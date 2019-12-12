16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,2257   EUR  70,4271  

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

фото pixabay.com
фото pixabay.com

В редакцию СИА-ПРЕСС обратился один из читателей: «Где и как в Сургуте иностранцу можно получить гражданство РФ?»

На этот вопрос ответил Врио начальника УМВД по городу Сургуту Юрий Сероштан:

Для того, чтобы получить гражданство РФ, необходимо собрать пакет документов, в который входит:

  • Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.
  • Разрешительные документы иностранного гражданина, дающие право проживания на территории Российской Федерации.

Заявление о приобретении гражданства РФ рассматривается о г 3 месяцев до 6 месяцев, в зависимости от основания приобретения гражданства Российской Федерации. Процедура рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ строго регламентируется законодательством Российской Федерация.

Отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ, о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в гражданстве РФ, поданные лицами, которые:

  • Выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ;
  • участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций против Вооруженных Сил РФ, либо в совершении террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности или в подготовке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за пределами РФ в отношении граждан РФ, представительств РФ в иностранных государствах и международных организациях, представительств субъектов РФ и их сотрудников;
  • участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой законодательством РФ предусмотрена уголовная, административная, или гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу безопасности РФ или граждан РФ;
  • имеют ограничения на въезд в РФ в связи с тем, что они подвергались административному выдворению за пределы РФ, депортации или передавались РФ иностранному государству в соответствии с международными договорами РФ о реадмиссии, либо в связи с принятием в отношении лица решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ (до истечения установленных сроков) ограничения на въезд в РФ);
  • использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;
  • состоял на военной службе, службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ;
  • имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;
  • преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);
  • осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания).

Для получения консультации по вопросу приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации Вы можете обратиться в ОВМ УМВД России по г. Сургуту, по адресу г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 54, 203 кабинет во вторник и пятницу с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным?

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту semikhatskikh@siapress.ru или оставить в комментариях.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:26, просмотров: 156, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 16:26
155 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута Сегодня в 12:00
547 12
Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла
Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами
Елена Агапитова Сегодня в 11:39
237 0
Если друг оказался вдруг

Если друг оказался вдруг
Люди бросают своих собак по разным причинам, тем самым обрекая их на мучительную смерть от голода, холода и болезней.
Алёна Кожевова Сегодня в 10:45
342 5
​Трамвайная концессия Сургута

​Трамвайная концессия Сургута
Кто-то из сегодняшних горожан скажет, что не хочет расставаться с машиной. А я вам скажу, что автомобиль в развитых странах Европы – это давно уже прошлое
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 10:34
557 14
​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?

​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?
Подобные объекты можно строить только на основе высокого уровня общественного согласия – когда значительная часть жителей, а лучше большая часть или даже подавляющая, – поддерживают такое решение
Алексей Охлопков, депутат думы Ханты-Мансийска 11 декабря в 18:09
928 4
​Что будет, когда Сургут дорастет до полумиллионника. Пять фактов и пять вопросов к заветной цели городской власти

​Что будет, когда Сургут дорастет до полумиллионника. Пять фактов и пять вопросов к заветной цели городской власти
Дмитрий Щеглов 11 декабря в 18:03
3106 8
​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 11 декабря в 10:05
571 9
​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте

​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте
Кто проектирует, сколько стоит, что принесет городу, и принесет ли?
Дмитрий Щеглов 10 декабря в 17:52
2902 19
​Паркингам тут не место

​Паркингам тут не место
Условно, строится злополучный «экономкласс» — пусть там будет разрешен меньший норматив по парковкам, но при условии, что рядом с домом проходят как минимум пять автобусных маршрутов, дающих возможность попасть в любой район города
Дмитрий Щеглов 10 декабря в 11:50
1264 24
Планы на сургутскую пятилетку

Планы на сургутскую пятилетку
Кампус, завод по переработке мусора и «Умный город» — зафиксируем, чтобы не забыть
Анастасия Семихатских 10 декабря в 09:17
911 6
​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал

​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал
Предлагаю установить светофор на Тюменском тракте на повороте к поселку Юность
Сергей Васин, депутат думы Сургута 09 декабря в 14:35
5426 16
Отрезанные руки Саймы

Отрезанные руки Саймы
Вот вам наглядный пример, как мы, люди, надругались когда-то над Саймой, ускоренными темпами строя нефтяной город
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» в Сургуте 09 декабря в 13:06
1642 12
​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа

​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа
Редакция СИА-ПРЕСС 09 декабря в 08:49
987 1
И снова про заборы

И снова про заборы
Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то
Сергей Антонов, сургутянин 07 декабря в 12:08
5267 10
​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

​Почему не любят бизнесменов? Жадность!
Прогуливаясь по достаточно дорогому району Москвы, Хамовникам, я увидел эту картину. Бывшая компания жены бывшего мэра столицы - Интеко, выстраивает сие чудо зодчества. Дома стоят прямо скажем, недалеко друг от друга. И это уродство теперь на века
Тарас Криштанович, предприниматель 07 декабря в 10:51
1812 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика