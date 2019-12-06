Неделя началась с публикации Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией, который за борьбу с российской коррупцией недавно вопреки закону был объявлен врагом народа иноагентом. Публикации вполне сенсационной. Глава госбанка ВТБ, г-н Костин, оказался втянут в скандальную историю внебрачной связи с ведущей государственного же телеканала Аскер-заде, которую якобы осыпал миллиардными подарками. Правда, миллиардов этих он не зарабатывал, а просто собственность ВТБ переводилась на имя возлюбленной. Все как всегда подтверждено доступными всем для проверки доказательствами. Выписками, фотографиями, зафиксированными на трекерах перемещениями яхты и личного бизнес-джета государственной журналистки.

Так что же в этом скандального-сенсационного, спросите вы. Все, буквально все, в России от мала до велика, от грузчика до профессора, от тонкого ценителя высокого искусства до последнего уважаемого телезрителя, от выходящего на пикеты в Москве в поддержку фигурантов «московского дела» до заполошного готового порвать всех и каждого за Русь Великую ура-патриота, до сих пор истошно вопящего «крымнаш!». Все в России знают, чего стоят, чем дышат и за чей счет живут-поживают да добра наживают «государевы люди».

Не стали сенсацией ни океанская яхта скромной (как ее характеризуют друзья и коллеги) телеведущей, ни прикрепленный самолет, ни роскошные квартиры, ни имение на Рублевке. Взявшиеся ниоткуда.

Никого не повергла в шок и чуть позже обнародованная Навальным информация о том, что супруга премьер-министра Медведева по той же схеме в своих передвижениях дежурно использует другой бизнес-ждет, по данным Навального переведенный из собственности государственного ВТБ на оффшор. Никого не удивило, что ни позволить себе по декларациям о доходах они с мужем не могли, ни то, что обязаны были задекларировать его использование и не задекларировали, потому что иначе пришлось бы обнародовать источники финансирования этих авиа-путешествий.

Трудно на двадцатом году путинского правления кого-либо в России удивить тем, что ни один называющий себя журналистом работник СМИ, участвовавший в пресс-конференции Медведева, не посмел даже упомянуть о разразившемся скандале. Это проявление коррупции в высших эшелонах российской власти никто и скандалом не посчитал. Ведь скандал это «Случай, происшествие, получившие широкую огласку и позорящие его участников», а разве можно еще чем-либо их опозорить?

Не жду я, как, наверное, все мои соотечественники, и расследования правоохранительными структурами опубликованной информации. В первый раз, что ли?

Лично для меня скандалом, сенсацией стало то, что в 2019-м году в эфире новостей государственного канала собирают деньги на лечение детей (фрагменты из этих передач не раз и не два в своих видео показывает Алексей Навальный). Подайте, люди православныя детушкам… Кто чем может, по сто рублей, СМСками… Без всякого зазрения совести на двадцатом году стабильности, после нескольких реформ здравоохранения, в стране, ожидающей по итогу года полутаротриллионный профицит бюджета, государственные пропагандисты с бизнесджетами, яхтами, квартирами и имениями на Рублевке от щедрот госбанкиров милостыню просят... Вот это, по-моему, скандал так скандал. А остальное…