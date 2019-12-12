​Трамвайная концессия Сургута

Пока все бурно обсуждают и осуждают планы чиновников на тепловую концессию, я решил задуматься – в какой части городского хозяйства концессия бы нам особо пригодилась? То есть, где у нас ничего нет, так сказать – «Дикое поле», а мы бы хотели современные технологии, комфорт для горожан и развитие городской среды.

Таким место приложения частных денег и компетенций (куда уж без них) может стать развитие городского общественного транспорта, а именно создание в городе «трамвайной концессии».

Если коротко, то предприниматель строит по согласованию с администрацией Сургута и жителями города линии скоростного трамвая. Вложения – исключительно его собственные денежные средства, так как никакого трамвайного имущества, а значит, и трамвайной амортизации, и прочих плюшек у нас нет. Откуда же наш доблестный концессионер получит возврат своих инвестиций?

Все очень просто:

– во-первых, из стоимости проезда, которую нужно будет сделать выше, чем цена на сегодняшние билеты (скоростной трамвай и быстрее и комфортнее автобуса);

– во-вторых, из платы за размещение рекламных баннеров и рекламных телевизоров в салоне трамвая;

– в-третьих, из стоимости проданных в автоматах станций кофе и булочек;

– в-четвертых, !!!ФАНФАРЫ!!! из амортизации имущества (конечно, это главная статья возврата расходов концессионера). Ведь, если трамвайный концессионер построит сеть за свой счет, то и амортизацию он на полных основаниях может забрать себе.

Трамвайную концессию можно подписать примерно лет на двадцать пять, то есть на время службы вагонов трамвая. По итогам этого времени концессионер, если не захочет эксплуатировать линии дальше, фактически, отдаст все имущество в городскую казну. То есть все, что он когда-то построил, будет полностью наше, городское, муниципальное. Да, к тому времени и пути, и подвижной состав будет сильно изношен. Но их нужно только ремонтировать, реконструировать, а также, возможно, докупать новые вагоны.

Разумеется, невозможно начинать такой глобальный проект, не согласовав его со всем развитием города и необходимыми условиями существования такого рода концессии.

Уверен, что, предлагая такую транспортную концессию, город, мы с вами, должны предложить инвестору заманчивые условия. Среди них:

1. Реконструкция имеющихся магистралей и создание посередине автомобильных дорог полностью независимой полосы, необходимой для железнодорожного полотна и станций скоростного трамвая. Ширина такой полосы для линии и станций по законодательству должна быть около 10-11 метров. Например, ширина разделительной полосы на проспекте Мира уже сейчас полностью соответствует этому требованию.

2. Строительство новых магистральных дорог в городе с учетом дальнейшей прокладки по ней трамвайной линии.

3. Сохранение на всех дорогах города в каждом направлении не более чем двух полос движения, а также сужение каждой полосы до разрешенных 3-х метров.

4. Полного городского запрета на парковки автомобилей вдоль дорог в пределах муниципалитета.

5. Введение платных парковок по всему городу, а также уменьшение их общего количества.

6. Уменьшение площади парковок во дворах за счет увеличения рекреационных зон путем издания соответствующего городского градостроительного документа. Все это для того, чтобы стимулировать жителей переходить на общественный транспорт.

7. Создание единой системы управления светофорами в городе для возможности приоритетного проезда трамвая на перекрестках.

В то же время трамвайный концессионер должен гарантировать:

1. Строительство разветвленной сети скоростного трамвая. На некоторых улицах возможна организация одностороннего или одноколейного движения с разъездами у станций, в связи с пониженным пассажиропотоком или «узкими» местами проезжей части.

2. Налаженный и устойчивый график движения скоростных трамваев в течение дня и недели.

3. Регулярные ремонты и техническое обслуживание железнодорожной линии и линии контактного электрокабеля.

4. Комфортные, теплые павильоны станций с информационным табло, автоматом по продаже билетов и компактным автоматом (или мини стойкой) по продаже кофе и булочек.

Это будет самое настоящее муниципально-частное ПАРТНЕРСТВО с большой буквы «П». Свой результат получат все – и город, и концессионер. Горожане получат быстрый, комфортный общественный транспорт, а бизнес – желаемую прибыль.

Кто-то из сегодняшних горожан скажет, что не хочет расставаться с машиной. А я вам скажу, что автомобиль в развитых странах Европы – это давно уже прошлое. Жители Германии, Австрии, Швейцарии понимают, что важнее чистый и ухоженный двор с цветочками и детской площадкой, важнее широкие променады и высаженные деревья вдоль дороги. Это все намного лучше, чем тяжелые металлы из выхлопных труб, которые мы ежедневно вдыхаем, совершая вроде бы комфортную поездку на личном авто.

И, в завершении. Конечно же, трамвайная концессия возможна только при одном маленьком условии – если чиновникам интересен город Сургут, если чиновники считают его местом для своей жизни, а не перебывальником с невыносимыми условиями, в котором их держит только пока еще длинный предлинный рубль.