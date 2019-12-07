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И снова про заборы

Фото автора
Фото автора

Много в Сургуте говорят про заборчики, которые к месту и не к месту устанавливают по всему городу. Все столичные урбанисты пишут, что заборы – это зло, они вообще не нужны на городских улицах, кроме как чтобы огородить какой-то опасный участок подъема или спуска.

Но вот я в очередной раз понял, что урбанисты урбанистами, но еще существует и реалии жизни в условиях особенного климата. Урбанисты все-таки приносят веяния из Европы и особенно западной ее части, где о зиме хоть и наслышаны, и она даже иногда бывает, но не является основным трендом года. Даже на севере, в Норвегии, Швеции и Финляндии и зима короче, и снежный покров меньше, чем, например, в Сибири.

Почему я это написал. Вот какой год подряд вижу наших доблестных сургутских водителей, особенно тех, которые ездят на паркетниках и внедорожниках, явно залезающих не на заснеженную парковку, а прямо-таки на зеленую зону.

В летнее время это, конечно, тоже можно сделать. Но летом наезд на травку явно виден всем и каждому, да и вырастающие из дороги бордюры не позволяют каждому наглецу перескочить через него.

То ли дело зимой! И лужайки не видно, и дорога приподнята снежком для более «удобного» перекатывания автомобиля через бордюр.

Вот поэтому мне кажется, что в нашем северном и снежном городе нужно принять общее правило установки заборов. Не абы где, как попало! А вдоль всех улиц поставить одинаковые, не сильно приметные заборы. Уж точно не такие, как сейчас стали ставить. Они такие огромные, высокие, кроме них больше на улице ничего не видно.

Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то.

Такую функцию прекрасно выполняли СНГ-шные розовые заборчики. И я даже не про цвет, а их небольшую и «нежирную» конструкцию. Давайте еще раз подумаем на эту тему – поймем, что ставить заборы в городе нужно, но нужно выбрать их другие по конструкции, цвету и обязательно с производством в Сургуте. Уверен, что такое производство в городе не будет простаивать ни дня – заборы нужны будут городу целую вечность…


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07 декабря в 12:08, просмотров: 4241, комментариев: 9


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Комментарии:
Марина Соболевская
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07 декабря в 15:49
Автор, вы прям наивный. Так ведь уже отмыли нужное кол-во бабла на этих заборах, а вы предлагаете дать заинтересованным дядькам еще заработать? А рожа у них не треснет???
Сергей Б
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07 декабря в 16:14
Может он и есть тот самый заинтересованный дядька. Требует продолжения банкета – даешь обратно розовые заборчики!!!

Круговорот бабла в природе.
Сергей Б
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07 декабря в 16:16
С трамваями как-то не получилось, надо возвращаться к заборчикам.
tttt3434
не нравится
07 декабря в 17:46
Всё быстро регулируется штрафами при желании.)
tttt3434
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07 декабря в 17:48
В Европе не менталитет регулируется законами и неотвратительность их исполнением посредством неотвратимости оплаты штрафов.)
Alkonowa1ow
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07 декабря в 19:10
Так надо определиться, что мы хотим: трамвай, монорельс, ограждения газонов или все это вместе в комплексе. Потому что за последние 20 лет город изуродовали до неузнаваемости: особенно точечная застройка, высотное строительство без комплексного решения соцкультбыта, уничтожением лесных массивов в черте города, безобразная застройка пойменной части, начали с объездной дороги закончили торговыми комплексами, протока Сайма и Бардыковка превратилась в сточную канаву, а начали энергетики построив свои первые гаражи. То есть сейчас можно думать только об ограждении искусственных газонов, чтобы на них зимой не парковали автомобили и не выгуливали собачек. Но может быть с чего надо и начинать, почему и нет!
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:25
Как давеча сказал Криштанович – начинать надо с себя. Здесь такой совет был бы кстати.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 16:50
Реальная ситуация 5%- делают погоду в нашей жизни. Вот сегодня 80 % национального состояния у 10%. Остальные обыватели наблюдают. Как же начинать с себя и что из этого получится? Начинать-то надо с другого.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:09
Остальные обыватели заняты своей работой по созданию материальных и нематериальных ценностей, 80% которых у 10%.

А начинать с себя, был совет помощнику депутата Сергею Антонову.

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Мнения

И снова про заборы

И снова про заборы
Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то
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