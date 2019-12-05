Да будет свет

С наступлением холодов в наших широтах начинает стремительно темнеть уже во второй половине дня, поэтому сургутяне ищут наиболее безопасный и освещенный путь до магазина, работы, школы или дома. Если на центровых города установлено много фонарей, то во дворах, как правило, с этим большая проблема.

Во дворах домов 2, 2/1 и 2/2 на улице 50 лет ВЛКСМ есть две детские площадки и даже детский сад, но ни одного фонаря, кроме лампочек на подъездах. Это делает дорогу невыносимой – зимой вокруг снег и лед, очень легко упасть, поскользнуться, а учитывая, что в этих дворах тротуары не предусмотрены, пешеходы разбредаются по всей проезжей части, мешая еще и водителям.

В зоне риска находятся мамы, пришедшие в садик за своими детьми и сами маленькие жители этих домов. Из-за темноты очень сложно следить за ребятами, да и взрослый легко может получить травму из-за падения или попасть под машину. И такая темень во всех дворах. Кто-то когда-то давно об этой проблеме никто не подумал, а сейчас ее решить очень трудно.

Дело в том, что по закону жители/собственники сами должны отвечать за придомовую территорию и решать вопрос с освещением своими силами. Есть вариант – через УК подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы». Но тут есть один нюанс - какие-либо работы будут выполняться только при наличии денег в бюджете. Учитывая, что в следующем году в Сургуте планируют отремонтировать только 4 двора, а всего в городе около 1500 дворов, на это уйдет не один десяток лет.

Ну, а пока закупаемся фонариками и ведем себя аккуратнее в собственных темных дворах.

P.S. Интересно, а кому-нибудь удавалось самостоятельно решить проблему с освещением в своем дворе? Вдруг в Сургуте есть такие?