Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Классическая музыка завораживает. В ней есть глубина и величие, безупречность и проникновенность. Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами на премьере концертной программы «Путешествие из Финляндии в Америку».

В первом отделении прозвучит концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, композитора, благодаря которому музыка Финляндии обрела голос. Любимым инструментом Яна Сибелиуса была скрипка. В юности он грезил о карьере скрипача-виртуоза, но мечте не суждено было сбыться. Поэтому он создал единственный скрипичный концерт, в который вложил всё восхищение этим инструментом.

Концерт Сибелиуса знаменит своей сложностью. Виртуозную сольную партию исполнит Елена Корженевич (скрипка, Москва), лауреат всероссийских и международных конкурсов. Елена хорошо известна любителям музыки. Её игра украшает лучшие симфонические концерты по всей России, а высокий уровень исполнительского мастерства и проникновенность исполнения известны далеко за пределами страны. Кстати, это не первый визит прославленной скрипачки в Сургут. Когда-то она уже приезжала в наш город в составе Молодёжного симфонического оркестра Поволжья.

Второе отделение концертной программы «Путешествие из Финляндии в Америку» посвящено творчеству чешского композитора Антонина Дворжака. Свою симфонию №9 «Из Нового света» он писал под впечатлением от поездки в США. Композитор стремился привнести в произведение особенности американской музыки. В музыкальных оборотах, в оркестровой окраске можно услышать индейские и негритянские напевы, мелодии американских композиторов в народном духе.

Приглашаем отправиться в «Путешествие из Финляндии в Америку» 18 декабря в 19.00 в Сургутской филармонии.