16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,5788   EUR  70,3881  

​Паркингам тут не место

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Хочу поговорить о больной для сургутян теме — парковках у жилых домов и нормативной базе, которая регулирует их количество.

Будем исходить из двух предпосылок. Первая: норматив придомовых паркомест в Сургуте довольно большой. Строители часто не могут разместить их на открытой площадке (земля не резиновая и не дешевая), поэтому часть уводят в подземный (читай — платный) формат. Вторая: весь мировой опыт всех городов планеты говорит о том, что прокормить дракона под названием «инфраструктура для частных автомобилей» невозможно. Сколько ее не делай — всегда будет мало, а еще очень, очень дорого.

Мне кажется, пора признать — нынешний норматив паркомест в Сургуте нужно пересматривать. С кучей оговорок, условий, заметок на полях, но пересматривать. Вот почему.

Первое. Эта мера не приносит ничего хорошего сургутянам. В городе куча дворов, где вечерами идет ожесточенная битва за паркоместа во дворе, в то время как подземные парковки заполнены на какие-то жалкие проценты. Люди психуют, обвиняют строителей в жадности, строители психуют и обвиняют людей в инфантильности и непонимании факта, что парковки объективно стоят денег. В итоге и те, и другие несут издержки — финансовые и моральные.

Второе. Эта мера лишает бизнес и его клиентов пространства для маневра. Давайте представим, что кто-то захотел построить жилой комплекс и позиционировать его как передовое «зеленое» пространство для жизни. Ну, там, двор без машин, парковки для велосипедов, деревья, лавочки, все дела. И продавать квартиры соответствующей аудитории, которая машинами пользуется по минимуму. Сможет он это сделать? Конечно сможет, но только придется выкинуть кучу денег на выполнение норматива «машиноместо на квартиру плюс гостевые».

В этом примере я утрирую, но в реальности более гибкий подход может принести пользу всем участникам процесса. Условно, строится злополучный «экономкласс» — пусть там будет разрешен меньший норматив по парковкам, но при условии, что рядом с домом (в перспективе 200 метров) проходят как минимум пять автобусных маршрутов, дающих возможность попасть в любой район города. Так семья с машиной прикинет, что можно быть проще продать этот бестолковый аппарат по стоянию в пробках, раньше закрыть ипотеку, а передвигаться на общественном транспорте.

В итоге учтены потребности «безлошадных», автомобилисты не брошены на произвол судьбы (хотите — валандайтесь по двору вечерами в поисках мест, хотите — пересаживайтесь на другой формат транспорта), строители не обязаны тратиться на потенциально пустующие подземные паркинги (либо сделать их немного — с учетом прогнозируемого спроса), и их бизнес с большей вероятностью выживет в кризисе отрасли.

А если девелопер делает жилье для условно верхней прослойки среднего класса и выше — он будет волен вообще сделать двор без машин и всех загнать в подземные паркинги, которые у него купят за реальные деньги — но это будет его понимание спроса и его бизнесовые риски по реализации паркомест.

Третье. Город, когда принимал нынешние нормативы по паркоместам, технично спихнул тему обеспечения автолюбителей стоянками на строителей. Тогда, возможно, это было логично — несколько лет назад маржинальность их бизнеса была сказочной. Сейчас другие времена, и в первую очередь городу требуются смелые идеи и решения, которые позволят сократить расходы на кормление дракона под названием «автомобильная инфраструктура» и трансформации к новому качеству жизни — в его современном понимании. В процесс стимулирования народа переходить с машин на общественный транспорт нужно включать строителей. Может, вместо возведения сотен лишних паркомест (которые будут пустовать из-за дороговизны) они построят качественные остановки во всем микрорайоне и будут их содержать — вот что будет реальным win-win.

Итого. Предваряя претензии и комментарии — я не предлагаю оставить вопрос о минимальном количестве паркомест во дворах на откуп девелоперов. Я предлагаю подойти к этой теме с большей гибкостью и вариативностью, синхронизировать планы строителей с ростом автобусных маршрутов, и вычислять объективно необходимое количество парковок у новых домов.

