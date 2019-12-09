​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал

Написал письмо к главе Сургута с предложением, которое поможет разгрузить грибоедовскую развязку, где планируется строительство нового автовокзала.

В целях разгрузки въезда в город по Тюменскому тракту прошу дать поручение соответствующим службам рассмотреть следующее предложение.

С учетом того, что:

– осуществляется интенсивное строительство жилых домов на улицах Есенина и Билецкого;

– на улицах Саянской и Дмитрия Коротчаева до района ж/д в прошлом сезоне был проведен капитальный ремонт;

– на улице Саянской обустроен пешеходный тротуар,

предлагаю установить светофор на Тюменском тракте на повороте к поселку Юность.

Скриншот сервиса 2gis

Таким образом часть автомобильного потока, идущего в сторону города, на указанном светофоре будет поворачивать в сторону поселка Юность с дальнейшим движением в сторону района ж/д, а также иметь возможность развернуться. В результате разгрузится грибоедовская развязка.

Обращаю внимание, что при реализации указанного предложения необходимо осуществить капитальный ремонт тротуара от улицы Контейнерной до ж/д вокзала в связи с его ветхостью.