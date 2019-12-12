Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В редакцию СИА-ПРЕСС обратился один из читателей: «Где и как в Сургуте иностранцу можно получить гражданство РФ?»

На этот вопрос ответил Врио начальника УМВД по городу Сургуту Юрий Сероштан:

Для того, чтобы получить гражданство РФ, необходимо собрать пакет документов, в который входит:

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.

Разрешительные документы иностранного гражданина, дающие право проживания на территории Российской Федерации.

Заявление о приобретении гражданства РФ рассматривается о г 3 месяцев до 6 месяцев, в зависимости от основания приобретения гражданства Российской Федерации. Процедура рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ строго регламентируется законодательством Российской Федерация.

Отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ, о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в гражданстве РФ, поданные лицами, которые:

Выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ;

участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций против Вооруженных Сил РФ, либо в совершении террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности или в подготовке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за пределами РФ в отношении граждан РФ, представительств РФ в иностранных государствах и международных организациях, представительств субъектов РФ и их сотрудников;

участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой законодательством РФ предусмотрена уголовная, административная, или гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу безопасности РФ или граждан РФ;

имеют ограничения на въезд в РФ в связи с тем, что они подвергались административному выдворению за пределы РФ, депортации или передавались РФ иностранному государству в соответствии с международными договорами РФ о реадмиссии, либо в связи с принятием в отношении лица решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ (до истечения установленных сроков) ограничения на въезд в РФ);

использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;

состоял на военной службе, службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ;

имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;

преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания).

Для получения консультации по вопросу приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации Вы можете обратиться в ОВМ УМВД России по г. Сургуту, по адресу г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 54, 203 кабинет во вторник и пятницу с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным?

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту semikhatskikh@siapress.ru или оставить в комментариях.