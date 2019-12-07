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​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

Фото автора
Фото автора

Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим. (В.И. Ленин)

Порой мы, предприниматели, так стремимся угнаться за выгодой, что теряем связь с реальностью. Чего стоит массовая застройка, где на квадратном метре стараются впихнуть невпихуемое.

Прогуливаясь по достаточно дорогому району Москвы, Хамовникам, я увидел эту картину. Бывшая компания жены бывшего мэра столицы - Интеко, выстраивает сие чудо зодчества. Дома стоят прямо скажем, недалеко друг от друга. И это уродство теперь на века.

В Сургуте тоже есть небезызвестная компания, которая плодит муравейники, где люди не имеют ни парковок, ни инфраструктуры, ни удобной транспортной логистики.

Гуляя все по той же Москве, вижу старые районы XVIII-XIX веков. Здесь-то все было в порядке. Почему тогда люди все делали с душой и продумано? Почему нет ощущения, что люди преследовали лишь жажду наживы?

Я и сам не раз совершал подобное, понимая, что есть только здесь и сейчас. И надо зарабатывать, а то вдруг потом не получится. Мы все боимся будущего, и оттого стремимся выжать по максимуму из настоящего.

Может, все же придет к нам спокойствие, и бизнесмены перестанут отжимать всех и вся, и начнут строить дома, компании, заводы, бизнесы на века, думая не только о денежных знаках, но и о том, что останется после них. Может, тогда и отношение населения к бизнесу изменится.

Но как говорится, надо начинать с себя.

Ну, и напоследок еще одна цитата.

"Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласится на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе шею, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы" (Томас Джозеф Даннин)


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07 декабря в 10:51, просмотров: 1409, комментариев: 9


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
07 декабря в 12:54
Уважаемый Тарас!Правильная заметка, "на злобу дня".В Вашей заметке прочитала главное -"начни с себя".Применяем каждый в своей работе,также и в жизни.Поэтому,еще одна фраза "С годами приходит мудрость",а к некоторым лишь года.к Вам пришла мудрость.Желаю Вам и вашим коллегам удачи в бизнесе,так как это труд в 25 часов и выходной -32 декабря!
Gopnik
не нравится
07 декабря в 13:04
Уважаемый агент 911 ! Как ваш мазок лучше стал , вам одобрен кредит под залог недвижимости на развитие вашего бизнеса или нет.
Мономах
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07 декабря в 15:09
Ну прямочки Василий Алибабаевич! Ай шакал я паршивый ! Пиво ослиной мочой разбавлял! Волосы на себе не рвал у забора этого? Гулял то чего? Квартирку присматривал? Не понравилась? Да еще и дорого?! Давай в Сургуте гуляй! Еще не такого насмотришься!
крокодил
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07 декабря в 17:29
Пукнул на сайте СИА, а мы читаем, думая, что важное что-то.
Alkonowa1ow
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07 декабря в 18:41
Cейчас слой бизнесменов-капиталистов по сути вышедшие из нищеты, случайно попали в струю где-то криминал легализовался, где кто-то отжал при приватизации и так далее, настоящих предпринимателей в цивилизованном западном понимании у нас и нет, да и откуда им взяться коли в течение 70 лет все выжигалось каленым железом, даже Хрущев последние остатки кустарей- одиночек и артели-инвалидов ликвидировал. Вот в 90 году и слепили из того что было: продавец цветов Чубайс, фарцовщики, спекулянты, красные директора получившие за лояльность государственное имущество в собственность, финансовые спекуляции и махинации с валютой и ценными бумагами, ваучерный развод населения, чековые инвестиционные фонды, залоговые аукционы и тд и тп. И что эти люди будут о чем-то думать кроме бабла. Вряд ли. Нужно сменить как минимум одно поколение чтобы придти к цивилизованной жизни. А так бардак. Приходится терпеть и молить бога что они нетворили слишком много в своём угаре. Они исчезнут как сон как утренний туман. Главное чтоб не просрали Россию.
Швондер
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07 декабря в 19:24
Походу криштановичу в Пойдем ссудку обобрили. А так топил за жадных банкиров
Сергей Б
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Сегодня в 10:37
Вот Криштанович настоящий патриот. Вот щас правительство РФ очередной кризис с очередным обвалом рубля объявит и вся надежда только на Криштановича будет.

Не знаю уж кто это скал, но при реальном уровне инфляции свыше 4% экономика не развивается.

Нет, пивом торговать конечно при любом уровне инфляции можно, а вот логистику длинного производства, того же домостроения, при высоком уровне инфляции и при постоянных неожиданных обвалах рубля, выстроить на практике весьма затруднительно, не закладывая заведомо высокую прибыль на случай «атомной войны». Которая в экономике РФ является элементом постоянным.
Сергей Б
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Сегодня в 10:46
Ну а разные там корпорации и крупные застройщики прибыль вообще в долларах закладывают.
Сергей Б
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Сегодня в 10:48
И соответственно сальдо-бульдо в долларах подбивают.

Непатриотично, конечно.

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​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

​Почему не любят бизнесменов? Жадность!
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