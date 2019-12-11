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​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?

Фото автора
Фото автора

В Ханты-Мансийске продолжается обсуждение: что построить на освободившейся от деревянных домов у Окружной клинической больницы. Часть жителей города предлагает построить там храм, часть – разбить парк. Публикуем мнение депутата думы Ханты-Мансийска Алексея Охлопкова.

Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске? Такой вопрос мне задали жители Ханты-Мансийска на последнем приеме по личным вопросам. В частности, попросили поддержать инициативу строительства храма возле окружной больницы, на месте снесенных ветхих домов. На самом деле тема уже четыре месяца обсуждается в СМИ и социальных сетях. Кроме того, проходили городские общественные обсуждения (важно: не публичные слушания), на которых предлагалось занять эту землю интерактивным парком. В итоге люди разделились на тех, кто «за парк» и тех, кто «за храм». Усугубляет ситуацию то, что многие жители данного микрорайона также не поддерживают идею строительства храма. Кстати, аналогичная история разворачивается в Нефтеюганске.

Убежден, что такие вопросы нужно «выносить на обсуждение». Каждый из нас может иметь свое видение обустройства той или иной территории, но ключевым должно все же стать – «мнение большинства». Подобные объекты (речь идет о храмах) можно строить только на основе высокого уровня общественного согласия – когда значительная часть жителей, а лучше большая часть или даже подавляющая, – поддерживают такое решение. Еще свежа в памяти конфликтная ситуация в Екатеринбурге.

Другой вопрос, что проведение «выборов» – с пунктами приемов, бюллетенями, сотрудниками – организация процесса, требующая немалых бюджетных затрат… Не получится в таком формате принимать решение по всем спорным вопросам. И, конечно опросы в соцсетях и интернете не могут стать надежным основанием для понимания реального общественного мнения.

Думаю, что сбор подписей является более надежным и убедительным способом консолидации общественного мнения. Если бы инициативной группе удалось собрать, например, 30-40 тысяч подписей жителей города (из 100 тысяч) это было бы очень весомым аргументом и ни у кого, включая администрацию и думу города, не осталось бы вопросов.

По-прежнему не уверен, что должно быть на данном земельном участке.
Мои коллеги из Северных Строительных Технологий участвовали в разработке архитектурной концепции парка – уверен, что парк может быть очень красивым.
Однако во время приема возникло чувство сопереживания со сторонниками храма, и я даже поставил подпись за такой выбор.


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11 декабря в 18:09, просмотров: 423, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
11 декабря в 20:17
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
11 декабря в 20:26
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
11 декабря в 21:15
Как это не по сути материала? Меня лично не интересует эта ложная демократия с разборками – парк или Храм – как в Екатеринбурге. Это мое мнение.

Или редакция решила затирать иные мнения, не совпадающие с мнением редакцией? Флаг вам в руки.

Моби
не нравится
11 декабря в 21:25
Чудик, тебе молиться негде что ли?
444
не нравится
11 декабря в 22:06
Странная логика. Верифицируемое голосование с бюллетенями и урнами дорого, потому что из бюджета, а собрать непонятные подписи половины жителей города (!!!) дешево, ведь этим будет заниматься какая-то "инициативная группа" за свой счет. Все выдумываем и выдумываем какую-то ерунду. В Швейцарии по десятку референдумов в год проводят и ничего, не обанкротились. А мы все велосипед изобретаем, голову ломаем, как же узнать мнение граждан по тому или иному вопросу, желательно бесплатно. Это в столице-то нефтяного региона... Катастрофа.
kosha
не нравится
11 декабря в 22:45
А что нельзя провести голосование через теже госуслуги ,зачем эти подписи со своими проблемами ?

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Мнения

​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?

​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?
Подобные объекты можно строить только на основе высокого уровня общественного согласия – когда значительная часть жителей, а лучше большая часть или даже подавляющая, – поддерживают такое решение
Алексей Охлопков, депутат думы Ханты-Мансийска 11 декабря в 18:09
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