​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

Исполком WADA единогласно принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. К сожалению, для меня это решение ожидаемо. Но вера в разумность WADA и МОК все же была... Я много общаюсь со спортсменами, знаю, как все переживают, как готовились к главным стартам своей жизни, особенно молодые и очень перспективные атлеты.

Еще узнал из заявления WADА, что организация не имеет претензий к Олимпийскому комитету России, в связи с чем «чистые» спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. И то, в том случае, если атлеты докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, а на сколько высоким будет порог принятия подобных доказательств – пока непонятно.

Создается впечатление, что члены исполкома лишены здравой логики и забыли все принципы олимпизма, прописанные в их же Хартии. Наших спортсменов и спорт в целом опять «бьют» больно – уничтожают имидж спорта и веру атлетов в свою мечту, дальнейшую карьеру.

За последние пять лет российский спорт «вырос»! Мы доказали и показали все по-максимуму: ужесточили законодательство за применение допинга, тренеры и спортсмены прошли курсы по антидопингу, выполняли необходимые условия МОК и МПК, наши спортсмены находятся в системе АДАМС и допинг-офицеры проверяют их в разы чаще, чем остальных атлетов. Если у WADA есть «неопровержимые факты» о манипуляциях в российской антидопинговой лаборатории, так пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

Остается надежда, что к нашим паралимпийцам не применят такие же жесткие санкции.