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​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте

Кто проектирует, сколько стоит, что принесет городу, и принесет ли?

Иллюстрации из презентаций f-std.ru
Иллюстрации из презентаций f-std.ru

В Югре на этой неделе проходит серия презентаций Научно-технологического центра – это новая концепция, которая ранее была университетским кампусом. Ожидается, что представители Фонда научно-технологического развития Югры последовательно выступят со своей презентацией перед депутатами округа, парламентом Сургута, а также жителями города – это случится 12 декабря в филармонии. СИА-ПРЕСС разбирался в том, как университетский кампус превратился в НТЦ, чем второе отличается от первого, и чего сургутянам ждать от этой затеи.

1. Почему был «кампус», а стал «НТЦ»?

История мифического образования под названием «университетский кампус» в Сургуте началась в 2014 году, когда эта идея вошла в «Стратегию-2030» и была заявлена как супер-проект объемом в 26 млрд рублей. С тех пор история долго не сдвигалась с мертвой точки. Позже округ учредил Фонд научно-технологического развития, который станет оператором будущего кампуса – его директором стал депутат думы округа Илья Кандаков, семье которого принадлежит группа «Сургутгазстрой» (в ее активе «Сити-Центр» и «Сургут Сити Молл») и идея развивать пойму Оби как многофункциональную бизнес-территорию.

Вплоть до 2019 года из новообразованного Фонда наружу не выходило практически ничего. Просачивались какие-то крохи информации, что эта структура будет оператором огромного участка земли в пойме Оби, и что какой-то проект для нее сделает «Сколково», – но подробностей не было. Теперь они есть.

Как объяснил Илья Кандаков в разговоре с СИА-ПРЕСС, в ходе работы над кампусом он с коллегами по Фонду пришли к мнению, что нужно подкорректировать путь и создавать не чисто научно-образовательный городок, а место, где соединятся наука, образование, бизнес и среда – НТЦ. В мире таких уже довольно много, а в России пока есть два аналога – «Сколково» в Москве и «Иннополис» в Казани. Что-то подобное в течение десяти лет должно появиться в Сургуте.

2. Что этот НТЦ будет из себя представлять?

Откровенно говоря, планируемая территория своим размахом и некоторыми нюансами напоминает планы застройки поймы Оби, которые семья Кандаковых презентовала в середине 2010-х, но сейчас – с уклоном в сторону образования. Это будет большой корпус университета (СурГУ), в том числе – передовая геномная лаборатория, деловые центры крупнейших компаний, которые по идее должны сотрудничать с НТЦ – заказывать и внедрять его разработки («Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром нефть» и другие — переговоры с ними на эту тему еще впереди), общежития для студентов, жилье для работников центра, детский сад и школа. Там же – чисто коммерческая недвижимость: две гостиницы, конгресс-холл, медицинский центр, жилая застройка для продажи в рынке.

Дополнительный бонус для сургутян – набережная, концепцию которой Фонд уже проработал с администрацией города. «Наша задача, в том числе – создать среду для жизни. Например, хороший айтишник может получать 100 тысяч рублей в любом крупном городе страны – зачем ему даже ради хорошей зарплаты оставаться в Сургуте? Поэтому многие люди уезжают. Без создания качественной среды удержать их будет нереально», – аргументирует свою позицию Кандаков.

3. Сколько это будет стоить, и кто заплатит?

Предварительная стоимость проекта без его коммерческой части – 50 млрд рублей на десять лет. Конкретную финансовую модель разработчики представят к концу июля 2020 года. Предположительно, окружной бюджет вложится в базовую инфраструктуру – коммуникации, университетские здания и оборудование, социальная инфраструктура, набережная. Остальное – частные инвестиции. Ранее эксперты СИА-ПРЕСС высказывали предположения, что Фонд, который официально распоряжается огромными участками в пойме Оби, может использовать свои возможности для распределения этой земли «кому надо» – тем более, что отсыпка песком и проведение коммуникаций идут за счет бюджета округа.

Как точно будут определяться владельцы и строители коммерческих объектов – пока неизвестно, но Кандаков заверил, что все будет проходить в максимально прозрачных конкурсных процедурах и под контролем правительства Югры.

4. Что, кроме гостиниц, жилья и набережной, НТЦ даст Сургуту?

По задумке Фонда, будущий НТЦ должен будет собрать воедино науку, образование и производство – не в смысле заводов, а в плане внедрения разработок в бизнес, а также участие бизнеса в подготовке кадров и сотрудничестве с научной сферой. На начальном этапе разработке «кампуса» планировалось взяться за 30 направлений, но сейчас, после консультаций со «Сколково» остались считанные единицы, но в которых есть шансы на качественную работу. А именно: нефтегазовая сфера, IT, медицина, условные «технологии севера» (от изучения материалов до использования дронов и 3D-принтеров в адаптации к нашим условиям).

5. У них хотя бы теоретически это всё может получиться?

В России в целом и Сургуте в частности привыкли со скептицизмом относиться к мега-проектам, растянутым во времени на целое десятилетие – обычно это становится громкой пиар-акцией, расхлебывать практически итоги которой приходится следующему поколению управленцев.

С другой стороны, в случае сургутским НТЦ есть существенные намеки на реалистичность: проект делает технопарк «Сколково» (стоимость разработки – 120 млн рублей) в ассоциации со Strategy Partners Group (входит в группу «Сбербанка»), архитектурой занимаются французская Valode & Pistre, британско-российская Aukett Swanke & Aurora group, а также отечественная «Цимайло, Ляшенко и Партнеры». К слову, вот их концепции развития территории:

Valode & Pistre

Aukett Swanke & Aurora group

«Цимайло, Ляшенко и Партнеры»

Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты, ознакомившиеся с проектом НТЦ, высказали мнение, что проект скорее состоится. В разговоре с редакцией член попечительского совета проекта, депутат Госдумы Александр Сидоров заявил, что «точка невозврата уже пройдена»: на территории идет отсыпка песка и подготовка коммуникаций, признан приоритетным на окружном уровне (это финансы), он вошел в число 15 научно-образовательных центров России, на проектировку выделены серьезные средства.

Однако не стоит забывать, что в Югре есть несколько крупных проектов, в которые были вложены даже не 120 млн рублей, как сейчас в НТЦ, а по нескольку миллиардов, и с их завершением есть большие проблемы.

Что дальше?

Итоги первого этап разработки НТЦ Фонд научно-технологического развития Югры презентует на этой неделе. Также структура собирает мнения экспертов и жителей региона по поводу архитектурной концепции этой территории — скачать презентации и оценить их можно в специальном опроснике.

Техническая часть разработки проекта, финансовая модель и планирование территории должны быть готовы к концу июля 2020 года. Тогда проект обретет более конкретные черты, и можно будет говорить о том, получит ли он свое воплощение или станет очередным воздушным замком, проплывшим мимо Сургута.

Читайте также предыдущий большой материал СИА-ПРЕСС, посвященный этому проекту в Сургуте.


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Сегодня в 17:52, просмотров: 97, комментариев: 0


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