И снова про заборы

Много в Сургуте говорят про заборчики, которые к месту и не к месту устанавливают по всему городу. Все столичные урбанисты пишут, что заборы – это зло, они вообще не нужны на городских улицах, кроме как чтобы огородить какой-то опасный участок подъема или спуска.

Но вот я в очередной раз понял, что урбанисты урбанистами, но еще существует и реалии жизни в условиях особенного климата. Урбанисты все-таки приносят веяния из Европы и особенно западной ее части, где о зиме хоть и наслышаны, и она даже иногда бывает, но не является основным трендом года. Даже на севере, в Норвегии, Швеции и Финляндии и зима короче, и снежный покров меньше, чем, например, в Сибири.

Почему я это написал. Вот какой год подряд вижу наших доблестных сургутских водителей, особенно тех, которые ездят на паркетниках и внедорожниках, явно залезающих не на заснеженную парковку, а прямо-таки на зеленую зону.

В летнее время это, конечно, тоже можно сделать. Но летом наезд на травку явно виден всем и каждому, да и вырастающие из дороги бордюры не позволяют каждому наглецу перескочить через него.

То ли дело зимой! И лужайки не видно, и дорога приподнята снежком для более «удобного» перекатывания автомобиля через бордюр.

Вот поэтому мне кажется, что в нашем северном и снежном городе нужно принять общее правило установки заборов. Не абы где, как попало! А вдоль всех улиц поставить одинаковые, не сильно приметные заборы. Уж точно не такие, как сейчас стали ставить. Они такие огромные, высокие, кроме них больше на улице ничего не видно.

Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то.

Такую функцию прекрасно выполняли СНГ-шные розовые заборчики. И я даже не про цвет, а их небольшую и «нежирную» конструкцию. Давайте еще раз подумаем на эту тему – поймем, что ставить заборы в городе нужно, но нужно выбрать их другие по конструкции, цвету и обязательно с производством в Сургуте. Уверен, что такое производство в городе не будет простаивать ни дня – заборы нужны будут городу целую вечность…