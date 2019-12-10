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Планы на сургутскую пятилетку

Кампус, завод по переработке мусора и «Умный город» — зафиксируем, чтобы не забыть

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

На siapress.ru состоялся первый из онлайнов по итогам 2019 года, в котором участвовал заместитель главы Сургута Алексей Жердев. Мы планировали, что интервью с ним продлится около 30 минут, но этого времени не хватило, и эфир растянулся на целый час.

Обсудили много, но далеко не все: для более глубокого анализа мы ждем на беседу профильных руководителей администрации. Однако разговор с Жердевым примечателен тем, что в нем, помимо прочего, прозвучало много обещаний относительно того, что ждет Сургут в течение следующих четырех-пяти лет.

Дабы все это не потерять и не упустить, когда придет срок, я решила законспектировать сказанное и обещанное.

1. В январе 2020 года начнется реконструкция жд-вокзала, которая продлится около двух лет.

2. Примерно к тому же времени в Сургуте появится новый автовокзал на Грибоедовской развязке.

3. К 2022 году сургутяне получат минимум два новых въезда в город.

4. К 2024 году будет построен еще один мост через Обь.

5. От «Снежинки» до набережной Черного мыса проложат одну огромную безбарьерную пешеходную зону.

6. Строительные компании, занимающиеся возведением жилья, снизят высотность своих многоквартирников.

7. В Сургуте появится университетский кампус, который городу обещают со времен Попова.

8. Население Сургута в течение двух лет дорастет до 500 тыс, что поможет привлекать в город больше федеральных денег.

9. Город попадет в программу по очистке рек. Соответственно, почистят Сайму.

10. Построят мусороперерабатывающий завод и обустроят мусорный полигон.

11. Закончат центральную площадь города (недалеко от СурГУ).

12. Полноценно внедрят систему «Умный город» с кучей камер слежения по всему Сургуту.

Бонус:

Спрячут за «урбанистическим дизайном» трубы на проспекте Пролетарском.

А еще:

Планируют заняться реконструкцией ливневой канализации и очистных сооружений.

Посмотрим.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 526, комментариев: 5


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 10:49
Насчет моста что то я не уверен, дед вот вроде недавно про якутию вспомнил, бабки на мост через Лену уйдут..
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:36
Закончат Маяковского?
Нравится - нет, не нравится - да
Сергей Б Швондер
не нравится
Сегодня в 11:51
В планах после кампуса.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:32
Ничего так администрация презентовала себя на следующий срок. Вот куда вся их энергия уходит. Теперь придется опять Шувалова избирать, чтобы мечты осуществились.

Однако, стоит заметить, что к самым значительным проектам из этого списка нынешняя администрация никакого отношения не имеет. А как она решала бытовые проблемы города, можно судить по улице Маяковского, по эпопее с теплыми остановками, по предложению с концессией теплосетей, по зависшей долевке и по другим досадным мелочам.

Вместо этого списка лучше составить список, что нынешняя администрация нагородила за свой срок и как с этим справлялась. Так сказать, по факту, что можно ожидать от этой администрации, если они останутся на следующий срок.
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не нравится
Сегодня в 14:56
Первые два пункта-от 2 до 5 если быть реалистами, кампус-бред, как и приобретение здания Газпром переработки, население за 2 года до 500 000 не увеличится, мусорный завод не построят, за "центральную" площадь инициаторов посадят, за время внедрения умного города система безнадежно устареет

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