром то же самое, что произошло с «Вершиной»? Которую заявляли как роскошный торгово-развлекательный центр премиум-класса, а в итоге там из популярного остался лишь кинотеатр, «Магнит» и лавка специй.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:06, просмотров: 86, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 16:26
155 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута Сегодня в 12:00
547 12
Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла
Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами
Елена Агапитова Сегодня в 11:39
237 0
Если друг оказался вдруг

Если друг оказался вдруг
Люди бросают своих собак по разным причинам, тем самым обрекая их на мучительную смерть от голода, холода и болезней.
Алёна Кожевова Сегодня в 10:45
342 5
​Трамвайная концессия Сургута

​Трамвайная концессия Сургута
Кто-то из сегодняшних горожан скажет, что не хочет расставаться с машиной. А я вам скажу, что автомобиль в развитых странах Европы – это давно уже прошлое
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 10:34
557 14
​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?

​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?
Подобные объекты можно строить только на основе высокого уровня общественного согласия – когда значительная часть жителей, а лучше большая часть или даже подавляющая, – поддерживают такое решение
Алексей Охлопков, депутат думы Ханты-Мансийска 11 декабря в 18:09
928 4
​Что будет, когда Сургут дорастет до полумиллионника. Пять фактов и пять вопросов к заветной цели городской власти

​Что будет, когда Сургут дорастет до полумиллионника. Пять фактов и пять вопросов к заветной цели городской власти
Дмитрий Щеглов 11 декабря в 18:03
3106 8
​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 11 декабря в 10:05
571 9
​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте

​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте
Кто проектирует, сколько стоит, что принесет городу, и принесет ли?
Дмитрий Щеглов 10 декабря в 17:52
2902 19
​Паркингам тут не место

​Паркингам тут не место
Условно, строится злополучный «экономкласс» — пусть там будет разрешен меньший норматив по парковкам, но при условии, что рядом с домом проходят как минимум пять автобусных маршрутов, дающих возможность попасть в любой район города
Дмитрий Щеглов 10 декабря в 11:50
1264 24
Планы на сургутскую пятилетку

Планы на сургутскую пятилетку
Кампус, завод по переработке мусора и «Умный город» — зафиксируем, чтобы не забыть
Анастасия Семихатских 10 декабря в 09:17
911 6
​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал

​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал
Предлагаю установить светофор на Тюменском тракте на повороте к поселку Юность
Сергей Васин, депутат думы Сургута 09 декабря в 14:35
5426 16
Отрезанные руки Саймы

Отрезанные руки Саймы
Вот вам наглядный пример, как мы, люди, надругались когда-то над Саймой, ускоренными темпами строя нефтяной город
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» в Сургуте 09 декабря в 13:06
1642 12
​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа

​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа
Редакция СИА-ПРЕСС 09 декабря в 08:49
987 1
И снова про заборы

И снова про заборы
Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то
Сергей Антонов, сургутянин 07 декабря в 12:08
5267 10
​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

​Почему не любят бизнесменов? Жадность!
Прогуливаясь по достаточно дорогому району Москвы, Хамовникам, я увидел эту картину. Бывшая компания жены бывшего мэра столицы - Интеко, выстраивает сие чудо зодчества. Дома стоят прямо скажем, недалеко друг от друга. И это уродство теперь на века
Тарас Криштанович, предприниматель 07 декабря в 10:51
1812 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика