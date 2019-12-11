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​В тюрьму за фантазии

Фото zona.media
Фото zona.media

По ходу развития «московского дела» многие в России удивлялись: как можно судить и даже приговаривать к каким-то реальным срокам человека, который бросил пластиковый стаканчик или, например, дернул за шлем ОМОНовца? Тогда я предполагал, что людей сажают или дают условки не за то, что они сделали, а за то, что «кто-нибудь, может быть, сделает что-то похуже, если вот этих сейчас не осудить».

Оказалось, так и есть. Мое предположение подтвердил лично президент во время встречи с советом по правам человека. Цитирую: «Бросил пластиковый стакан в представителя власти – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»

Сейчас многие т.н. патриоты копипастят это высказывание главы государства с месседжем, типа: «Ну вот, человек все объяснил доходчиво, ведь так все и есть!» С первого взгляда кажется – да, логика присутствует. Но с точки зрения системы права и правосудия как такового, это, по меньшей мере, странно.

Приведу несколько примеров, как должна была бы работать правоохранительная машина в том случае, если бы подобное мировоззрение распространялось на все сферы нашей деятельности. Так, человека, замахнувшегося на другого человека вроде как с целью ударить, нужно было бы сажать по статье «нанесение телесных повреждений» – ведь сегодня не остановишь его, завтра он реально ударит, а то и хорошенько поколотит. Соответственно, человека, ударившего кого-то, нужно сажать посерьезнее – иначе завтра убить может. Мужика, с интересом посмотревшего на проходящую мимо девушку в коротком платье, нужно наказать за «потенциальное изнасилование». Ну, и так далее, вы поняли.

Я сам не люблю такой способ ведения дискуссии, как «доведение аргументов противника до абсурда». Но тут подобное утрирование было необходимо, чтобы показать – людей, попавших в «московское дело», посадили или выдали уголовный «волчий билет» не за деяние, а за фантазии. Понятно, не их фантазии, а обвинителей.

Но так система права работать не должна. Человек должен нести ответственность за свои собственные действия, а не за мрачные пророчества и страхи других.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 590, комментариев: 28


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Комментарии:
444
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Сегодня в 11:30
И ведь Путин это на полном серьезе нес. Как-будто это нормальная логика правоприменения XXI-го века, а не рассуждения средневекового деспота. Но и общество российское, которое это сглатывает, тоже показывает неандертальский уровень правосознания во всей своей красе.
tdn
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Сегодня в 11:32
Да он давно уже в маразм впал, 20 лет у руля мне кажется любого человека уханькают. А тут еще и бесконечная непрекращающаяся лесть в уши от прихлебателей, и отсутсвие хоть какого то фидбэка от реального народа.
tdn
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Сегодня в 11:33
Заметь про чувака живущего в своем выдуманном мире не мы с тобой обратили внимание = мы с ним не общаемся, а та же Меркель, например.
Марина Соболевская
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Сегодня в 11:47
По сообщению Independent News Ангела Меркель после звонка Владимиру Путину созвонилась с Бараком Обамой и поделилась своими наблюдениями. По ее мнению президент России потерял связь с реальностью и живет в своем мире, - пишет издание. - Представляете, как давно потеряна связь с реальностью??? Что будет дальше?
Сергей Б tdn
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Сегодня в 11:54
Гы… Я не сторонник внутренней политики Путина, но тут ты сам себя затроллил приведя в пример «адекватную» комсомолку Меркель, которую уже физически потряхивает на своем посту.
444 Марина Соболевская
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Сегодня в 11:59
А что будет дальше, чего в российской истории за последние сто лет два раза не произошло? Уроки-то не впрок.
Сергей Б 444
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Сегодня в 12:13
Как в Украине будет?
tdn Сергей Б
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Сегодня в 12:22
Ваше мнение относительно внутренней политики впавшего в маразм человека очень важно. Спасибо!
Сергей Б
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Сегодня в 12:26
Смешно читать про заботу о гражданах, которую проявляют «правозащитники», которые поддерживают «демократию» в Украине, где кровь гражданских лиц лилась и льется рекой.

Дмитрий, а вы, поддерживаете «демократию» в Украине?
444 Сергей Б
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Сегодня в 12:42
Я поддерживаю демократию в России, в Украине, в США, во Франции, в Великобритании и далее везде. Потому что это, не, как вы по недостатку образования думаете (или просто притворяетесь, чтобы потроллить Д.Щеглова всласть), какие-то личности или конкретная политика конкретных государственных деятелей, а проверенный временем механизм народовластия, механизм регулярной смены власти мирным путем. Более того, демократия это основа основ российского конституционного строя. И все, кто выступает против, не поддерживает демократию, тот отрицает не какую-то абстракцию, а основу российского государства.
Вы, Сергей Бражников, сегодня решили троллить просто от живота? Сами придумываете невесть что, сами другим это невесть что приписываете, и сами же пишете потом "смешно читать". И это с самого утра?
Мудрец
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Сегодня в 12:51
Дмитрий, мысль ваша понятна. Но. Вы рассуждаете на юридическую тему, явно не имея юридического образования. Между тем , с точки зрения теории наказания уголовного права - любое наказание несет превентивную и профилактическую направленность - да, "чтоб другим неповадно было". Это, можно сказать, классика. Другой вопрос - насколько соразмерно наказание деянию. Это уже вопрос дискуссионный, как раз для вашей статьи. Далее, по вашим "абсурдным" примерам. Уголовное законодательство не наказывает за сам умысел, а наказывает за "приготовление и покушение на совершение преступления": ст. 30 УКРФ: 1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам."
Сергей Б 444
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Сегодня в 13:01
Если вы решили прикинуться вещь мешком, то разжевываю вопрос: вы поддерживаете тот «демократический» режим, который сейчас установился именно в Украине?

Или можете прикидываться вещь мешком дальше.



444 Мудрец
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Сегодня в 13:11
Ложь. Уголовная ответственность это "установленная уголовным законом обязанность лица понести наказание или иные меры уголовно-правового характера за совершенное им преступление". С точки зрения теории уголовного права "Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом." Не домыслы, а вдруг он потом еще раз что-то, а конкретный состав преступления. За приготовление преступление ответственность наступает когда и если факт приготовления доказан. За покушение на преступление ответственность наступает точно так же, тогда, когда это покушение ПРОИЗОШЛО. А не когда человека задержали за переход улицы в неположенном месте.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:18
А ваша расчесанная теле-Украина точно имеет хоть малейшее отношение к обсуждаемой статье и откровенному судебному произволу, который не кто-нибудь, а Президент России, официально провозглашает основополагающим принципом правосудия в стране?
Флудер
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Сегодня в 13:26
Но я почему-то вполне улавливаю логику.
Бросить бумажным стаканчиком в полицейского на совместной пьянке - это совсем не то же самое, что бросить стаканчиком в полицейского при исполнении.
вера
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Сегодня в 13:34
любят у нас не за что сажать
444 Флудер
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Сегодня в 13:36
Вы не обижайтесь, но неандертальский уровень правосознания это не то, чем следовало бы гордиться. Тем более, что парня, который бросил тот злополучный пустой стаканчик, даже путинские судьи постеснялись судить за мифическое "применение насилия в отношении представителя власти". Сняли обвинения.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:37
Сморю как демократично все во Франции. Так демократично демонстрантов разгоняют, куда деваться. А сколько газу распыляют?
В отместку демонстранты громят все что не попадя. Демократия!
Законы говорите жестокие у нас? Дак не на много жестче чем в других странах.
Д.Щеглов Альберт Леонов
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Сегодня в 13:49
Альберт, ну что вы снова. Там не разгоняют митинги. Там разгоняют тех, кто устраивает беспорядки. Это две большие разницы. Если люди не причиняют реального вреда (подчеркиваю - реального, это когда повреждения есть) другим людям, полиции или имуществу, то их никто не трогает.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:58
Пластиковый стакан. Деградируемся. Исторически. Вспомним совок. Один чувак сбежал из воинской части , переоделся в милиционера и затесался в оцепление, стрелял в Брежнева , попал в водителя где ехали космонавты.1969 год. Жив до пор получает пенсию. Второй пронёс в 1988 или 89 на демонстраци 1 Мая охотничье ружьё стрелял в Горбачева. Также отделался легким испугом. 1977 год армянские националисты организовали взрывы в московском метро. Нашли, судили, расстреляли. Почему у советского обывателя, психически здорового не было мысли разбрасывать мусор в виде пластиковых стаканчиков, а вот граненые стаканы с удовольствием использовали по назначению, соображая на троих. Бывали когда очки товарищу разбили по Высоцкому. То есть или психи или бытовуха. Что случилось сейчас непонятно. Все охраняем, охранников ЧОП более миллиона, Росгвардии 340 тыс. Видеокамер миллионы. Вот и Матвиенко предлагает ещё в школах установит видеокамеры. Но это или фобии или бизнес на страхе. Но сравните за 30 лет что произошло с нами. А Вы говорите пластмассовый стаканчик. Было время мы ходили дежурить ДНД и получали 3 дня к отпуску. Возродить и многих профессионалов можно занять более полезным делом.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:08
Во Франции разгоняют тех, кто устраивает массовые беспорядки: "это совершаемые большой группой людей посягательства на общественную безопасность, сопровождающиеся насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти." Ничего подобного в Москве не было и в помине. А во Франции профессиональные погромщики из Блэк Блок и просто бандиты, которым лишь пограбить магазины, под прикрытием обычных мирных демонстрантов регулярно устраивают. И вы это прекрасно знаете, но из раза в раз выскакиваете на СИАПРЕСС с этой своей жеваной-пережеваной телевизионной жвачкой.
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 14:09
А если полицейскому в лицо пилюнуть, это будет причинением реального вреда с повреждением?

И во Франции как раз чаще по делу выходят митинговать в отличии от России.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:13
К чему этот поток сознания? Предлагаете гранеными кидаться? Или просто все равно, что писать, лишь бы что-нибудь сморозить?
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:31
Во Франции, как и в России, люди выходят в защиту своих прав. Почему вы считаете, что права французов можно и должно защищать, а точно такие же действия граждан России по защите своих прав, называете "выходить не по делу", непонятно.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 14:40
Не изучал французскую правовую практику на эту тему, но мне кажется, что плевок в лицо не имеет ничего общего с причинением вреда здоровью. Если у вас слюна, конечно, не ядовитая.
Сергей Б
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Сегодня в 14:59
Вах. Это даже в комментариях зашкаливает.

Лучше вернуться к стаканчику.
Д.Щеглов d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 15:26
Я ваш коммент потру, за общую мерзость и недопустимую на нашем сайте риторику (и кстати первое предупреждение, не делайте так больше), но на суть претензии отвечу. Да, плевок в лицо - это очень неприятно, и вообще-то делать так нельзя. Но, согласитесь, это нельзя назвать уголовным преступлением или трактовать как "насилие". За это полагается выговор и штраф. А не условка или тюрьма.
6xz34e
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Сегодня в 15:38
Уважаемый Дмитрий!Нам всем показали "кто есть кто" на футболистах.На месте чиновника если бы был учитель.водитель-они продолжили бы игру на поле,но господин Пак .Кроме того,Президент ни дня не добавил "пенсионной реформы" служителям порядка.Так же как и читатель "со скобками" плюнул всем в лицо.Благо Вы успели за ним убрать бессовестность.

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