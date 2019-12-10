​Паркингам тут не место

Хочу поговорить о больной для сургутян теме — парковках у жилых домов и нормативной базе, которая регулирует их количество.

Будем исходить из двух предпосылок. Первая: норматив придомовых паркомест в Сургуте довольно большой. Строители часто не могут разместить их на открытой площадке (земля не резиновая и не дешевая), поэтому часть уводят в подземный (читай — платный) формат. Вторая: весь мировой опыт всех городов планеты говорит о том, что прокормить дракона под названием «инфраструктура для частных автомобилей» невозможно. Сколько ее не делай — всегда будет мало, а еще очень, очень дорого.

Мне кажется, пора признать — нынешний норматив паркомест в Сургуте нужно пересматривать. С кучей оговорок, условий, заметок на полях, но пересматривать. Вот почему.

Первое. Эта мера не приносит ничего хорошего сургутянам. В городе куча дворов, где вечерами идет ожесточенная битва за паркоместа во дворе, в то время как подземные парковки заполнены на какие-то жалкие проценты. Люди психуют, обвиняют строителей в жадности, строители психуют и обвиняют людей в инфантильности и непонимании факта, что парковки объективно стоят денег. В итоге и те, и другие несут издержки — финансовые и моральные.

Второе. Эта мера лишает бизнес и его клиентов пространства для маневра. Давайте представим, что кто-то захотел построить жилой комплекс и позиционировать его как передовое «зеленое» пространство для жизни. Ну, там, двор без машин, парковки для велосипедов, деревья, лавочки, все дела. И продавать квартиры соответствующей аудитории, которая машинами пользуется по минимуму. Сможет он это сделать? Конечно сможет, но только придется выкинуть кучу денег на выполнение норматива «машиноместо на квартиру плюс гостевые».

В этом примере я утрирую, но в реальности более гибкий подход может принести пользу всем участникам процесса. Условно, строится злополучный «экономкласс» — пусть там будет разрешен меньший норматив по парковкам, но при условии, что рядом с домом (в перспективе 200 метров) проходят как минимум пять автобусных маршрутов, дающих возможность попасть в любой район города. Так семья с машиной прикинет, что можно быть проще продать этот бестолковый аппарат по стоянию в пробках, раньше закрыть ипотеку, а передвигаться на общественном транспорте.

В итоге учтены потребности «безлошадных», автомобилисты не брошены на произвол судьбы (хотите — валандайтесь по двору вечерами в поисках мест, хотите — пересаживайтесь на другой формат транспорта), строители не обязаны тратиться на потенциально пустующие подземные паркинги (либо сделать их немного — с учетом прогнозируемого спроса), и их бизнес с большей вероятностью выживет в кризисе отрасли.

А если девелопер делает жилье для условно верхней прослойки среднего класса и выше — он будет волен вообще сделать двор без машин и всех загнать в подземные паркинги, которые у него купят за реальные деньги — но это будет его понимание спроса и его бизнесовые риски по реализации паркомест.

Третье. Город, когда принимал нынешние нормативы по паркоместам, технично спихнул тему обеспечения автолюбителей стоянками на строителей. Тогда, возможно, это было логично — несколько лет назад маржинальность их бизнеса была сказочной. Сейчас другие времена, и в первую очередь городу требуются смелые идеи и решения, которые позволят сократить расходы на кормление дракона под названием «автомобильная инфраструктура» и трансформации к новому качеству жизни — в его современном понимании. В процесс стимулирования народа переходить с машин на общественный транспорт нужно включать строителей. Может, вместо возведения сотен лишних паркомест (которые будут пустовать из-за дороговизны) они построят качественные остановки во всем микрорайоне и будут их содержать — вот что будет реальным win-win.

Итого. Предваряя претензии и комментарии — я не предлагаю оставить вопрос о минимальном количестве паркомест во дворах на откуп девелоперов. Я предлагаю подойти к этой теме с большей гибкостью и вариативностью, синхронизировать планы строителей с ростом автобусных маршрутов, и вычислять объективно необходимое количество парковок у новых домов.

Может, когда-нибудь в сургутских дворах по инициативе людей раздолбят часть парковок, засеют их газонами и поставят лавочки, беседки, мангалы и песочницы. Но чтобы дожить до такой благодати — нужно очень много думать, работать и создавать соответствующие условия.