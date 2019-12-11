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​Что будет, когда Сургут дорастет до полумиллионника. Пять фактов и пять вопросов к заветной цели городской власти

Фото А.Щегловой
Фото А.Щегловой

Сургут станет самым северным полумиллионником России к 2030 году, а то и раньше. Такие планы декларируют власти города, и активно рассказывают о необходимости достичь планки в 500 тысяч населения, чтобы получить новый статус и возможности привлекать больше денег из федерального и регионального бюджета, да и вообще стать круче. Редакция СИА-ПРЕСС собрала пять позитивных фактов о росте Сургута до символической полумиллионной отметки и пять вопросов к необходимости добиваться этой цели.

Пять фактов «за» прорыв к 500-тысячнику

1. Полумиллионники получают больше федеральных преференций

Чем больше город, тем в большее количество различных программ он может пробраться и запросить федеральные или региональные деньги. Например, получить софинансирование в рамках проекта «Чистая вода», чтобы навести порядок в Сайме. Аналогично – программы по строительству дорог, развязок, набережных и прочей полезной инфраструктуры. Малым городам такие вещи недоступны.

2. У больших городов больше «веса» в нацпроектах

Сейчас Сургут влился в семь из двенадцати нацпроектов (самое важное для города сейчас – «Безопасные и качественные автодороги», по нему пришли немалые деньги на ремонтную кампанию 2019 года). Но чем больше население – тем больше аргументов у городской и региональной власти по включению экономической столицы Югры в новые нацпроекты и расширение финансирования по имеющимся.

3. Новый статус может «притянуть» новые мега-проекты

Администрация Сургута апеллирует к тому, что будь Сургут менее населенным городом, в нем бы не стали базировать научно-технологический центр, который может получить до 50 млрд бюджетных инвестиций за ближайшие десять лет. Привлекать нечто подобное намного проще городам, перешагнувшим символические отметки вроде 500 тысяч населения.

4. Больше людей – лучше инвестпривлекательность

Чем больше людей живет в городе, тем он интереснее для любого вида бизнеса. Растет количество потенциальных потребителей, растет общая покупательская способность, предприниматели получают больше стимулов вкладываться в локальные проекты.

5. Большой город – новое качество среды

Суммируя все предыдущие пункты, представители администрации Сургута указывают, что чем больше город, тем проще ему совершенствовать среду и улучшать качество жизни, и тем больше он будет притягивать новых жителей. «Статус полумиллионника даст Сургуту дополнительные возможности не только в части финансирования. Это тот случай, когда деньги вторичны», – заявил по этому поводу замглавы Алексей Жердев.

Пять вопросов к прорыву к 500-тысячнику

1. Резкий рост численности провалит социальные показатели

Важная часть отчетности любого муниципального и регионального руководителя – это его социальные показатели, многие из которых рассчитываются «на душу населения». Условно, по официальным данным в Сургуте в 2018 году жили 366 тысяч человек, в 2019 ожидалось около 373 тысяч, а внезапно выяснилось, что их 406 тысяч. Если этот скачок произошел без соответствующего экономического роста, то по итогам 2019 года средний душевой доход сургутян упадет, равно как и куча других показателей, вроде обеспеченности детсадами, школами, спортобъетками и так далее. Конечно, с этим ничего не поделаешь – не выгонять же из города 30 тысяч человек. Но имиджевые потери Сургут и округ может понести.

Это, к слову, касается и инвестпривлекательности. Рост численности – это хорошо, но если бизнес увидит, что при этом снижается реальная покупательская способность из-за «падения» подушевого дохода – придет ли он в Сургут?

2. Генплан пока не предполагает такого роста населения

Как рассказали СИА-ПРЕСС в думе Сургута, нынешний генплан города предполагает население в 450 тысяч человек. Судя по всему, лимит уже исчерпан – если 406 тысяч уже живут, и еще около 47 тысяч находятся на миграционном учете. В то же время масштабы ввода жилья падают, и как обеспечивать общепризнанный норматив «по одному квадратному метру новой жилой площади на человека» при 500-тысячном городе – пока не очень понятно.

3. Федеральные деньги могут пролететь мимо из-за «богатства» Сургута

Представители власти могут очень много рассказать вам о том, как Югру и Сургут то и дело исключали из различных федеральных программ софинансирования, потому что регион и город на фоне остальной России очень богаты. Сейчас все не так страшно – нацпроекты более-менее выровняли регионы в плане поддержки, но получить в Минфине ответ по типу «вы там богатые нефтяники, сами как-нибудь разберетесь» – все еще можно.

4. Сургуту понадобятся очень сложные и технологичные рабочие места. Много рабочих мест!

