Если друг оказался вдруг

«Человек собаке друг» – так пелось в известной песне из одного старого детского мультика. Однако порой человек поступает со своим питомцем не по-товарищески и именно поэтому в России и, в частности, Югре распространены отловы и передержки для брошенных животных.

Глядя на скандал, разразившийся вокруг нижневартовского отлова, хочется отметить, что виноваты здесь три стороны: сам бывший сотрудник, директор и работники передержки и жители.

В чем вина бывшего сотрудника? По его словам, вера не позволяет ему издеваться и, уж тем более, убивать беззащитных собак. С другой стороны, мужчина позволил самому себе стать безучастным свидетелем этого дикого инцидента – он равнодушно снимает трупы собак и то, как в ведре барахтается обессиленный щенок, не обратившись за помощью к волонтерам, зоозащитникам и прочим структурам, которые смогли бы это пресечь. Учитывая, что Файзуло Нишанов (имя работника - Прим.ред.) работал в службе отлова целых два года и, по его словам, его «мольбы о милости» не были услышаны «живодером-директором», он опубликовал свои видео только в декабре.

Директор передержки Евгений Шлейн и работники его службы тоже не должны были оставаться в стороне. Если верить словам Файзуло, просроченная еда была обнаружена еще летом. Учитывая, что он, как работник, обязан следить за содержанием собак (в том числе и за тем, чем и как животных кормят) и не допускать подобного, почему его уволили только в начале декабря?

Теперь поговорим о вине самих югорчан. Подобные отловы, приюты, передержки появились, в первую очередь, из-за халатности по отношению к любимцам. Люди бросают своих собак по разным причинам, тем самым обрекая их на мучительную смерть от голода, холода и болезней.

Все эти пункты передержки давно переполнены, из-за небольшого финансирования отловам и приютам тяжело расти и развиваться, а по новым требованиям закона, больные и агрессивные животные теперь должны содержаться в питомниках пожизненно. К сожалению, не каждый стремится завести у себя в доме собаку, а некоторые воспринимают собак из пунктов отлова как некую игрушку, которую можно в любой момент вернуть обратно. Это очень огорчает.

Как же поступить в такой непростой ситуации?

Во-первых, необходимо развить в людях ответственность за своего питомца, дать понять, что животное – не вещь, не игрушка, которую можно легко выставить на улицу и позабыть.

Во-вторых, региону важно поддерживать развитие служб надзора за бездомными животными, финансировать и строго наблюдать за тем, куда идут потраченные деньги и обеспечить контроль за состоянием самих животных.

В-третьих, волонтеры должны проявлять больше активности – распределить силы так, чтобы каждый мог хоть немного, но помочь. Более того, нужно стимулировать общественников проводить рейды для проверки на все нарушения.

В-четвертых, директор должен подходить к выбору сотрудников с большой ответственностью, а так же организовывать надзор за теми, кто взял животное, отказывать тем, кто взял собаку из-за желания подарить ребенку новую «игрушку» или получить бесплатного сторожа на даче, иначе такая собака опять окажется на улице и все вернется на круги своя.

До тех пор, пока не появятся хоть какие-то изменения, жители региона будут продолжать жаловаться на стаи бродячих животных и произвол, который, якобы, допускается в таких службах.