Может, когда-нибудь в сургутских дворах по инициативе людей раздолбят часть парковок, засеют их газонами и поставят лавочки, беседки, мангалы и песочницы. Но чтобы дожить до такой благодати — нужно очень много думать, работать и создавать соответствующие условия.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:50, просмотров: 479, комментариев: 12


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:31
Надо быть тупым, чтобы не понимать, что увеличение числа «бесплатных» мест будет в цене квадратного метра квартиры. Или земля бесплатная что ли?
Моби
не нравится
Сегодня в 13:33
«Может, вместо возведения сотен лишних паркомест (которые будут пустовать из-за дороговизны) они построят качественные остановки во всем микрорайоне и будут их содержать — вот что будет реальным win-win.» - это опять будет в цене квадрата.
Да и каким боком тут строители - это город должен создавать условия, при которых горожанам будет удобно на автобусе, а не на ведре.
Моби
не нравится
Сегодня в 13:37
«Так семья с машиной прикинет, что можно быть проще продать этот бестолковый аппарат по стоянию в пробках, раньше закрыть ипотеку, а передвигаться на общественном транспорте.» - Дмитрий, ты ж про сургут пишешь - сургутяне же до сих пор считают ведро показателем статуса, а не средством передвижения
Д.Щеглов Моби
не нравится
Сегодня в 14:18
А раньше показателем статуса были, например, черные зубы - потому что так люди демонстрировали, что они обладают достаточным количеством денег, чтобы есть много сладкого, отчего зубы портились. Это я к тому, что ничто не является нормой навеки. Сегодня считают так, а завтра будут считать, что если ты на своей колымаге на улице появился, а не на велосипеде - то ты какой-то больной. И это к тому же, что на любую норму можно постепенно, в течение лет, воздействовать, если проводить разумную политику мотивации. А мотивация пересесть с машин на общ. транспорт или велосипеды или тот же каршеринг - это нормальная вещь сейчас, в стартующий век энергосбережения, уберизации и экологического просвещения.
tdn Моби
не нравится
Сегодня в 14:20
Совсем не все так считают, отнюдь. Для большинства все же, думаю, это средство передвижения из точки а в точку б.
d|RRcj{}50TpzZm{ tdn
не нравится
Сегодня в 14:46
средство передвижения))) средство по выкачиванию деняк
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:42
Сиа, отправьте уже Д.Щ. в США в командировку. Пусть посмотрит, как 80% малоэтажной Америки живет. А то, он скоро жителей Сургута на оленей пересадит.

Д.Щеглов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:50
Сама по себе ваша идея хороша, но боюсь, что конкретно одноэтажная Америка сейчас для нас - не пример. У нас многоэтажный город, но без соответствующей среды и транспортной инфраструктуры, что обидно.
Сергей Б Д.Щеглов
не нравится
Сегодня в 16:18
Ну тогда в Монако. Второе место в мире по количеству личных автомобилей на тысячу человек. Подходит? Бары там тоже нормальные. И казино еще в Монте-Карло.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:19
Сейчас Ю.Н. почитает и захочет обратно вернуться.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:20
Уважаемый Дмитрий!Вы дали предложение для строителей.Но строители могли бы строить не парковки подземные ("бестолковые"),а подземные боксы.Именно "бокс" гаражный будет "домиком" не только для машины,но и для санок,лыж,елок,запасных колес и баночек с урожаем дачи.Они пользовались бы популярностью,не так ли?А они "нарисовали " две полоски и ждут прибыли.Естественно,дать людям немного рассрочки платежа,индивидуально.Так и раскупили бы автолюбители.Открытые парковки должны быть гостевые,но "многодневной" стоянкой автомобиля во дворе.Стоянка для людей с ограниченными возможностями -обозначены и без обсуждения-только для них.
Сергей Б Д.Щеглов
не нравится
Сегодня в 16:25
Так может все-таки надо начинает отстраивать малоэтажный Сургут? А то на горизонте опять такие ЖК маячат, ого-го. Которым якобы этажность убавили.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте

​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте
Кто проектирует, сколько стоит, что принесет городу, и принесет ли?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:52
95 0
​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал

