​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

Решение международного антидопинового агентства (WADA) об отстранении России от Олимпиады в Токио и крупных футбольных чемпионатов вызвало бурю эмоций у спортивного сообщества. По просьбе СИА-ПРЕСС свое мнение на эту тему высказал президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский.

Россия выглядит сильной только по телевизору, на «Первом канале» и «Вести-24», а на международной арене нашу страну ни во что не ставят. В том же Международном олимпийском комитете у нас нет представительства, никто не защищает наши интересы.

Четыре года назад, когда нас впервые «прокатили» с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, все — абсолютно все — говорили, что это может повториться. И нет человека, который бы за эти четыре года занялся вопросом и предотвратил отстранение наших спортсменов. А они шли к этому всю жизнь, ломали свои судьбы ради участия и победы на Олимпиаде. Политиканы же все пустили на самотек, а сейчас снова говорят о том, что «мы проведем собственные игры».

Давайте сравним: вот когда СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе с 1984 году и вместо этого провел Игры доброй воли, там было поставлено несколько десятков мировых рекордов, в то время как на «официальных» играх таких рекордов было в несколько раз меньше. А сейчас что? Была у нас мини-олимпиада, но она оказалась позорищем.

Сейчас многие спортсмены на камеру и для газет говорят, что «нам не нужна Олимпиада без флага», но в кулуарах многие признаются: они шли к этому всю жизнь, а страна дважды их «кинула» с участием в играх, и они, конечно же, хотят под каким угодно флагом участвовать. Политики все провалили, а страдают простые люди.