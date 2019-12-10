Планы на сургутскую пятилетку

На siapress.ru состоялся первый из онлайнов по итогам 2019 года, в котором участвовал заместитель главы Сургута Алексей Жердев. Мы планировали, что интервью с ним продлится около 30 минут, но этого времени не хватило, и эфир растянулся на целый час.

Обсудили много, но далеко не все: для более глубокого анализа мы ждем на беседу профильных руководителей администрации. Однако разговор с Жердевым примечателен тем, что в нем, помимо прочего, прозвучало много обещаний относительно того, что ждет Сургут в течение следующих четырех-пяти лет.

Дабы все это не потерять и не упустить, когда придет срок, я решила законспектировать сказанное и обещанное.

1. В январе 2020 года начнется реконструкция жд-вокзала, которая продлится около двух лет.

2. Примерно к тому же времени в Сургуте появится новый автовокзал на Грибоедовской развязке.

3. К 2022 году сургутяне получат минимум два новых въезда в город.

4. К 2024 году будет построен еще один мост через Обь.

5. От «Снежинки» до набережной Черного мыса проложат одну огромную безбарьерную пешеходную зону.

6. Строительные компании, занимающиеся возведением жилья, снизят высотность своих многоквартирников.

7. В Сургуте появится университетский кампус, который городу обещают со времен Попова.

8. Население Сургута в течение двух лет дорастет до 500 тыс, что поможет привлекать в город больше федеральных денег.

9. Город попадет в программу по очистке рек. Соответственно, почистят Сайму.

10. Построят мусороперерабатывающий завод и обустроят мусорный полигон.

11. Закончат центральную площадь города (недалеко от СурГУ).

12. Полноценно внедрят систему «Умный город» с кучей камер слежения по всему Сургуту.

Бонус:

Спрячут за «урбанистическим дизайном» трубы на проспекте Пролетарском.

А еще:

Планируют заняться реконструкцией ливневой канализации и очистных сооружений.

Посмотрим.