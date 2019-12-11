​В тюрьму за фантазии

По ходу развития «московского дела» многие в России удивлялись: как можно судить и даже приговаривать к каким-то реальным срокам человека, который бросил пластиковый стаканчик или, например, дернул за шлем ОМОНовца? Тогда я предполагал, что людей сажают или дают условки не за то, что они сделали, а за то, что «кто-нибудь, может быть, сделает что-то похуже, если вот этих сейчас не осудить».

Оказалось, так и есть. Мое предположение подтвердил лично президент во время встречи с советом по правам человека. Цитирую: «Бросил пластиковый стакан в представителя власти – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»

Сейчас многие т.н. патриоты копипастят это высказывание главы государства с месседжем, типа: «Ну вот, человек все объяснил доходчиво, ведь так все и есть!» С первого взгляда кажется – да, логика присутствует. Но с точки зрения системы права и правосудия как такового, это, по меньшей мере, странно.

Приведу несколько примеров, как должна была бы работать правоохранительная машина в том случае, если бы подобное мировоззрение распространялось на все сферы нашей деятельности. Так, человека, замахнувшегося на другого человека вроде как с целью ударить, нужно было бы сажать по статье «нанесение телесных повреждений» – ведь сегодня не остановишь его, завтра он реально ударит, а то и хорошенько поколотит. Соответственно, человека, ударившего кого-то, нужно сажать посерьезнее – иначе завтра убить может. Мужика, с интересом посмотревшего на проходящую мимо девушку в коротком платье, нужно наказать за «потенциальное изнасилование». Ну, и так далее, вы поняли.

Я сам не люблю такой способ ведения дискуссии, как «доведение аргументов противника до абсурда». Но тут подобное утрирование было необходимо, чтобы показать – людей, попавших в «московское дело», посадили или выдали уголовный «волчий билет» не за деяние, а за фантазии. Понятно, не их фантазии, а обвинителей.

Но так система права работать не должна. Человек должен нести ответственность за свои собственные действия, а не за мрачные пророчества и страхи других.