​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал
Предлагаю установить светофор на Тюменском тракте на повороте к поселку Юность
Сергей Васин, депутат думы Сургута 09 декабря в 14:35
4591 16
Отрезанные руки Саймы

Отрезанные руки Саймы
Вот вам наглядный пример, как мы, люди, надругались когда-то над Саймой, ускоренными темпами строя нефтяной город
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» в Сургуте 09 декабря в 13:06
1377 12
​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа

​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа
Редакция СИА-ПРЕСС 09 декабря в 08:49
846 1
И снова про заборы

И снова про заборы
Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то
Сергей Антонов, сургутянин 07 декабря в 12:08
5145 10
​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

​Почему не любят бизнесменов? Жадность!
Прогуливаясь по достаточно дорогому району Москвы, Хамовникам, я увидел эту картину. Бывшая компания жены бывшего мэра столицы - Интеко, выстраивает сие чудо зодчества. Дома стоят прямо скажем, недалеко друг от друга. И это уродство теперь на века
Тарас Криштанович, предприниматель 07 декабря в 10:51
1668 9
​Скандал

​Скандал
На двадцатом году стабильности, после нескольких реформ здравоохранения, в стране, ожидающей по итогу года полутаротриллионный профицит бюджета, государственные пропагандисты с бизнесджетами, яхтами, квартирами и имениями на Рублевке просят деньги на лечение детей
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 06 декабря в 21:41
1945 20
Да будет свет

Да будет свет
Во дворах домов на улице 50 лет ВЛКСМ есть две детские площадки и даже детский сад, но ни одного фонаря, кроме лампочек на подъездах.
Алёна Кожевова 05 декабря в 18:09
1289 3
​Нехватка милосердия

​Нехватка милосердия
Мы любим стигматизировать людей и навешивать на них ярлыки-приговоры. Мы забываем, что нужно спасать жизнь не только избиваемой в туалете девочки, но и избивающих – ведь их путь еще можно выправить, если не выбрасывать их за границы общества
Дмитрий Щеглов 05 декабря в 17:01
1927 38
​Лекарство для России

​Лекарство для России
Оздоровление, моральный и даже экономический рост российского социума очень сильно зависит от общественных организаций. Только они зачастую берутся за проблемы, на которые наплевать власти и бизнесу
Дмитрий Щеглов 03 декабря в 20:27
1429 19
​Город как среда обитания

​Город как среда обитания
Под «плохой экологией города» стоит понимать не только превышение, например, ПДК оксидов азота в воздухе, но и банально неудобные пешеходные переходы, плохую транспортную доступность отдаленных районов или «скучные» фасады домов
Аркадий Каюгин, автор паблика «Тюмень для людей» 03 декабря в 10:11
1069 5
В Сургуте готова к открытию выставка федерального масштаба «Россия — моя история»

В Сургуте готова к открытию выставка федерального масштаба «Россия — моя история»
Анастасия Семихатских 02 декабря в 19:40
8389 95
​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных

​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных
Как живут люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и что им необходимо, чтобы встать на ноги
Анастасия Якупова 02 декабря в 19:03
4060 0
​Сто тысяч на обочине

​Сто тысяч на обочине
В 2013 году официальное население Сургута было 325 тысяч человек, а накануне власти отрапортовали, что постоянных жителей в городе уже 400 тысяч, а с учетом мигрантов — все 450 тысяч человек. Выросли гигантские густонаселенные микрорайоны, обслуживание которых в плане общественного транспорта находится на уровне каменного века
Дмитрий Щеглов 30 ноября в 18:36
4952 95
​Александр Плющев: «Настоящее фрондёрство процветает у вас, в регионах. У нас в Москве всё хорошо и нам ничего не надо»

​Александр Плющев: «Настоящее фрондёрство процветает у вас, в регионах. У нас в Москве всё хорошо и нам ничего не надо»
Журналист «Эха Москвы» – о гражданах-иноагентах, спасении российского интернета, уезжающей молодежи и Собянине
Дмитрий Щеглов 30 ноября в 12:38
3157 7
​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам

​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам
Безопасность, налоги, чистые улицы, поиск ближайшего бассейна и борьба с шумными соседями
Дмитрий Щеглов 29 ноября в 17:10
1715 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика