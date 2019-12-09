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Отрезанные руки Саймы

Фото и схемы автора
Фото и схемы автора

В самом конце ноября в Санкт-Петербурге состоялась 8-я по счету международная конференция «Ландшафтный дизайн города. Комплексный подход в ландшафтной архитектуре городских пространств: проблемы и решения».

На эту конференцию приехали спикеры, урбанисты и архитекторы, из Голландии, Великобритании, Италии, Франции, Финляндии, Германии, Бельгии, Турции, Израиля, США, Катара, Японии и, естественно, представители и руководители российских архитектурных ландшафтных бюро. Из Сургута была я одна. В качестве слушателя. Хотя мне было что рассказать про наш Сургут. Ну, например, про парк «За Саймой» и про создание в нем самого северного по климатическим условиям Ботанического сада.

Разница в целях и уровне развития городских общественных пространств европейских стран и у нас, мягко говоря, ощутимая. Для этого не надо ездить по разным странам и «набираться опыта», достаточно посетить вот такую конференцию и внимательно послушать выступающих. Бесплатно. Конференция проходила под патронажем Правительства Санкт-Петербурга.

В западных странах на повестке дня при проектировании – экология, экология и еще раз экология. В это понятие входит как учет влияния окружающей архитектурной среды на ментальное и физическое здоровье человека, так и влияние самого человека на окружающую среду. Там все стремятся снизить отрицательное воздействие и с той, и, с другой стороны. Поэтому возникает все больше парков, а так называемый серый пояс в городах, под этим понятием подразумеваются непригодные для жизни промышленные районы, рассматривается как потенциал для ревитализации городского пространства и превращения его в парки, скверы, городские гостиные и другие формы территорий для рекреации. А чтобы оградить существующие уголки природы в городах уже от негативного влияния людей, принимаются законы с такими понятиями, как «экологический каркас». На этом чуть позже я подробнее остановлюсь.

А еще раньше в западных странах уже давно решили, что город – не самое лучшее место для жизни. Так пришла в моду малоэтажная застройка вдали от города.

Но город все же ждало преобразование и совершенствование. На конференции приводилось много прекрасных примеров: парки перед университетскими кампусами во Франции, общественные парки в Хайфе, очень ограниченные, но хорошо организованные общественные пространства Осаки…Есть, к счастью, что показать и нам. Например, «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, нынче превратился из злачного грязного порта в любимое место отдыха петербуржцев. К слову, именно у окруженного водой Петербурга есть счастливая возможность «выйти к морю», обустроив прибрежные зоны и сделав их привлекательными для отдыха и счастливой жизни. Ведь именно вода – главный элемент любого красивого пейзажа…

Тем временем, в России 75 процентов всего населения живет именно в городах, а еще 20 процентов россиян – за пределами России… Вот такую статистику привел известный голландский урбанист Эверт Верхаген: «Раньше доктора не знали, как лечить рак. И руку с раковой опухолью просто отрезали. А теперь доктора собираются на конференции, чтобы обменяться положительным опытом лечения рака. Вот и мы собрались, чтобы обменяться опытом, как лечить наши города».

Нуждается ли в лечении Сургут? Безусловно. Я не ошибусь, если заявлю, что процентов 70 городских пространств нашего города не пригодны для нормальной жизни человека. Нас окружают все возможные прелести индустриального, возведенного на скорую руку, служившего определенным целям, города. Возьмем в свои исследовательские руки сердце Сургута – парк «За Саймой».

Но сперва хочу рассказать вот о чем: об экологическом каркасе. Что это такое? Что значит, к примеру, экологический каркас парка «За Саймой»? Это учет совокупности его экосистем (кедровник, Сайма, беличий ареал и т.д) в их природопользовании. То есть использование территории человеком без ущерба для всех экосистем данной территории.

Для того, чтобы использовать экологический каркас, нужно знать в подробностях все детали системы. Очень эмоционально и ярко рассказала о практическом применении экологического каркаса на примере парка в городе Белебей в Башкоркостане генеральный директор итальянского дизайнерской компании Architettura e Paesaggio srlcr, пейзажный архитектор Ольга Москвина (кругом наши!). Так вот, говорит Ольга, дизайнерский проект, каким бы он сногсшибательным ни был по красоте и одобрен публикой, если в этом проекте дорожками перерезаны тропы ежика, совершающего ежедневную прогулку к своей подружке, этот проект не стоит и ломанного гроша. А в таких европейских странах, как Италия, воплощение такого проекта просто невозможно. Прежде всего, проект должен наложиться на «кальку» экологического каркаса. На котором есть и тропы ежей, и перемещения уток, и гнезда белок и птиц. Почему так все жестко? Да потому что в Италии, как и в других европейских странах, учет экосистем, экологический каркас возведен в ранг законодательный. В Италии над экологическим каркасом работают высококвалифицированные специалисты — ученые.

