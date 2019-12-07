​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим. (В.И. Ленин)

Порой мы, предприниматели, так стремимся угнаться за выгодой, что теряем связь с реальностью. Чего стоит массовая застройка, где на квадратном метре стараются впихнуть невпихуемое.

Прогуливаясь по достаточно дорогому району Москвы, Хамовникам, я увидел эту картину. Бывшая компания жены бывшего мэра столицы - Интеко, выстраивает сие чудо зодчества. Дома стоят прямо скажем, недалеко друг от друга. И это уродство теперь на века.

В Сургуте тоже есть небезызвестная компания, которая плодит муравейники, где люди не имеют ни парковок, ни инфраструктуры, ни удобной транспортной логистики.

Гуляя все по той же Москве, вижу старые районы XVIII-XIX веков. Здесь-то все было в порядке. Почему тогда люди все делали с душой и продумано? Почему нет ощущения, что люди преследовали лишь жажду наживы?

Я и сам не раз совершал подобное, понимая, что есть только здесь и сейчас. И надо зарабатывать, а то вдруг потом не получится. Мы все боимся будущего, и оттого стремимся выжать по максимуму из настоящего.

Может, все же придет к нам спокойствие, и бизнесмены перестанут отжимать всех и вся, и начнут строить дома, компании, заводы, бизнесы на века, думая не только о денежных знаках, но и о том, что останется после них. Может, тогда и отношение населения к бизнесу изменится.

Но как говорится, надо начинать с себя.

Ну, и напоследок еще одна цитата.

"Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласится на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе шею, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы" (Томас Джозеф Даннин)