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​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

Фото автора
Фото автора

Исполком WADA единогласно принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. К сожалению, для меня это решение ожидаемо. Но вера в разумность WADA и МОК все же была... Я много общаюсь со спортсменами, знаю, как все переживают, как готовились к главным стартам своей жизни, особенно молодые и очень перспективные атлеты.

Еще узнал из заявления WADА, что организация не имеет претензий к Олимпийскому комитету России, в связи с чем «чистые» спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. И то, в том случае, если атлеты докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, а на сколько высоким будет порог принятия подобных доказательств – пока непонятно.

Создается впечатление, что члены исполкома лишены здравой логики и забыли все принципы олимпизма, прописанные в их же Хартии. Наших спортсменов и спорт в целом опять «бьют» больно – уничтожают имидж спорта и веру атлетов в свою мечту, дальнейшую карьеру.

За последние пять лет российский спорт «вырос»! Мы доказали и показали все по-максимуму: ужесточили законодательство за применение допинга, тренеры и спортсмены прошли курсы по антидопингу, выполняли необходимые условия МОК и МПК, наши спортсмены находятся в системе АДАМС и допинг-офицеры проверяют их в разы чаще, чем остальных атлетов. Если у WADA есть «неопровержимые факты» о манипуляциях в российской антидопинговой лаборатории, так пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

Остается надежда, что к нашим паралимпийцам не применят такие же жесткие санкции.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 330, комментариев: 8


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 10:14
Да такую чушь пишет член Совета Федерации от Югры, да уж мышление старшеклассника.
Сергей Б
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Сегодня в 10:27
Вот не пойму, российских спортсменов в дверь выпихивают, а они в окно лезут. Там медом намазано что ли? Так-то конечно намазано – баблом.

Ну, если российские чиновники такие патриоты российского спорта, организовывайте соревнования у себя в России с более большими вознаграждениями за призовые места. С открытым доступом для зарубежных спортсменов в том числе.

444
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Сегодня в 10:37
Зачем же притворяться? Будто товарищ не знает, что претензии не к лаборатории, а к государству, которое создало государственную допинговую систему и всеми силами пытается замести следы, старательно делая хорошую мину при плохой игре. Претензии к государству, которое подделало базу допинг-тестов московской лаборатории. А сделать это с опечатанной следственным комитетом базой могло только государство в лице отдельных своих чиновников, получивших приказ с самого верха (кто ж из мелких функционеров возьмет на себя такую ответственность?). Претензии к государству, которое было заранее предупреждено о необходимости предоставить целой и невредимой базу лаборатории РУСАДА и о последствиях неисполнения этого законного требования ВАДА.
Если бы спортсмены переживали, то они бы потребовали от своего государства сделать явку с повинной, расследовать преступления и осудить виновных, а не покрывали бы высокопоставленных преступников в погонах и без.
Gopnik Сергей Б
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Сегодня в 10:40
За Олимпиаду и за ЧМ по футболу мало заплатили ещё надо вознаграждение оплачивать.
444 Сергей Б
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Сегодня в 10:40
Вам по телеку разве не говорили, что вознаграждения российским спортсменам и так выплачивает государство из бюджета, а призовые по сравнению со всеми этими миллионами просто чаевые в макдоналдсе?
Gopnik
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Сегодня в 10:46
Все жрут допинг и американцы тоже, только в этой гонке технологий мы проиграли, у нас они самые отсталые пока ещё не смогли цап царап.
tdn Gopnik
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Сегодня в 11:23
> Все жрут допинг и американцы тоже, только в этой гонке технологий мы проиграли
Вот именно, поэтому обычно в такой ситуации чувак который не смог осилить тонкие науки, либо снижает свои геополитические амбиции, либо начинает что то менять в консерватории - изучает передовой мировой опыт, стимулирует молодежный спорт, строит систему поиска и отбора юных дарований. Но скрепоносной РФ это все не интересно я так понимаю.
Моби
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Сегодня в 13:32
Уже все известно, что это целая государственная система, но нет, этот сенатор опять поет, что русофобы нас гнобят. Сиа, зачем здесь заметка этого бесполезного товарища?

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Мнения

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