Ольга Москвина: Без законодательства никто из заказчиков не будет требовать этот экологический каркас, и не будет такого внимательного отношения к природе. Но вы имейте в виду, что процесс пошел и в России. Уже сверху поступила команда изучать этот вопрос. Институт «Стрелка» занимается разработкой методических рекомендаций. Экологический каркас изобрели на географическом факультете МГУ. Более того, в Советском Союзе экологический каркас существовал еще до того, как другие страны осознали его необходимость. Безусловно, древние мамонты – старые профессора еще остались, они все это хорошо знают. И эти знания надо как можно скорее реанимировать. Содействовать, чтобы они готовили правильных специалистов. В Москве, в Санкт-Петербурге…
Есть еще один момент. Процитирую Александра Водяника, ведущего российского специалиста по вопросам формирования комфортной городской среды и зеленого каркаса:«Экологический каркас в Советском Союзе рассматривался только с точки зрения флоры и фауны вне городов и с точки зрения безопасности в городе». Где человек был внешним существом. Сейчас мы говорим: все то, что делает человек, влияет на природу. Мы – часть всей экосистемы. Помните, на картинке Анны (спикер конференции Анна Григтих Солдер, научный сотрудник университета Вермонта, США, и исследователь в Катарском университете, — прим. авт.): эго – один человек наверху пирамиды, и эко – это круг, и там все мы на одном уровне. И мы, урбанисты, и ёжики, и червячки, и травка. Это все один единый организм.
— Это, кажется, называется биоценоз?
—Да, биоценоз. Но в нем не учитывается человек. А мы в экосистеме самые грязные твари.

Да. К сожалению, это так. Вот вам наглядный пример, как мы, люди, надругались когда-то над Саймой, ускоренными темпами строя нефтяной город. Это карта территории парка «За Саймой» с ее полными рукавами, если бы их не уничтожили дорогами:Отрезанные руки Саймы, изображение №1

Видите, левый рукав как бы проходит по территории строящейся дороги- продолжения улицы Маяковского от 30 лет Победы до Университетской на севере, к леску? А правый – через Пролетарский проспект и… новый, никак не сдаваемый в эксплуатацию перинатальный центр? Вы, наверное, уже догадались, если до сих пор не вдавались в эту тему, почему так долго строится этот новый родильный дом… Потому что под ним река. И поэтому здание проваливается под землю вновь и вновь, как бы его не укрепляли. А это вываливание огромных денег в трубу!

Вот что получается, когда бездумно не учитывают или грубо нарушают экосистему. Реку перерезали дорогами, а потом еще добили, сделали контрольный выстрел, обрушив на нее здание:

Отрезанные руки Саймы, изображение №2

Кстати говоря, все можно было бы – и овец не убить, и волков оставить сытыми. Например, построив мостики на Пролетарском и Университетской. И выбрать вот такую, к примеру, архитектуру перинатального центра, где речка, или, точнее, уже к этому месту ручей прошел бы сквозь здание:

Отрезанные руки Саймы, изображение №3

Да, за грубые ошибки надо платить. Стараться вовремя исправлять. С родильным домом уже вряд ли что получится. Прокладка подземных коммуникаций в виде искусственного русла будет стоить миллиарды рублей.

Продолжение Маяковского уже будет построено в будущем году. Хотя, если честно признаться, этот участок дороги вообще никак не решит проблему загруженности Университетской. А вот сквер или парк с натуральным водоемом (на этом месте — природные источники, исток все той же Саймы, которые задавят новой дорогой) был бы решением в духе экологического каркаса и с пользой для людей:

И самое главное. Мы с вами сейчас проектируем парк «За Саймой». Получилось, как мы и мечтали, общественное проектирование. Люди вносят свои предложения, на их основе парк будет меняться. Это хорошо. Но давайте также не совершать грубых ошибок. Не нарушать велосипедными дорожками тропы животных. Тех самых «ежиков», которые спешат по вечерам к своим подругам.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 498, комментариев: 6


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:55
Вах. Так он провалится, этот родильный дом, перинатальный центр?.. Это ж надо сколько мильярдов туда вбухали. Наталье Владимировне надо срочно в отставку драпать. А она все на следующий срок мылится. Или простоит еще срок?
Флудер
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Сегодня в 14:56
Задумывались, кстати, почему "Северная Венеция" так называется? По проекту там должны были этот рукав "открыть", чтобы дом омывался речкой. Но почему-то не сложилось.
rmost Флудер
не нравится
Сегодня в 14:58
да, а там еще есть магазин "Исток" где-то рядом )
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:14
Перинатальный центр в виде буквы П - а какой же еще?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:18
Ну уж точно не Х.
Ю.Н. Флудер
не нравится
Сегодня в 15:34
Да, я, живя в этой самой Венеции, как-то с большим удивлением узнал о проекте. Впрочем, там сейчас стоянка вместо венеций - и вот этот факт не удивляет уже никак. Это Сургут, тут иного быть не может.

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Отрезанные руки Саймы

Отрезанные руки Саймы
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