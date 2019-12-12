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​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Решение международного антидопинового агентства (WADA) об отстранении России от Олимпиады в Токио и крупных футбольных чемпионатов вызвало бурю эмоций у спортивного сообщества. По просьбе СИА-ПРЕСС свое мнение на эту тему высказал президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский.

Россия выглядит сильной только по телевизору, на «Первом канале» и «Вести-24», а на международной арене нашу страну ни во что не ставят. В том же Международном олимпийском комитете у нас нет представительства, никто не защищает наши интересы.

Четыре года назад, когда нас впервые «прокатили» с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, все — абсолютно все — говорили, что это может повториться. И нет человека, который бы за эти четыре года занялся вопросом и предотвратил отстранение наших спортсменов. А они шли к этому всю жизнь, ломали свои судьбы ради участия и победы на Олимпиаде. Политиканы же все пустили на самотек, а сейчас снова говорят о том, что «мы проведем собственные игры».

Давайте сравним: вот когда СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе с 1984 году и вместо этого провел Игры доброй воли, там было поставлено несколько десятков мировых рекордов, в то время как на «официальных» играх таких рекордов было в несколько раз меньше. А сейчас что? Была у нас мини-олимпиада, но она оказалась позорищем.

Сейчас многие спортсмены на камеру и для газет говорят, что «нам не нужна Олимпиада без флага», но в кулуарах многие признаются: они шли к этому всю жизнь, а страна дважды их «кинула» с участием в играх, и они, конечно же, хотят под каким угодно флагом участвовать. Политики все провалили, а страдают простые люди.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 548, комментариев: 12


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 12:21
Вот потому что "спортсмены на камеру и для газет говорят, что «нам не нужна Олимпиада без флага»", а в кулуарах говорят правду, вот поэтому не страна (зачем же на всех ответственность конкретных преступников перекладывать?), а никому не подконтрольная власть может и дальше «кидать» их до бесконечности. Неужели спортсмены сами этого не в состоянии понять?
Сергей Б
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Сегодня в 12:29
Чиновники, это конечно да, отдельный вопрос – на кого работают. Но вот в случае с олимпиадами им что делать: возвертать Крым и одеть колготки как в международном оперном бизнесе?
Сергей Б
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Сегодня в 12:32
Спортсмены вот уже готовы под каким угодно флагом участвовать.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:49
Спортсмены к Олимпиаде идут без преувеличения всю жизнь. Никакие "игры доброй Вали" Олимпиады им не заменят. Четыре года ждать следующих для них просто огромный срок.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 13:02
А кто про Крым говорит вообще в разрезе Олимпиады? Речь про допинг и внесение поправок в базы данных допинговых проб российских спортсменов.
Швондер
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Сегодня в 13:16
Какая разница с какой тряпочкой бегать?
Это они щас ноют. А как мерседесы на красной площади получать так бегом. Потом в думе сидеть тупить.
Ни разу не жалко
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 13:58
Ну как же, разве оккупанты на демократичные олимпийские игры допускаются?

А в 1980 году какие поправки в анализ мочи не внесли?

«20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпиаде в Москве и призвал к этому другие страны».
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 14:05
И про Крым вообще-то символически написал. Без разницы что – был бы повод, а причина найдется.

Сергей Б
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Сегодня в 14:17
Пусть едут в Сочи, там бегают прыгают.

Наш город Сочи – это третий Рим!!!

Какая разница за где, мерседесы получать.
Сергей Б
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Сегодня в 14:27
Так что, есть еще предложения, что российским чиновникам сделать надо? Кроме внесения поправок в базы данных допинговых проб российских спортсменов.
444
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Сегодня в 14:51
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:04
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:35
Какая кадровая политика, такие и результаты. Но бесконтрольность!
На что Сталин упырь и самодур был, но по серьёзным вопросам с кадрами не баловался и ситуацию из-под контроля не выпускал.Потому и было все и боялись все в мире. Раз боялись, значит уважали.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 17:52
Кадровая политика? Каждому ясно, что приказ о победе на сочинской Олимпиаде любой ценой отдавал Путин, что без его прямого указание ни ФСБшники пальцем бы не пошевелили, ни вся спортивная шатия-братия. Что без его решения никому бы в голову не пришло фальсифицировать опечатанную СК базу данных лаборатории. Так что, все у вашего Путина было под личным контролем, и нести всю полноту ответственности за этот позор лично ему, сколько бы вы не пытались неуклюже его "отмазывать".

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