Понятно, что приехавшие в Сургут новые горожане или выросшие и не уехавшие из него люди должны где-то работать. Но, как объясняют экономисты, не просто работать, а производить продукт, условно, «на экспорт». Смысл в том, что сейчас деньги из города и региона вымываются – мы покупаем товары у ритейлеров, зарегистрированных в другой части России или мира, ездим в отпуск в другие регионы и страны, и так далее. Деньги в регион «завозят» в основном нефтяники и газовики.

Таким образом, если новые рабочие места будут связаны с товарами или услугами, которые будут замкнуты на внутреннее потребление, то это даст какой-то рост, но очень небольшой и не очень надолго. Нужно создавать продукт, который будет уходить на внешние (межрегиональные или международные) рынки и создавать приток в экономику города. Создаются ли сейчас такие рабочие места, и кто может этим заняться? Сложно сказать. И еще сложнее сделать.

5. Эффективность привлечения федеральных денег к полумиллионнику неочевидна

Точных расчетов, насколько улучшится положение Сургута в бюджетных трансфертах и участия в различных федеральных программах, пока нет. Об этом говорят даже в администрации города. Цель вроде большая, хорошая и благая, а понимания конкретного профита для города в цифрах еще нет. Возможно, от переступания порога в 500 тысяч граждан по сути ничего и не поменяется.

Итого

Сам по себе проект движения к полумиллионнику – вещь интересная и важная с точки зрения целеполагания. Растущий город – это город развивающийся, побеждающий в конкуренции за жителей, и позиционировать Сургут в этом качестве – в целом правильное решение. Но превращать движение к 500-тысячному барьеру в самоцель может стать ошибкой – в конце концов, мы знаем, что чиновники умеют «правильно посчитать» показатели, чтобы отчитаться о достижении нужных результатов.

Если Сургут хоть через два года достигнет заветной цели, но при этом не будет готов в плане экономики, инфраструктуры и среды, то эффекта от этой победы не будет. Будем надеяться, что движение к полумиллионнику у нас будет идти осмысленно, равномерно и с должным качеством обеспечения и управления.


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11 декабря в 18:03, просмотров: 571, комментариев: 5


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Комментарии:
Четатиль
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11 декабря в 19:22
Гипотетические плюсы для Администрации и реальные вопросы(считай проблемы) для жителей. А нельзя так, ставим цель - делать жизнь людям все лучше, комфортнее и богаче, а там глядишь и не заметим как перевалило за заветную цифру?
Сергей Б
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11 декабря в 20:24
Согласен с «Четатилем», все пункты в активе и пассиве, это рассуждения о том, насколько пополнеет кормушка для чиновников. Повысятся или понизятся доходы граждан – ни одного пункта нет. Такое впечатление, что граждане, проживающие в Сургуте, приехали в Сургут за туманом и за новым качеством среды. При этом сам автор почему-то из Сургута съехал.
Будулай Алмазов
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11 декабря в 21:27
Есть уже готовые города-миллионники с хорошей академической школой, более чем десятком ВУЗов и более мягким климатом. Но нет, мы именно здесь будем и науку развивать, и дороги мостить, которые в этом климате чуть не каждый год переделывать надо, и миллионы метров бетонных этажерок строить. И ответ на какие шиши, чудный: будет больше людей- придет бизнес и что-нибудь придумает, и субсидий подкинут. Вот не зря во всех думах строители засели. Только им это и надо сегодня и сейчас. А дальше хоть второй Мурманск с разбегающимся кто-куда населением. Если из Москвы денег дадут, то тут-же из Хантов потоки подрежут: вы не одни, типа.
kosha
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11 декабря в 22:33
Не нужно делать Васюки из города вахтовиков .
Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:48
Какие преференции может получить Сургут с 500 тыс населением. По законам РФ никаких. Повысить административный статус типа центром стать субъектом Федерации. Ханты не согласятся да и момент Сургут упустил в период парада суверенитетов. За тридцать лет Ханты из захолустья превратился в цивилизованный европейский город чиновников. Сургуте неофициально подарен статус экономической столицы Югры. Все структуры окружного масштаба переместились поближе к финансам. Поэтому если статус останется прежним как городской округ территориально ограниченный границами Сургута, то хоть миллион будет жителей. Что толку. Необходимы качественные изменения. То есть количество должно перасти в качество. Какое? Об этом хотелось бы узнать от органов власти , которые ратуют за рост населения. Пока в росте просматривается интерес строительного бизнеса. Экономика и социалка Сургута без качественного изменения статуса Сургута превратит эти 100 тысяч жителей в ненужный городу балласт.

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