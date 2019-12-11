​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?

В Ханты-Мансийске продолжается обсуждение: что построить на освободившейся от деревянных домов у Окружной клинической больницы. Часть жителей города предлагает построить там храм, часть – разбить парк. Публикуем мнение депутата думы Ханты-Мансийска Алексея Охлопкова.

Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске? Такой вопрос мне задали жители Ханты-Мансийска на последнем приеме по личным вопросам. В частности, попросили поддержать инициативу строительства храма возле окружной больницы, на месте снесенных ветхих домов. На самом деле тема уже четыре месяца обсуждается в СМИ и социальных сетях. Кроме того, проходили городские общественные обсуждения (важно: не публичные слушания), на которых предлагалось занять эту землю интерактивным парком. В итоге люди разделились на тех, кто «за парк» и тех, кто «за храм». Усугубляет ситуацию то, что многие жители данного микрорайона также не поддерживают идею строительства храма. Кстати, аналогичная история разворачивается в Нефтеюганске.

Убежден, что такие вопросы нужно «выносить на обсуждение». Каждый из нас может иметь свое видение обустройства той или иной территории, но ключевым должно все же стать – «мнение большинства». Подобные объекты (речь идет о храмах) можно строить только на основе высокого уровня общественного согласия – когда значительная часть жителей, а лучше большая часть или даже подавляющая, – поддерживают такое решение. Еще свежа в памяти конфликтная ситуация в Екатеринбурге.

Другой вопрос, что проведение «выборов» – с пунктами приемов, бюллетенями, сотрудниками – организация процесса, требующая немалых бюджетных затрат… Не получится в таком формате принимать решение по всем спорным вопросам. И, конечно опросы в соцсетях и интернете не могут стать надежным основанием для понимания реального общественного мнения.

Думаю, что сбор подписей является более надежным и убедительным способом консолидации общественного мнения. Если бы инициативной группе удалось собрать, например, 30-40 тысяч подписей жителей города (из 100 тысяч) это было бы очень весомым аргументом и ни у кого, включая администрацию и думу города, не осталось бы вопросов.

По-прежнему не уверен, что должно быть на данном земельном участке.

Мои коллеги из Северных Строительных Технологий участвовали в разработке архитектурной концепции парка – уверен, что парк может быть очень красивым.

Однако во время приема возникло чувство сопереживания со сторонниками храма, и я даже поставил подпись за такой выбор.