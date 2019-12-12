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10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

Кому нужен университетский кампус

Разговоры о строительстве кампуса государственного университета в Сургуте ходят больше пяти лет, но буквально на днях идея кампуса переродилась в концепцию научно-технологического центра или, если проще, НТЦ.

Точка невозврата уже пройдена: руководители проекта презентовали его депутатам, властям, общественности и нефтегазовым корпорациям, а в бюджетах Югры и Сургута на следующие годы предложено заложить строчки под финансирование центра.

СИА-ПРЕСС побывал на презентации НТЦ, состоявшейся накануне в сургутской городской думе, и готов разобрать проект по пунктам.

1. Кто занимается проектом?
Фонд научно-технологического развития Югры (далее - просто Фонд), появившийся в апреле 2018 года. Его директор – Илья Кандаков, он же и руководитель всего проекта. Куратором назначен заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Само собой, в проекте участвуют и сургутские власти. Они будут разбирать административные вопросы, работать с думой и выделять деньги на строительство. Сколько конкретно – пока неизвестно. Финансовый план появится в следующем году, и стоимость объекта может измениться.

2. Почему вдруг отказались от кампуса?

От кампуса не отказались – он будет частью научно-технологического центра. Фонд хранил молчание о своих планах больше года, чтобы не нарушать авторские права конструкторских бюро, которые разрабатывали внешний вид центра.

3. Что такое НТЦ?

Научно-технологический центр, если вкратце, это место, где в единый кластер объединены научные, образовательные и производственные учреждения. В таком месте за одним забором люди получают образование, проводят исследования и тут же внедряют их на собственном производстве.

4. То есть там будет и университет?

Да. Фонд научно-технологического развития Югры выбирает между созданием нового университета и нового института на базе СурГУ. Подробнее будет известно позже, а сейчас остается неясно, какие образовательные учреждения будут на территории центра.

5. Зачем Сургуту НТЦ?

По словам руководителя проекта Ильи Кандакова, в Западной Сибири бесчисленно много брошенных и законсервированных месторождений, открытых еще во времена советской геологоразведки. Чтобы эффективно разработать их, нужны современные технологии, и сургутский НТЦ может стать оплотом Западно-Сибирской нефтегазовой науки. Это особенно актуально на фоне падающих показателей добычи углеводородов, которые представил Фонд в своей презентации.

Планируется, что на территории центра будут работать офисы крупнейших нефтегазовых компаний в России. Свой интерес уже выразили «Роснефть» и «Газпром», сообщает Илья Кандаков.

6. Получается, центр нужен скорее российским нефтегазовым гигантам?

Внимание к центру проявляют не только корпорации. В начале декабря губернатор Югры подписала соглашение о сотрудничество с технопарком «Сколково», где всерьез намерены обмениваться опытом с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам руководителя проекта, центр призван стать местом притяжения интеллектуального потенциала молодых россиян, специалистов в области медицины и цифровых технологий, а не только нефтяной отрасли.

7. А сколько в России таких НТЦ?

Во всем мире не наберется больше пяти десятков кластерных центров. В России их ровно два: уже названный «Сколково» и «Иннополис» под Казанью. Перед созданием сургутского проекта, Фонд рассмотрел печальный и положительный опыт всех аналогичных центров, чтобы не повторить чужих ошибок.

Но Сургут не единственный, кто хочет занять эту нишу. В Тюмени местные власти хотят построить кампус, поэтому Югре нужно успеть реализовать НТЦ быстрее, чем это сделают соседи. На кону – федеральные субсидии и дотации, которые будут очень кстати новенькому научно-промышленному комплексу в Сургуте.

8. Где будет этот комплекс?

Неподалеку от ТЦ «Сити Молл». Внимательные сургутяне могли заметить, что через дорогу от Ледового Дворца несколько лет намывались целые горы песка – вот там центр и разместится.

9. Это будет закрытая для посещения территория?

Нет, это будет открытое пространство: сургутяне смогут посетить набережную длиной в полтора километра, рестораны, кафе, магазины. Вдоль берега планируется разместить парковки для лодок и катеров, а сама набережная будет построена в форме амфитеатра, чтобы обезопасить спуск людей к воде.

10. Когда?

По плану правительства Югры кластерный центр будет сдан в эксплуатацию к 2030 году.

В 2021 году Фонд должен определиться с внешним видом центра – сейчас у него целых три концепции от разных конструкторских бюро, и нужно выбрать что-то конкретное.

В 2022 году должны начаться строительные работы. Причем это будет второй их этап, первый – намывка песка под площадку – уже завершен.

Если все пойдет по плану, то первые выпускники центра появятся через 14-15 лет.

Впрочем, руководитель проекта Илья Кандаков не скрывает, что строительство может затянуться: «Эти идеи на первый взгляд кажутся сложными и практически невозможными, пугающими своими масштабами, стоимостью. Сложность реализации – максимальная. Шансов, что у нас получится, не так уж и много. Мы же реалисты, я в том числе».

Кандаков считает, что проект возможен лишь при одном условии: если власти, фонды, подрядчики, компании, депутаты и многие другие объединят усилия.

Что в итоге:

Фонд научно-технологического развития Югры хочет сделать из сургутского НТЦ оплот нефтегазовой науки в России, с которым будут работать корпоративные гиганты от «Лукойла» до «Газпрома».

Однако в России уже есть высшие учебные заведения, зарекомендовавшие себя в этой сфере – РГУ нефти и газа имени Губкина, например. Остается неясным, чем югорский НТЦ может привлечь к себе внимание нефтяников. Особенно учитывая, что он появится только лет через десять – и это при самом оптимистичном сценарии.

Напомним, СИА-ПРЕСС публиковал ранее, как будет выглядеть НТЦ в Сургуте.


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12 декабря в 20:30, просмотров: 3047, комментариев: 3


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Комментарии:
старик
не нравится
12 декабря в 19:14
Гладко было на бумаге...
Четатиль
не нравится
13 декабря в 01:44
"Мы строили, строили и наконец построили!" (Чебурашка)
Будулай Алмазов
не нравится
13 декабря в 11:07
"Крупнейшие нефтегазовые компании" проявили заинтересованность, но денег не дали. Картинки, видимо, не впечатлили. На бюджетные деньги будут нью-васюки строить.

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